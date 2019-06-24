Сергей Жигунов побоялся слушать, как критик "Комсомолки" ругает его сериал

В первый же день работы фестиваля "Утро Родины" на Сахалине наш кинокритик Денис Горелов разложил по косточкам отечественные сериалы. На орехи досталось всем современным сериальным мэтрам и особенно - народному любимцу Семену Слепакову за его пристрастие к определенным не к столу помянутым темам. Строгий и справедливый Горелов взялся было и за сериал "Динозавр", продюсером которого выступил председатель фестиваля Сергей Жигунов, однако Жигунов ушел.

- Я послушал про других с большим удовольствием, но со своего разбора ушел. Поэтому я добрый, - признавался потом "гардемарин" на пресс-конференции.

Как мы уже писали, 22 июня на Сахалине открылся фестиваль "Утро родины", единственный в своем роде фестиваль, на котором оценивают не кинофильмы, а сериалы. Одним из ноу-хау фестиваля стало возрождение критических баттлов. Кто помнит старые передачи вроде "Акул пера" - тот поймет, о чем речь.

В комментарии обозревателю "КП" Жигунов рассказал, что телевидение страдает от отсутствия качественной критики:

- У нас беда, у нас критиков - извели. Телевидение ориентируется только на рейтинги. Мнения критиков вообще не существует. Исчезли передачи, критические статьи в газетах и журналах заменили анонсами.

По словам Жигунова, критику нужно возрождать, ведь она нужна в первую очередь самим создателям фильма.

Первой ласточкой по возвращению серьезной критики и будет "Битва кинокритиков".

"От одного шоу вряд ли что изменится, но мы попытаемся возродить критический жанр", - пообещал Жигунов.

Коллегу поддержал председатель жюри Владимир Меньшов и, пользуясь случаем, покритиковал сериал Гай-Германики "Бонус"

- Очень трудно смотрится этот сериал. Да еще монтаж дикий, рваный и этот рэп музыкальный... я не понял.

Прославленный режиссер отметил, что в отсутствие критики на его вкусы очень влияют внуки.

Очень заинтересовался темой и советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой. По его словам, в литературе с критикой все обстоит примерно так же, как в кино. Но потребность что-то менять - давно назрела.

Крайне интересным советнику президента по вопросам культуры показался формат критических баттлов: "я, например, получаю удовольствие, когда слышу, как спорят члены жюри премии "Ясная Поляна" Валентин Курбатов и Павел Басинский. Завтра обязательно схожу послушать баттлы кинокритиков, а там, может быть, распространим формат и на литературу. Нужно выносить профессиональную критику в публичное пространство".

Кстати, послушать невыносимую правду о нашем кино от Дениса Горелова и Егора Москвитина можно в режиме онлайн на протяжении пяти дней. Мероприятие носит название "Битва кинокритиков", модерирует его Дмитрий Дибров и транслируется оно на сайте фестиваля.