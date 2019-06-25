2019-06-24T22:44:27+03:00
Анекдоты

Человек возвращается работать после отпуска со свежей, наполненной энергией ненавистью к работе

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Тот, кто в молодости предусмотрительно рожал и воспитывал детей, пожизненно обеспечил себя в старости бесплатными подержанными телефонами.

* * *

Инспектор ГАИ у врача:

- Доктор, а может, можно как-нибудь без клизмы?

- Я вас умоляю, батенька, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы можно?

* * *

У меня есть друг. Каждый раз, когда я прихожу к нему, он моет полы.

Однажды я спросил его, мол, что это ты, как я ни приду, все время полы моешь? А он говорит:

- Звонок у нас очень громкий, а кот - очень пугливый!

* * *

Учитель парижской школы проверяет присутствие учеников:

- Мустафа ибн Кемаль?

- Здесь.

- Якин бадр-Харетдин?

- Здесь.

- Алла-ин бар-Биер?

- Учитель, правильно мое имя произносится «Аллен Барбье».

* * *

В садике я мечтал о школе, в школе - об институте, в институте - о работе... Эх, блин, и чего мне в садике не жилось?

* * *

- Ты разбираешься в поэзии Серебряного века?

- Конечно!

- И Ахматову от Северянина отличишь?

- Да легко! Показывай фотки...

* * *

Торгово-развлекательный комплекс неполноценности.

* * *

- Когда вы видите выпускника филологического факультета, что вы обычно ему говорите?

- Две картошки и бигмак, пожалуйста.

* * *

Вчера увидел падающую звезду и загадал три желания.

Не налили даже одного…

ИСТОЧНИК KP.RU

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