"Россия напала на нашу демократию": мировые знаменитости записали видеоролик против Трампа

На носу уже следующие выборы президента США, а американские «демократы» до сих пор не оправились от проигрыша на предыдущих. И сняли видеоролик с разоблачением действующего президента Дональда Трампа. Якобы в 2016 году победить республиканцу помогла Россия. Эту мантру активисты Демократической партии США повторяют с его первого дня в Белом доме, но на сей раз в бой пошла тяжёлая артиллерия. С видео-обвинениями против магната выступили всемирно известные звёзды наподобие писателя Стивена Кинга и оскароносного актёра Роберта де Ниро.

— В 2016 году Россия напала на нашу демократию, — начинает тот «коллективную жалобу».

— У русских были сотни контактов со штабом избирательной кампании Трампа, — продолжает Лоуренс Фишборн (самая известная роль — Морфеус в кинотрилогии «Матрица»).

— Штаб Трампа знал о планах русских взломать наши выборы. В этом и состоял заговор! — подводят итог заокеанские звезды. Логика, конечно, мощная. Допустим, я знаю, что Стивен Кинг сейчас пишет новую книгу… Стало быть, я с ним в сговоре! И ничего, что спецпрокурор Роберт Мюллер за два года расследования никаких «связей Трампа с Кремлём» не нашёл. Даже доказательства «попытки взлома выборов» более чем шаткие: мол, какие-то интернет-тролли писали что-то там в соцсетях…

— Все компетентные органы США признали: «сговора с Кремлём» не было, расследование Мюллера, на которое ушли миллионы долларов, официально завершено. Новых идей, чем бы ещё зацепить Белый дом, у его противников-«демократов» нет, вот и они пытаются воскресить это давно мертвый миф. Вывод отсюда простой: противники Трампа, включая голливудских звёзд, — люди недалёкие и оторванные от реальности. Как показывают соцопросы, рядовые избиратели в самих США от темы «русского сговора» давно устали и в неё не особо верят, — сказал «КП» американист, кандидат исторических наук Ярослав Левин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги расследования Мюллера: Трампа звали на Петербургский экономический форум-2016, но он не приехал

Генпрокурор США обнародовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании связей Трампа с Кремлём. Это дело, изрядно подогретое истерией в СМИ, отравляло атмосферу в Белом доме с первых дней инаугурации его 45-го постояльца. За 22 месяца «старина Мюллер» провёл 500 допросов и разослал 3500 судебных повесток, потратив на всё про всё 35 млн бюджетных долларов. (подробности)