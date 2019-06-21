2019-06-21T22:11:12+03:00
Общество

Вопрос дня: А у вас какой фирменный способ спасения от жары?

Столица плавится от зноя и не сдается
Поделиться:
А у вас какой фирменный способ спасения от жары?А у вас какой фирменный способ спасения от жары?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Владимир ПЛАТОНОВ, депутат Мосгордумы:

- Летняя духота - это здорово! Хуже, если бы летом был мороз. Я вообще стойко переношу и летнюю жару. Просто чаще пользуюсь душем.

Евгений ТИШКОВЕЦ, метеоролог:

- Для меня лучший способ - это сиеста! Производительность труда в летние месяцы снижается. А многим работодателям приходится идти на дополнительные траты, чтобы обеспечить «долетний» уровень, поэтому во многих европейских странах существует сиеста. В Москве эта практика пока не применяется и максимум, что происходит, - снижение требований к дресс-коду и дополнительные перерывы.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток «Своей игры», интеллектуал:

- Да разве это жара? Для того, кто вырос в Одессе, такая погода больше похожа на легкий летний бриз, а вообще я целыми днями сижу дома и работаю, и кондиционер у меня хороший.

Ирина САВВАТЕЕВА, директор питомника древесных растений:

- Люди! Деревья надо сажать, чтоб от жары спасаться! Температура в тени деревьев на несколько градусов ниже, а влажность больше. И пыль листья поглощают. Так что очень сильно думайте, прежде чем требовать в городе срубить деревья, которые «свет в окнах застят».

Владимир ФЕДОРОВ, врач неотложки:

- В жаркую пору у людей меняется гемодинамика - движение крови по сосудам. Это непривычно, и человек испытывает стресс. Пока организм не адаптируется, человек ощущает нехватку сил, энергии. В жару рекомендую брать с собой минеральную воду, не пить пиво, не переедать и поменьше находиться на солнце.

Юрий МАЛИСТОВ, музыкант, ВИА «Гармония», рок-группа «Мозаика»:

- Я спасаюсь зеленым чаем и всегда нахожусь в тени, за домом сижу и читаю. Чтение отвлекает от внешних воздействий.

Евгений ФАТЕЕВ, искусствовед:

- Я белокожий, всегда оставляю минимум открытых участков тела на жарком солнце, но надеваю светлое, отражающее. Очень эффективна комнатной температуры вода для утоления жажды. Холодное, сладкое и газированное только усугубляет жажду. А лучше вообще при первой же возможности уезжать за город, на реку.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик:

- Бороться с жарой не надо, надо радоваться хорошему лету и солнцу, я воспринимаю такую погоду как зарядку светом и теплом перед нашей продолжительной зимой.

Алексей, читатель сайта KP.RU:

- Лучшее спасение от жары - купание, если в речке есть кувшинки, лягушки и рыба, то купаться можно. Но лучше - с закрытым ртом, на всякий случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лето: Жара в городе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кидаются ножами и стульями: в Новосибирске лесбиянки-разведенки не могут поделить квартиру
Проблемы женской парочки разбирают и полицейские, и прокуратура, и суд. В непростые отношения водительницы троллейбуса и ее любовницы-кондукторши вник и корреспондент «КП»
Новости 24
Песков: прекращение авиасообщения с Грузией является вынужденной мерой
СК проверит сообщения о детях, проживающих в грязной квартире в Москве
Замглавы МИД Британии схватил активистку Greenpeace за шею
Путин запретил осуществлять авиаперевозки из России в Грузию
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Грузию
Коломойский готов покрасить ларек в Донбассе в качестве инвестиций
Генпрокуратура выявила нарушения в эксплуатации воздушных судов
Умер Димитрис Христофиас, шестой президент Кипра
Суд повторно арестовал бывшего главу Раменского района
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2%
Лукашенко сообщил о планах Путина посетить закрытие II Европейских игр
Россия и Хорватия подписали соглашение об облегченном визовом режиме
Россия утилизирует единственную украинскую подлодку
Медведев констатировал сближение позиций РФ и Белоруссии по интеграции
Ford выставит свои заводы в России на торги
США потребовали провести заседание Совбеза ООН по Ирану
Демократы США предложили обложить Россию новыми санкциями
Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии
В Чувашии в рамках Дня Республики открылся Чебоксарский культурный форум
МИД РФ рекомендовал находящимся в Грузии россиянам быть бдительнее