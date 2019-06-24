2019-06-24T16:31:59+03:00
Общество

В субботу в Москве похолодает до +11 градусов

За аномальную жару июнь «отомстит» осенней слякотью
Юлия СМИРНОВА
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С середины недели в Москву придут дожди и похолодание.С середины недели в Москву придут дожди и похолодание.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Первый месяц лета в Москве выдался аномально жаркий - средняя температура держалась на 4 градуса выше климатической нормы, хотя и рекордов тоже не ставила. Зной все время колебался около рекордных отметок, но так и не перевалил за них. Да и дождей выпало за первые 24 дня всего лишь 17 % от месячной нормы.

Жить бы, да радоваться - почти курортная погода. Впрочем, в ближайшие дни все изменится. Москву ждет мощное вторжение холодного воздуха с севера, предупреждают синоптики центра "Фобос". Так что столичные жители с пляжа окажутся как будто сразу в осени.

А вот подробный прогноз от специалистов Гидрометцентра России. Во вторник ещё очень комфортно: днём +24 градуса, солнечно и сухо. В среду начнутся дожди, дневная температура +21..+22 градуса. В четверг те же +22 градуса, но станет совсем серо и мокро, прогремят грозы - с ними в центр России придут атмосферные фронты циклона из Арктики.

В самом конце недели погода ожидается такая прохладная и сырая, как обычно бывает в средней полосе в сентябре, а не в разгар лета. В пятницу, 28 июня, днем не теплее +14…+19 градусов, пасмурно и дождливо. В субботу и вовсе +11…+16 градусов, и опять с дождями. В воскресенье тоже будет лить, но температура повысится до +15…+20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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