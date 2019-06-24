2019-06-24T15:39:53+03:00
Общество

Дети играют для детей: Театр показывает в омских селах спектакль «У ковчега в восемь»

Провести гастроли помог президентский грант
Ольга БОРСКАЯ
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Фото: Народный театр "Аплодисменты"Фото: Народный театр "Аплодисменты"
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Что бы случилось, если бы к Ноеву ковчегу, где должно быть “каждой твари по паре”, вдруг пришли сразу три пингвина? Эту смешную и поучительную историю про всемирный потоп придумал немецкий драматург Ульрих Хуб.

Главные герои пьесы «У ковчега в восемь» — три пингвина. Они любопытные и доверчивые, изобретательные и непосредственные, а главное - бесконечно добрые. Настоящие дети!

Рассказать эту историю решили юные артисты народного театра «Аплодисменты» из поселка Большеречье Омской области. Подростковая группа театра, в которой играют талантливые школьники, показала премьеру постановки в 2018 году. Спектакль имел такой успех, что артисты загорелись идеей - показать его своим сверстникам в небольших селах и поселках района. Тем ребятам, у которых так мало возможностей сходить в настоящий театр и увидеть захватывающее представление.

Фото: Народный театр "Аплодисменты"

Фото: Народный театр "Аплодисменты"

С гастролями помог президентский грант - на полученные средства театр смог закупить музыкальное, световое и мультимедийное оборудование, которое позволяет создать на сцене настоящее волшебство и перенести зрителей в допотопные времена - в буквальном смысле!

Зимой и весной 2019 года народный театр «Аплодисменты» объехал с гастролями все 12 сельских поселений района. Главными зрителями спектакля стали школьники. В театре надеются, что им удалось достучаться до ребят: ведь и актеры на сцене, а главное - герои спектакля - их ровесники.

- Герои пьесы помогают зрителям найти ответы на извечные вопросы. Как относиться к окружающему миру и друг к другу? Как сделать правильный выбор? Как дружить, когда вы такие разные? Дети-артисты и дети-зрители ведут диалог на равных, им легче донести свои мысли друг другу, - уверены в театре «Аплодисменты».

Фото: Народный театр "Аплодисменты"

Фото: Народный театр "Аплодисменты"

По сюжету, новость о потопе ставит героев перед сложным выбором: если в ковчег все животные и птицы “принимаются” по парам, то что же будет с “третьим лишним”?

- По мере сил справляясь с трудностями внешними, герои спектакля ищут свои ответы на вопросы, над которыми веками бьются философы. В пьесе органично совмещаются темы дружбы и ответственности с вопросами о природе Бога и созданного им мира, - уверены авторы проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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