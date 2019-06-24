Крымский загар дороже заграничного? Рейтинг самых бюджетных морских курортов

В Болгарии, безвизовой Черногории, популярнейшей Турции и средиземноморской Греции летом реально отдохнуть за 50 тысяч рублей на двоих и даже меньше - такими оптимистичными расчетами поделились эксперты туристического агрегатора Aviasales (см. "Цена вопроса").. В Крыму же при прочих равных меньше чем в 53 тысячи на пару якобы никак не уложиться.

Как считали и что именно сравнивали? Перелёт из Москвы за минимальные деньги - а это практически всегда безбагажные тарифы. Если в отпуск без чемодана не летаете, прибавляйте к суммам еще по 6 - 8 тысяч рублей как минимум. И неделю проживания в двухместном номере 3-звездочного отеля. Поскольку и тут брали самые дешевые варианты, то речь далеко не про первую линию и не про вид на море. Питание и дорога от аэропорта в отель - отдельные расходы, здесь их не учитывали. Понятно, что в отпуске будут и другие: на экскурсии, сувениры, развлечения… Так что эта подборка не про реальные траты на летний отдых, а скорее про сравнительный порядок цен на разных курортах.

В Ассоциации туроператоров России также составили рейтинг самых бюджетных туров в начале июля - это уже по сути горящие путевки, спецпредложения. И тут как раз Крым оказался лидером (см. "Цена вопроса"). Хотя и в АТОР подтверждают: если искать самые бюджетные варианты, не обращая особо внимания на комфорт и сервис, то наверняка найдёте в Крыму. А вот по средним чекам за июльские туры полуостров дороже как Болгарии, так и Сочи с Анапой. Путевка в Крым на 10 дней с перелетом в среднем обходится в 69 400 рублей на двоих.

ЦЕНА ВОПРОСА

Самые бюджетные место под солнцем

...для тех, кто покупает туры

Крым (Оленевка) - 31 500 рублей

Сочи - 35 600

Анапа - 36 100

Турция (Кемер) - 43 600

Болгария - 43 700

Греция (Крит) - 51 500

Кипр - 64 500

Тунис - 64 700

*минимальная стоимость пакетного тура на двоих на 10 дней в начале июля с перелётом из Москвы. Учтены отели разных категорий и разные типы питания. По данным Ассоциации туроператоров России.

...и для самостоятельных путешественников

Турция - 31 900 рублей

Болгария - 41 100

Греция - 44 800

Черногория - 45 100

Крым - 53 400

*минимальная стоимость перелета (учтены в том числе и безбагажные тарифы) и недели проживания в отеле 3 звезды на двоих. По данным Aviasales.

КСТАТИ

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