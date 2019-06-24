2019-06-24T16:09:14+03:00
Политика

Владимир Жириновский предложил отменить платные парковки в спальных районах

Лидер ЛДПР озвучил несколько инициатив в интервью радиостанции «Эхо Москвы»
Антон БУГАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Пресс-служба ЛДПРФото: Пресс-служба ЛДПР
Изменить размер текста:

– Человек приехал домой – почему он должен платить деньги? Пусть будут платные стоянки у развлекательных центров и в пределах Садового кольца. И не надо забирать автомобиль эвакуатором – пусть выписывают штраф, – считает Владимир Жириновский.

По поводу строительства в центре Москвы политик высказался жестко: по его мнению, там нельзя строить ни одного здания – ни жилого, ни культурного.

– Кроме того, надо убрать отсюда крупные торговые центры, и все перенести за город – в Новую Москву, сказал Владимир Жириновский.

По его словам, если бы депутаты от ЛДПР были в Мосгордуме, переехала бы и Госдума. Ее переезд из Охотного ряда в Хорошево-Мневники был анонсирован в 2014 году.

– Там нам дали участок уже много лет назад, мы платим аренду. Сюда каждый день приезжает 4 тысячи сотрудников и депутатов. Зачем? – высказался Владимир Жириновский.

Он заявил, что все эти вопросы будут подняты, если на сентябрьских выборах кандидаты от ЛДПР пройдут в Мосгордуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Москве водитель получил ножевое ранение из-за места на парковке
Главархив Москвы рассказал, как сохранить старые фотографии
Официальный курс евро на вторник увеличился до 71,6 рубля
В Германии столкнулись два истребителя Еurofighter
Синод "Новой церкви" Украины лишил Филарета канонических прав
В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе
Минсельхоз поддержал введение минимальной цены на винные напитки
Генпрокуратура Грузии возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга
Основатель "Вимм-Билль-Данн" решил пока не возвращаться в Россию
В Госдуме предлагают кормить всех школьников горячими завтраками
Песков объяснил усиление проверок грузинского вина
Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию
В Госдуме призвали США налаживать туристические отношения с Ираном
Действие российского продовольственного эмбарго продлено еще на год
Прощание с Андреем Харитоновым пройдет 27 июня
Топ-менеджера Chanel обокрали в Москве на 2 миллиона рублей
Ученые определили минимальную опасную долю алкоголя
Не менее 16 человек пострадали при взрыве в воинской части Казахстана
Отставной адмирал Джо Сестак поборется за пост президента США
Всемирно известный эксперт по долголетию назвал проект «Здоровая Москва» блестящим
ПАСЕ отказалась проводить обсуждение ситуации вокруг крушения МН17
«ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону»
Роспотребнадзор усилил проверку вина из Грузии
Песков: между Россией и Грузией нет политического конфликта
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft
Тело студента из Мьянмы нашли в лесу в Зеленограде
В казахстанском городе Арысь эвакуируют жителей после взрыва на военном складе
Власти Грузии частично удовлетворят требования протестующих
Страховщики будут компенсировать утрату товарной стоимости авто