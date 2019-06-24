2019-06-24T07:10:25+03:00
Спорт

Аргентина победила Катар 2:0 и вышла в плей-офф Кубка Америки

Ей удалось "спастись" от вылета благодаря настоящему чуду
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Аргентина идет дальше в плей-офф Кубка Америки 2019.Аргентина идет дальше в плей-офф Кубка Америки 2019.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сборная Аргентины, которая до последнего тура группового этапа Кубка Америки была на последнем месте в своем квартете, смогла все-таки "вползти" в плей-офф крупного турнира. В матче 3 тура, который прошел в бразильском городе Порту-Алегри, команда Лео Месси на стадионе "Арена ду Гремио" смогла обыграть команду Катара.

Голы в ворота хозяев чемпионата мира по футболу 2022 года забили Лаутаро Мартинес (4) и Серхио Агуэро (82), которому отдал голевой пас полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала.

В параллельно же проходившей игре Колумбия смогла победить 1:0 команду Парагвая благодаря голу Сантьяго Арьяса на 31-й минуте матча. И благодаря этому исходу именно Аргентина стала второй в своей группе и прошла в четвертьфинал Кубка Америки-2019.

У Колумбии - 9 очков, у Аргентины - 4 и она на втором месте. Парагвай остался третьим - 2 балла, и у него есть шансы пройти в четвертьфинал только при благоприятных исходах других встреч.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси после матча в интервью пресс-службе национальной команды признался:

- Сборная Аргентины провела хороший матч и выиграла. Это было принципиально. Нам нужен был такой матч, чтобы обрести уверенность и спокойствие. От игры к игре команда должна расти, и этот матч не исключение.

При этом, уже известно, что в четвертьфинале команда Аргентины сыграет против сборной Венесуэлы. И эта игра состоится 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Поезд сошел с рельсов в Бангладеш: сотни человек пострадали
Погода в Москве на 24 июня 2019 года: +26 и без осадков
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3
Помпео надеется, что переговоры Вашингтона с Пхеньяном вскоре возобновятся
В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем
СМИ узнали о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Опрос: почти половина россиян не поддерживают идею сокращения рабочей недели
Два МиГ-29 ВВС Словакии сопровождали пассажирский самолет
Совет ООН по правам человека обсудит ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине
Елизавета II «в ужасе» бежала из Букингемского дворца из-за нашествия крыс
Депутаты от ЛДПР предложили отменить штрафы за тонировку стекол машин
Россия готова сохранить транзит газа через Украину при определенных условиях
Причина смерти Андрея Харитонова: звезда фильма «Овод» последние годы боролся с тяжелым недугом
В Праге прошел 250-тысячный митинг с требованием отставки премьера Чехии
Скандал Бориса Джонсона с подругой может стоить ему премьерства
Помпео рассказал о письме Трампа к Ким Чен Ыну
Клинцевич не исключил новых мер из-за «антироссийской истерии» в Грузии
Эрдоган поздравил представителя оппозиции с победой на выборах мэра Стамбула
Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом
В графике Путина на саммите G20 в Осаке нет встречи с Зеленским
Американская олимпийская чемпионка вышла замуж за фигуриста из России
На сайте Зеленского создана петеция об отмене запрета российских соцсетей и сайтов