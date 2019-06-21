Спасение Умки. Истощенную белую медведицу со свалки в Норильске отвезли в зоопарк

В начале этой недели снимки белой медведицы, рыщущей в поисках пропитания в Норильске, облетели всю страну. Фотографию сделала местная жительница, Ирина Яринская. Она рассказала, что дикий зверь совсем не агрессивен и очень истощен. Медведь еле волочил ноги, не мог даже моргать от слабости и временами падал на дорогу.

Жители города, узнав о таком необычном для Норильска, потянулись на свалку с гостинцами для мишки. Мохнатый скиталец сметал все подчистую и не проявлял агрессии, так что некоторые смельчаки даже умудрялись делать с ним селфи.

Как она оказался в Норильске

Хоть Норильск и самый крупный город за полярным кругом в Мире, вопреки байкам про Россию, бытовавшим за границей несколько десятилетий назад, белые медведи здесь по улицам не ходят. Их ареал обитания гораздо севернее, примерно в 1,5 тысяч километров от Норильска.

Получается, что мишка прошел почти через весь Таймыр, и не попался на глаза охотникам. Этот факт удивил многих, и не только в Норильске. Когда о том, что в городе бродит хищный зверь, стало известно властям, на место прибыли полицейские, спасатели и инспекторы охотнадзора. Но что делать с медведицей никто не знал...

За судьбой Умки (так жители города прозвали полярную гостью) следила вся страна. Не остался в стороне и известный дрессировщик Эдгард Запашный, он решил помочь медведице.

Я решил созвониться с руководством города Норильска, сделал это ранним утром. Принимал, что есть временные отличия у нас, рассказывает дрессировщик. Он сказал, отвечая на мой вопрос, требуется ли какое-то финансирование сейчас, сообщил о том, что компания «Роснефть» полностью на себя взяла обязательства по спасению этого медведя, и никакие дополнительные средства не нужны. Честно, я сразу успокоился. Знаю, что на подобного рода трагедиях многие и наживаются в том числе, открывают какие-то фонды, призывают людей сбрасывать деньгами, и многие действительно на это реагируют. К сожалению, многие реагируют, не проверив изначально всю информацию. Я поспешил сообщить об этом гражданам. Я убежден, что, когда такой громадный холдинг как «Роснефть» подписывается под инициативой, что все это будет на очень высоком уровне с контролем, с нужными деньгами и доведет это дело до конца.

Спасательная операция

Чтобы приблизиться к хищнику и суметь ему помочь, в сред в Норильск специально приехал специалист из зоопарка «Роев ручей»

- Это очень хороший зоопарк, в свое время мы с братом передавали туда нашего тигра, и он очень долго там жил. Специалисты прибыли, чтобы поймать медведя, усыпить его и перевезти в красноярский «Роев ручей», вспоминает Запашный.

Зверя усыпили и осмотрели. К сожалению ветеринары пришли к выводу, что Умка не сможет пока выжить в дикой природе, поэтому ее решили определить в зоопарк. Спящую Умку поместили в транспортную клетку. По словам ветеринарного врача Георгия Белянина, состояние животного тяжелое. И серьезное истощение это еще не все. Из-за большого количества людей, у бедняжки сейчас серьезный стресс, так что когда она попадет в «Роев ручей», ей предстоит длительная реабилитация.

-

Кстати, Умка — не единственная белая мишка, о которой позаботилась «Роснефть». В прошлом году специалисты компании помогли спасти белого медвежонка осиротевшего в районе поселка Диксон. Его привезли в зоопарк Красноярска. Медвежонок оказался самочкой, ее назвали Урсула. А с 2013 года под опекой компании находятся все полярные медведи российских зоопарков

-

А ВЫ ЗНАЛИ? ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БЕЛОМ МЕДВЕДЕ

Полярный медведь самый крупный наземный хищник на планете. Он может весить до 700 кг и достигать трех метров в длину.

На самом деле мех у него не белый: волоски шерсти полярного медведя полые, они наполнены воздухом, что помогает мишке сохранять тепло в суровых условиях полярной зимы.

Когда белые медвежата появляются на свет, они размером с морскую свинку. Впервые медвежата выходят из логова в возрасте 4- 5 месяцев, и следующие полтора два года их мама постоянно находится рядом, она оберегает их и обучает всем навыкам, необходимым для выживания в Арктике.

У белого медведя может появиться потомство от бурого сородича. Эта способность двух разных видов к скрещиванию не удивительна, ведь белые медведи произошли как раз от бурых, а случилось это сравнительно недавно — всего 150 тысяч лет назад.