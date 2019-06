Доказано: Соблюдение поста омолаживает, снижает риск развития диабета и рака

А учёные тем временем доказали, что посты полезны любому человеку даже вне религиозного контекста. Вот схемы омолаживающих постов.

Исследование, как ограничение калорийности пищи влияет на наш организм в целом, было проведено Институтом молекулярной онкологии FIRC в Милане совместно с Отделением геронтологии Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе под руководством доктора Вальтера Лонго. В исследовании участвовало 100 человек от 20 до 70 лет, некоторые с избыточным весом или ожирением. В течение трех месяцев они следовали диете, разработанной доктором Лонго.

Он назвал свою диету «Имитацией поста» или прерывистым постом. Его подопытные пять дней в месяц постились. Но не полностью исключали еду, а потребляли пищу не более чем на 800-1100 килокалорий в день, с очень низким содержанием сахара и белка, но богатую ненасыщенными жирами. В постные дни они пили чай, перекусывали энергетическими батончиками, а основу их рациона составляли легкие овощные закуски и супы. Им можно было немного рыбы и оливкового масла.

- Вот что мы выяснили, - подвел итоги эксперимента доктор Лонго, - после такого поста факторы риска развития диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний уверенно снижаются. В том числе начинается сокращение жира в брюшной полости (того самого зловредного висцерального, который образуется из-за потребления «плохих» жиров и накапливается именно на животе). Нормализуется артериальное давление, уровень холестерина, фактор воспалений CRP, а также стабилизация молекулы IGF-1, от которой зависит развитие раковых клеток и процесс старения. При этом все происходит без потери мышечной массы - это одна из главных опасностей слишком строгих диет или реальных тяжелых постов.

Как пишут на эту тему в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сегодня все диетические режимы, которые предусматривают периодическое ограничение потребления калорий, считаются «омолаживающими»: «Голодание улучшает здоровье в целом и увеличивает продолжительность жизни благодаря его влиянию на функционирование клеток и гормонов. Достаточно воздерживаться от пищи в течение 24 часов, как в нашем мозге уже образуются новые нейроны, а наш организм становится более защищенным. Он будто принимает ряд мер предосторожности: снижает уровень воспалений, улучшает «иммунный ответ» и повышает обмен веществ, а также лучше помогает клеткам избавляться от токсинов. А как доказало также исследование на мышах, регулярное воздержание от калорий замедляет рост опухолей».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мыши на низкокалорийной диете были более энергичны и страдали от меньшего количества болезней, - объясняет в статье доктор Прайс, который экспериментировал на грызунах. - И они не только жили дольше, но лучше сохраняли свое тело и дольше оставались молодыми.

В результате исследования были разработаны три типа постных диет - в зависимости от личных предпочтений человека.

2/7: два постных дня в неделю. Если человек может в эти два дня вообще воздерживаться от пищи, и только пить воду, то это идеальный вариант. Но и просто серьезное ограничение калорий тоже считается постом. То есть в эти дни можно есть только фрукты, овощи, каши на воде, чай, немного рыбы, салат с оливковым маслом. На столе не должно быть ничего животного происхождения, алкогольного или сладкого.

Пост по часам: пищу — любую — принимать только в конкретное временное «окно», столько, сколько именно вам необходимо, но без обжорства. То есть вставать из-за стола слегка голодным, чтобы в течение следующих 20 минут чувство сытости догнало вас.

Важно строго соблюдать временной интервал между «окнами», он должен быть минимум 8 часов. В качестве «перекуса» можно позволить себе разве что выпить травяного чаю (без всяких печенек!).

5/30: пять постных дней в месяц, это имитация настоящего поста по доктору Лонго. В эти дни либо полностью голодание, либо просто серьезное ограничение калорий, не больше 800 — 1100 в сутки.

