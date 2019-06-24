Как влюбить в себя богатого мужчину

Кто-то зарабатывает много, кто-то мало, и люди из второй категории зачастую нелестно отзываются о представителях первой. Мол, заносчивые, необщительные, руки лишний раз не подадут и копеечкой не поделятся. Однажды герою классической голливудской комедии "За бортом" удалось поквитаться за всех униженных и оскорбленных: напомним, простой плотник, затаивший обиду на богатую стерву, узнает о том, что та потеряла память и нагло этим пользуется - сообщает ей, что она его жена и мать многочисленных детей. И теперь, дорогая, изволь готовить, стирать и мыть полы как нормальная супруга пролетария.

Спустя тридцать с лишним лет фильм, в котором блистали Курт Рассел и Голди Хоун, получил новую версию,где все развивается вроде бы по тому же сценарию, вот только женщину и мужчину поменяли местами. В ремейке речь идет о самовлюбленном плейбое, на яхте которого чистит ковры мать троих детей. Уборщица и богач общий язык найти не могут, ну а дальше все идет по знакомой схеме - амнезия, вдохновенное вранье и знакомство плейбоя с нелегкой жизнью трудового народа.

Главные роли в картине, которая вышла на мировые киноэкраны в прошлом году и собрала в прокате $91.2 миллиона, сыграли Анна Фэрис и Эухенио Дербес.

СТС, "За бортом", 28 июня, 21.00