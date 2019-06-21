Вопрос дня: А у вас какой фирменный способ спасения от жары?

Владимир ПЛАТОНОВ, депутат Мосгордумы:

- Летняя духота - это здорово! Хуже, если бы летом был мороз. Я вообще стойко переношу и летнюю жару. Просто чаще пользуюсь душем.

Евгений ТИШКОВЕЦ, метеоролог:

- Для меня лучший способ - это сиеста! Производительность труда в летние месяцы снижается. А многим работодателям приходится идти на дополнительные траты, чтобы обеспечить «долетний» уровень, поэтому во многих европейских странах существует сиеста. В Москве эта практика пока не применяется и максимум, что происходит, - снижение требований к дресс-коду и дополнительные перерывы.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток «Своей игры», интеллектуал:

- Да разве это жара? Для того, кто вырос в Одессе, такая погода больше похожа на легкий летний бриз, а вообще я целыми днями сижу дома и работаю, и кондиционер у меня хороший.

Ирина САВВАТЕЕВА, директор питомника древесных растений:

- Люди! Деревья надо сажать, чтоб от жары спасаться! Температура в тени деревьев на несколько градусов ниже, а влажность больше. И пыль листья поглощают. Так что очень сильно думайте, прежде чем требовать в городе срубить деревья, которые «свет в окнах застят».

Владимир ФЕДОРОВ, врач неотложки:

- В жаркую пору у людей меняется гемодинамика - движение крови по сосудам. Это непривычно, и человек испытывает стресс. Пока организм не адаптируется, человек ощущает нехватку сил, энергии. В жару рекомендую брать с собой минеральную воду, не пить пиво, не переедать и поменьше находиться на солнце.

Юрий МАЛИСТОВ, музыкант, ВИА «Гармония», рок-группа «Мозаика»:

- Я спасаюсь зеленым чаем и всегда нахожусь в тени, за домом сижу и читаю. Чтение отвлекает от внешних воздействий.

Евгений ФАТЕЕВ, искусствовед:

- Я белокожий, всегда оставляю минимум открытых участков тела на жарком солнце, но надеваю светлое, отражающее. Очень эффективна комнатной температуры вода для утоления жажды. Холодное, сладкое и газированное только усугубляет жажду. А лучше вообще при первой же возможности уезжать за город, на реку.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик:

- Бороться с жарой не надо, надо радоваться хорошему лету и солнцу, я воспринимаю такую погоду как зарядку светом и теплом перед нашей продолжительной зимой.

Алексей, читатель сайта KP.RU:

- Лучшее спасение от жары - купание, если в речке есть кувшинки, лягушки и рыба, то купаться можно. Но лучше - с закрытым ртом, на всякий случай.