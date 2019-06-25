2019-06-24T23:04:56+03:00
Звезды

Вот и лето прошло...

25 июня исполняется 112 лет со дня рождения Арсения Тарковского (умер в 1989-м), замечательного русского поэта, фронтовика, отца кинорежиссера Андрея Тарковского (некоторые отцовские стихотворения звучат в его фильмах)
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Арсений Тарковский. Фото: ru.wikipedia.orgАрсений Тарковский. Фото: ru.wikipedia.org
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Написанное в 1967 году стихотворение стало особенно известным после того, как песню на эти слова исполнила София Ротару. Но многие почему-то считают песню народной. Высшая оценка для поэта...

Вот и лето прошло,

Словно и не бывало.

На пригреве тепло.

Только этого мало.

Все, что сбыться могло,

Мне, как лист пятипалый,

Прямо в руки легло,

Только этого мало.

Понапрасну ни зло,

Ни добро не пропало,

Все горело светло,

Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,

Берегла и спасала,

Мне и вправду везло.

Только этого мало.

Листьев не обожгло,

Веток не обломало...

День промыт, как стекло,

Только этого мало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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