На женском ЧМ по футболу сборная Камеруна обвинила судью в расизме после незасчитанного гола

Матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу 2019 между командами Англии и Камеруна совершенно неожиданно приобрел скандальный оттенок. Из-за системы видеоповтора грянули небывалые разборки по ходу игры.

Когда игрок сборной Англии Эллен Уайт забила второй гол в матче, то случилось первое в игре обращение к системе видеоповторов. Лианг Ким пересмотрела эпизод - все было правильно, хотя боковой арбитр до этого подняла флажок, сигнализируя об офсайде. Что тут началось! Игрок сборной Камеруна полезли в споры с арбитром, разругались между собой и досталось даже главному тренеру команды Алену Джумфа. Первый тайм так и не смог завершиться нормально из-за первого скандала - футболистки просто встали в центре поля вместо того, чтобы разыграть мяч с центра по правилам, а потом - ушли в раздевалку.

Они рыдали в подтрибунном помещении, но их все же заставили выйти на второй тайм, напомнив про их обязанности в этой игре.

Но и это не все - в первом тайме один из игроков сборной Камеруна Августина Эжанг плюнула в соперницу, английскую футболистку Тони Дагган. Судья никак не отреагировала на этот проступок.

В начале второго тайма Камерун сокращает разрыв в счете, но судья - отменяет его после просмотра видеоповтора. Офсайд. Автор гола зарыдала и пошла кричать на судью, что-то показывая на экран. После этого команда Камеруна пропустила третий гол и исход матча был предрешен. Но и это не все - в одном из эпизодов африканские футболистки додумались толкнуть арбитра матча!

А когда конец матча был уже близок, то автор первого гола в игре Стеф Хьютон получила травму прямо на глазах у тренеров обеих команд. На поле снова началась стычка и ругань между девушками.

Главный тренер сборной Англии Фил Невилл после игры был зол:

- Я посмотрел 90 минут этой игры и чувствую, что мне стыдно за соперника. Вот почему сейчас я доволен только тем, что мы вышли в четвертьфинал. 5-7 миллионов детей, которые смотрят эту игру в Англии, увидели такое поведение Камеруна. Это печально.

После встречи, как поговаривают, камерунские футболистки и вовсе стали обвинять судью в расизме, намекая на незасчитанный гол и предвзятое судейство. Однако наставник камерунской сборной ушел от прямого ответа, лишь сказав:

- Мы играли честно, это футбол. Всё, что я сказал, это то, что это было несправедливо. Это футбол. Это игра. Сегодня вечером рефери принял много неверных решений. Посмотрите матч, и вы увидите её ошибки. Мои игроки не отказывались играть. Они действовали профессионально.

Как бы то ни было, Англия разгромила Камерун 3:0 на женском ЧМ-2019. И в четвертьфинале их ждет матч с командой Норвегии.