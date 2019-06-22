Крыша может ехать по-разному... Все зависит от таракана, который сегодня за рулем
Звонок из банка:
- У вас на счете на данный момент минус 300 000 евро.
- Ну и что? А сколько у меня было на счете в прошлом месяце?
- У вас было плюс 400 000 евро.
- Разве я вас беспокоил?
* * *
- Это было великолепно! Шепните еще раз мне на ушко эти три слова...
- Ваш кредит погашен...
- О да!!!
* * *
В России две беды! Если одну можно решить с помощью асфальтоукладочного катка, то что делать с дорогами, до сих пор непонятно.
* * *
Из разговора двух блондинок.
- Ты чего это с Катькой дружить перестала?
- Так она в брюнетку перекрасилась.
- Ну и чё?
- Умная стала больно.
* * *
В банке.
- Для какой цели хотите взять кредит?
- Хочу откупиться от тюрьмы.
- А если не получится?
- А вы дайте столько денег, чтобы получилось.
* * *
Дети, не верьте родителям, когда они говорят: «Вот будет тебе 18, станешь кем захочешь».
Мне уже хорошо за 30, а я до сих пор не Бэтмен.
* * *
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ИСТОЧНИК KP.RU