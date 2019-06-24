2019-06-24T15:36:03+03:00
Общество

Количество бюджетных мест в вузах для первокурсников будет сокращаться, привыкайте

Зато в магистратуру станет поступить проще
Александр МИЛКУС
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Поступить на бюджет в бакалавриат с троечками по ЕГЭ, чтобы отсидеться в средненьком вузе еще четыре года, станет сложнееПоступить на бюджет в бакалавриат с троечками по ЕГЭ, чтобы отсидеться в средненьком вузе еще четыре года, станет сложнееФото: Анастасия Осипова
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Абитуриентам-2019 нужно понимать: поступить на бюджет в бакалавриат с троечками по ЕГЭ, чтобы отсидеться в средненьком вузе еще четыре года, станет сложнее. Места, которые выделяет для них Минобрнауки, сокращаются. И это логично: стране не нужны слабые специалисты или те, кто, получив диплом устраиваются продавцами в ближайший магазин.

Однако, общее количество бюджетных мест сокращаться не будет. По статье 100 Закона «Об образовании» бюджет финансирует места в вузах из расчета «не менее чем восемьсот студентов на каждые десять тысяч человек в возрасте от семнадцати до тридцати лет».

Так в чем же дело? Ответ прост – от невостребованных направлений подготовки места перекидывают на те, которые популярны и важны для развития страны. В первую очередь это информационные технологии. Второе: больше становится мест в магистратурах (места бакалавриата при окончательном подсчете суммируются с местами в магистратуре).

И третья тенденция этого года: растет число платных мест в ведущих вузах на направления подготовки, где специалистов, по мнению правительства, переизбыток. Это те самые юристы, экономисты и менеджеры. Абитуриенты и их родители все-таки считают, что корочка по этим специальностям может обеспечить светлое будущее. Но если заканчиваешь крутой вуз. Здесь стабильно сокращается бюджетный прием и растет платный. Даже несмотря на то, что в этом году цены на коммерческие отделения заметно взлетели – в среднем они перевалили уже за 450 тысяч рублей в год.

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Глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов заверил, что количество бюджетных мест в высших учебных заведениях России не сократится. Таким образом он прокомментировал появившиеся ранее сообщения. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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