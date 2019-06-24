“Нам теперь сидеть дома нельзя”: Пенсионерки пересели на велосипеды, завели инстаграм и возродили село

- В деревнях сейчас пенсионеры забыты. Дети все разъехались, предприятия, на которых эти люди трудились всю жизнь, разорились и закрыты. И они остались сами по себе. Их вспомнят один раз в году, на праздник, подарят наборчик - и на этом внимание закончилось. Мне захотелось подарить им теплоту, доброту, внимание, чувство общности, - так говорит Ляля Хазипова.

В небольшом татарстанском селе Нурлаты она объединила пожилых местных жительниц и создала организацию Яшь йорэклэр - молодые сердца. Бабушки (да впрочем, какие бабушки! Сами себя они называют и чувствуют девочками) занимаются спортом, ездят на велосипедах по соседним селам, поют, танцуют, помогают детскому дому, и даже ведут свой инстаграм.

Автор проекта, Ляля Ляля Хазипова, тоже родилась в селе Нурлаты. Но после школы уехала в города, была социальным работником на крупных предприятиях, а на пенсии вернулась на родину. Многолетний организаторский опыт не дал опустить руки. Проект по объединению жительниц села родился почти случайно.

- Все началось с того, что одна бабушка у нас мечтала поехать в мечеть Булгар в Казани. Обратилась ко мне за помощью. И мне удалось собрать группу желающих, заказать автобус. Следом пошли экскурсии в другие места - так постепенно сложилось наше ядро, - вспоминает Ляля Ляля Хазипова.

ano_stranadobra Жительницы села Нурлаты объединились и создали организацию Яшь йорэклэр - молодые сердца

Участницы - самого разного возраста: от 55 до 80 лет. Среди них есть бывшие врачи, учителя, сельскохозяйственные работницы… В селе уже много лет простаивал без дела спорткомплекс. Молодежь собиралась в здании не ради того, чтобы погонять мяч и попробовать силы на тренажерах - пили пиво, включали громкую музыку. “Яшь йорэклэр” решили, что пора изменить это:

- Я подобрала по интернету комплекс упражнений, музыку и мы стали заниматься гимнастикой и аэробикой. Через год про спортзал вспомнили местные власти - он внезапно оказался всем нужен. Начали требовать с каждой из нас по 500 рублей за аренду. Для пенсионеров это большие деньги. Я написала министру здравоохранения Татарстана и она лично за нас заступилась. С тех пор мы занимаемся бесплатно, - говорит Ляля Ляля Хазипова.

ano_stranadobra Покой нам только снится!Каждый день новый маршрут,новые впечатления!Сегодня посмотрели новую плотину,которую делали все лето.

Затем в селе появился “книжный клуб”, организовали беседы с психологом. Начали осваивать скандинавскую ходьбу. К трехлетию объединения решили подготовить выступления, нашли педагога в клубе, начали репетировать песни и танцы.

- Девочки поначалу стеснялись, отнекивались, а теперь их со сцены не прогнать. Про них даже шутят, что скоро наш ансамбль займет место “Бурановских бабушек”. У них искорка в глазах появилась, их не остановить, - говорит Ляля Нурулловна. - Пенсионеры очень ждут общения, им этого не хватает. Выяснилось, что некоторые из наших девочек до проекта ни разу в жизни не были в театре, в ресторане. А сейчас у меня в Казани молодежь спрашивает - как привезти к нам в Нурлаты своих мам. Когда мы узнали, что получили президентский грант - я по-настоящему расплакалась. Нашу маленькую деревушку заметили в Москве. Для нас это был большой толчок, вдохновение и поддержка.

ano_stranadobra Женщины закупили концертные костюмы и выступают в соседних селах с концертами

ano_stranadobra Внук на лыжне опережал бабушку! Каникулы в деревне!Надеемся, что до конца зимы и до Нурлат докатится Лыжня России 2019!

“Нам теперь сидеть дома нельзя, нужно показывать другим, что можно жить полной жизнью”, - говорят “Яшь йорэклэр”. На средства гранта они закупили палки для скандинавской ходьбы, лыжи, велосипеды, оборудование для тренировок. Пенсионерки ездят по соседним селам: устраивают зарядки с местными жителями, проводят концерты. Летом устраивают походы на велосипедах, зимой на лыжах.

ano_stranadobra Активные выходные нурлатских бабушек. Велосипеды теперь наш конёк! #аностранадобра #активныйобразжизни #нурлатскиепенонеры #фондпрезиденсткихгрантов

Выезжают в бассейн, в театры, продолжают экскурсии по интересным местам.

ano_stranadobra Наша самая старшая участница из Яшь йорэклэр-Фардана апа, ей в августе будет 81 год!

Подружились бабушки и с детьми из Нурлатского детского дома: навязали для них носочков, устроили праздник.

ano_stranadobra Бабушки вяжут носочки для ребят из детского дома

На добрые поступки пенсионерки вдохновили и школьников.

- В нашу команду входит учительница 7-го класса местной школы. И она собрала своих учеников волонтерский отряд, - говорит Ляля Хайруллина. - Ребята помогают по хозяйству пожилым одиноким старикам: убирают снег, чистят ковры, а в день рождения - приходят в гости поздравлениями. Все бабушки теперь ждут в гости наших волонтеров.