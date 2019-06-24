2019-06-24T14:41:03+03:00
В мире

Футболисты, которые в Грузии надели майки "Россия - оккупант", оказались россиянами

В очередном туре грузинского чемпионата спортсмены из Москвы примкнули к акции против их страны
Александр КОЦГеоргий ШАКОВ
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«Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией», - написано на футболках игроков«Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией», - написано на футболках игроковФото: Facebook
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Эти фамилии вряд ли что-то скажут даже самому искреннему ценителю отечественного футбола. Защитник Вахтанг Небиеридзе и хавбек Нодар Кавтарадзе не запомнились в России головокружительной карьерой, зубодробительными финтами и умопомрачительной техникой. Оба выросли в России, играли за команды самой низшей лиги российского профессионального футбола. В какой-то момент переехали на историческую родину, где их навыки пригодились в кутаисском «Торпедо». И если бы в минувший четверг депутат Гаврилов не сел в то злосчастное кресло грузинского парламента, наверняка так и остались бы безвестными спортсменами, каких тысячи.

Но они, одновременно граждане России и Грузии, перед матчем национального чемпионата напялили на себя майки с антироссийскими лозунгами, в которых их вторую родину, научившую играть в футбол (Кавтарадзе - воспитанник детской школы Локомотива), клеймят оккупантом. «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией», - было написано на футболках этих двух уроженцев Москвы. Которые на новой родине еще не прожили и трех лет, но уже напрочь оторвались от своих корней. И фактически перекрыли себе возможность продолжение карьеры в России. Потому что, во-первых, надо быть последовательным. А во-вторых, зачем нам такие манкурты?

Кстати, несмотря на правило УЕФА о том, что футбол - вне политики, Союз европейских футбольных ассоциаций точно не будет рассматривать антироссийские акции в Грузии, так как события во внутренних турнирах не попадают под его юрисдикцию. Если бы подобное произошло на международном уровне, например, в матче Лиги Европы, тогда бы грузинские клубы оказались под угрозой дисквалификации.

В качестве примера можно вспомнить поступок полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова в матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче». В 2016-м году футболист в Турции продемонстрировал футболку, на которой был изображён президент России Владимир Путин. УЕФА оштрафовал игрока на 5 тысяч евро, но ещё более строг был клуб. «Локомотив» лишил Тарасова 300 тысяч евро.

Были штрафы и на чемпионате мира в России. Этот турнир попадает под юрисдикцию ФИФА. В матче Швейцария - Сербия швейцарские футболисты албанского происхождения Гранит Джака и Джердан Шакири продемонстрировали «албанского орла» после голов в ворота Сербии. За это их также подвергли денежным штрафам.

Второй случай произошёл после игры Россия — Хорватия. Скаут хорватов Огнен Вукоевич вместе с защитником сборной Домагоем Видой скандировали «Слава Украине». Видеозапись быстро распространилась в интернете. Позже Вукоевича оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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