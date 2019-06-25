Вот и лето прошло...
25 июня исполняется 112 лет со дня рождения Арсения Тарковского (умер в 1989-м), замечательного русского поэта, фронтовика, отца кинорежиссера Андрея Тарковского (некоторые отцовские стихотворения звучат в его фильмах)
Арсений Тарковский. Фото: ru.wikipedia.org
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Написанное в 1967 году стихотворение стало особенно известным после того, как песню на эти слова исполнила София Ротару. Но многие почему-то считают песню народной. Высшая оценка для поэта...
Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.
Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло,
Только этого мало.
ИСТОЧНИК KP.RU