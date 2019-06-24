2019-06-24T15:19:14+03:00
Экономика

Крупный бизнес идет на встречу интересам общества

Устойчивое развитие — это новая культура ведения крупного производства
Александр ЗЮЗЯЕВ
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Фото: Пресс-служба компании "Металлоинвест"Фото: Пресс-служба компании "Металлоинвест"
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Циничный принцип из 90-х «просто бизнес — ничего личного» уходит в прошлое. Крупное предпринимательство все больше думает о будущих поколения: бережно относится к ресурсам, снижает нагрузку на экологию, заботится о здоровье и безопасности своих работников и вкладывается в развитие территорий присутствия. Разумеется, перечисленные инициативы стоят денег. Выгодно ли это бизнесу? Скорее да. Такая мысль прозвучала 20 июня на конференции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Канадской деловой ассоциации и Российско-Канадского делового совета (РКаДС) «Влияние повестки устойчивого развития на стратегии бизнеса и практику КСО», которую открыли президент РСПП Александр Шохин и гендиректор компании «Металлоинвест», сопредседатель РКаДС Андрей Варичев.

Об эффективности устойчивого развития бизнеса расскажем на примере компании «Металлоинвест».

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МОНОГОРОДОВ

Моногорода - непростое наследие СССР. Вокруг промышленного гиганта строился многотысячный населенный пункт. Вся социальная инфраструктура находилась на балансе градообразующего предприятия. Любое изменение ситуации на заводе отражалось на жизни горожан. И в настоящее время ситуация практически не изменилась. Предприятия продолжают играть ведущую роль в экономической и социально-культурной жизни города.

В круг интересов «Металлоинвеста» входят три моногорода — Губкин в Белгородской области, курский Железногорск и Новотроицк из Оренбургской области, где расположены Лебединской ГОК, Михайловский ГОК и комбинат «Уральская сталь».

- Все моногорода переживают кризис, - делится наблюдениями Юлия Мазанова. директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». - Предприятия изначально были построены много десятилетий назад. Технологии совершенствуются, многие процессы автоматизируются. В результате с одной стороны часть персонала высвобождается, а с другой стороны становятся востребованными именно высококвалифицированные кадры.

Для сохранения экономического потенциала города важно развивать малый и средний бизнес как альтернативу градообразующему предприятию. Это позволяет не только создавать новые рабочие места, но и развивать сферу услуг для более комфортной жизни горожан. Именно поэтому промышленники запускают в городах различные социальные программы, позволяющие поддерживать инициативы горожан и активных предпринимателей. Такие программы помогают развивать бизнес-идеи и привлекать финансирование.

- Чем выше уровень квалификации требуется для развития производств, тем выше требования к социально-культурной среде, которые предъявляют сотрудники и их семьи, проживающие в наших городах.

Вкладываясь с развитие социальной инфраструктуры крупный бизнес в первую очередь основывается на мнении местных жителей. Ведь именно они лучше всех знают чего именно не хватает для развития населенного пункта. Например, в Новотроицке «Металлоинвест» организовал строительство парка. . Инициаторами проекта выступили именно жители города, а малый бизнес вдохнул жизнь в парк: организовывают мероприятия для детей и молодежи, запустили аттракционы и кафе, предлагают другие виды культурного отдыха.

ДЕТИ МЕНЯЮТ МИР

В целом компания уделяет большое внимание и работе с молодежью. Так, во всех города присутствия «Металлоинвеста» запущены грантовые конкурсы, которые помогают выявлять инициативных ребят, учат их социальному проектированию и помогают реализовывать идеи: как сформулировать проект, собрать единомышленников, найти деньги.

Причем, воплощение идеи в жизнь не всегда зависит от финансовых средств. Лет пять школьники Новотроицка посчитали, что центральную площадь города необходимо озеленить. Обратились с идеей к мэру. В ответ услышали, что денег на это в бюджете нет. Но, как оказалось, они и не требовались. От мэра требовалось лишь подписать письмо в фонд озеленения, который готов был выделить саженцы цветов в рамках благотворительного проекта. А дальше дети сами с родителями привезли и высадили растения.

- Дети более гибкие и способны менять мир. И мэр научился правильно реагировать на их предложения. Причем, озеленение стало ежегодной традицией, которое каждую весну проводят школьники, - пояснила Юлия Мазанова.

Разумеется, власти городов и регионов заинтересованы в поддержке подобных инициатив. Ведь тем самым меняется жизнь в населенных пунктах к лучшему.

НЕ ЛАМПОЧКУ ВКЛЮЧИТЬ

Важно не только самому крупному бизнесу быть социально ответственным, но и распространять эту философию своих партнеров и подрядчиков. Тем самым ценности устойчивого развития распространяются в регионах как круги на воде. Руководство металлургического холдинга требует от своих подрядчиков и поставщиков следовать принципам ответственного ведения бизнеса: соблюдать права человека, бережно относиться к жизни и здоровью сотрудников, беречь экологию.

- Это не как лампочку включить — процесс небыстрый. Мы вместе проходим этот путь шаг за шагом. Но для нас важно работать с единомышленниками, - отмечает представитель компании. - Такие поставщики и подрядчики не всегда самые дешевые для компании. Но устойчивое развитие — это игра вдолгую. Сиюминутные потери компенсируются прибылью в будущем.

Четыре года назад на Лебединском ГОКе запустили строительство одного из самых мощных в мире комплексов по производству горячебрикетированного железа. Общие инвестиции в проект составили 39 млрд. рублей. Было создано более 400 рабочих мест. К финансированию были привлечены средства международных инвесторов. Причем, деньги были выделены на льготных условиях, поскольку компания следует принципам устойчивого развития.

- Речь идет не просто о заявлениях, что мы социально ответственный бизнес — компания каждый год проходит независимый аудит, где подтверждает все взятые на себя обязательства в социальной и экологической сферах. Это новые технологии, которые мы впитали и применили к собственным бизнес-процессам, - резюмировала Юлия Мазанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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