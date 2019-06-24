Владимир Жириновский предложил отменить платные парковки в спальных районах

– Человек приехал домой – почему он должен платить деньги? Пусть будут платные стоянки у развлекательных центров и в пределах Садового кольца. И не надо забирать автомобиль эвакуатором – пусть выписывают штраф, – считает Владимир Жириновский.

По поводу строительства в центре Москвы политик высказался жестко: по его мнению, там нельзя строить ни одного здания – ни жилого, ни культурного.

– Кроме того, надо убрать отсюда крупные торговые центры, и все перенести за город – в Новую Москву, сказал Владимир Жириновский.

По его словам, если бы депутаты от ЛДПР были в Мосгордуме, переехала бы и Госдума. Ее переезд из Охотного ряда в Хорошево-Мневники был анонсирован в 2014 году.

– Там нам дали участок уже много лет назад, мы платим аренду. Сюда каждый день приезжает 4 тысячи сотрудников и депутатов. Зачем? – высказался Владимир Жириновский.

Он заявил, что все эти вопросы будут подняты, если на сентябрьских выборах кандидаты от ЛДПР пройдут в Мосгордуму.