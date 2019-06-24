Аргентина победила Катар 2:0 и вышла в плей-офф Кубка Америки

Сборная Аргентины, которая до последнего тура группового этапа Кубка Америки была на последнем месте в своем квартете, смогла все-таки "вползти" в плей-офф крупного турнира. В матче 3 тура, который прошел в бразильском городе Порту-Алегри, команда Лео Месси на стадионе "Арена ду Гремио" смогла обыграть команду Катара.

Голы в ворота хозяев чемпионата мира по футболу 2022 года забили Лаутаро Мартинес (4) и Серхио Агуэро (82), которому отдал голевой пас полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала.

В параллельно же проходившей игре Колумбия смогла победить 1:0 команду Парагвая благодаря голу Сантьяго Арьяса на 31-й минуте матча. И благодаря этому исходу именно Аргентина стала второй в своей группе и прошла в четвертьфинал Кубка Америки-2019.

У Колумбии - 9 очков, у Аргентины - 4 и она на втором месте. Парагвай остался третьим - 2 балла, и у него есть шансы пройти в четвертьфинал только при благоприятных исходах других встреч.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси после матча в интервью пресс-службе национальной команды признался:

- Сборная Аргентины провела хороший матч и выиграла. Это было принципиально. Нам нужен был такой матч, чтобы обрести уверенность и спокойствие. От игры к игре команда должна расти, и этот матч не исключение.

При этом, уже известно, что в четвертьфинале команда Аргентины сыграет против сборной Венесуэлы. И эта игра состоится 28 июня.