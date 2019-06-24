В Центральном военном округе России началась «внезапная проверка» боеготовности

В понедельник еще до первых петухов дежурный генерал Национального центра управления обороной государства по закрытой связи получил из Кремля приказ Верховного главнокомандующего приступить к «внезапной проверке» войск Центрального военного округа (ЦВО).

Приказ сразу же был доведен до министра обороны Сергея Шойгу, который тут же объявил «тревогу» командованию ЦВО и приказал привести войска в высшую степень боеготовности. О чем и сообщил на совещании высшего комсостава.

К этому времени воинские части на огромных пространствах Сибири, Урала и Приволжья уже вовсю «зашевелились», выдвигаясь в районы, определенные Генштабом. Причем, к «внезапной проверке» привлечена и часть войск Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Масштаб маневров - грандиозный. Они пройдут на 35 полигонах. Будет проведено 50 учений разного масштаба.

А чтобы упредить ритуальные в таких случаях вопли Запада о «бряцании России оружием», Шойгу популярно растолковал, что «данное мероприятие направлено на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные террористические угрозы» (в этот регион, в частности, продолжают сползаться недобитые в Сирии боевики).