2019-06-21T21:46:27+03:00
Анекдоты

Крыша может ехать по-разному... Все зависит от таракана, который сегодня за рулем

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Звонок из банка:

- У вас на счете на данный момент минус 300 000 евро.

- Ну и что? А сколько у меня было на счете в прошлом месяце?

- У вас было плюс 400 000 евро.

- Разве я вас беспокоил?

* * *

- Это было великолепно! Шепните еще раз мне на ушко эти три слова...

- Ваш кредит погашен...

- О да!!!

* * *

В России две беды! Если одну можно решить с помощью асфальтоукладочного катка, то что делать с дорогами, до сих пор непонятно.

* * *

Из разговора двух блондинок.

- Ты чего это с Катькой дружить перестала?

- Так она в брюнетку перекрасилась.

- Ну и чё?

- Умная стала больно.

* * *

В банке.

- Для какой цели хотите взять кредит?

- Хочу откупиться от тюрьмы.

- А если не получится?

- А вы дайте столько денег, чтобы получилось.

* * *

Дети, не верьте родителям, когда они говорят: «Вот будет тебе 18, станешь кем захочешь».

Мне уже хорошо за 30, а я до сих пор не Бэтмен.

* * *

Объявление:

«В книжный магазин в отдел классической литературы СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ покупатель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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