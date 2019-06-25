Человек возвращается работать после отпуска со свежей, наполненной энергией ненавистью к работе
Тот, кто в молодости предусмотрительно рожал и воспитывал детей, пожизненно обеспечил себя в старости бесплатными подержанными телефонами.
* * *
Инспектор ГАИ у врача:
- Доктор, а может, можно как-нибудь без клизмы?
- Я вас умоляю, батенька, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы можно?
* * *
У меня есть друг. Каждый раз, когда я прихожу к нему, он моет полы.
Однажды я спросил его, мол, что это ты, как я ни приду, все время полы моешь? А он говорит:
- Звонок у нас очень громкий, а кот - очень пугливый!
* * *
Учитель парижской школы проверяет присутствие учеников:
- Мустафа ибн Кемаль?
- Здесь.
- Якин бадр-Харетдин?
- Здесь.
- Алла-ин бар-Биер?
- Учитель, правильно мое имя произносится «Аллен Барбье».
* * *
В садике я мечтал о школе, в школе - об институте, в институте - о работе... Эх, блин, и чего мне в садике не жилось?
* * *
- Ты разбираешься в поэзии Серебряного века?
- Конечно!
- И Ахматову от Северянина отличишь?
- Да легко! Показывай фотки...
* * *
Торгово-развлекательный комплекс неполноценности.
* * *
- Когда вы видите выпускника филологического факультета, что вы обычно ему говорите?
- Две картошки и бигмак, пожалуйста.
* * *
Вчера увидел падающую звезду и загадал три желания.
Не налили даже одного…
ИСТОЧНИК KP.RU