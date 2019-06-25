2019-06-24T23:21:35+03:00
Экономика

«Продавец должен быть очарователен, как королева Виктория»

Основатели компании «Мосигра» делятся своим опытом организации бизнеса
Антон КУБЫШКИН
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Фото: Shutterstock
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Познавательно, нестандартно, смешно. Приводим несколько рекомендаций.

1. О начале бизнеса

Если вы хоть раз задумывались о том, что пару лет можно быть планово-убыточными, а потом выйти на прибыль, - та-дам! Немедленно покиньте эту планету. Такой подход - антипредпринимательский. Купите карамельный латте и смузи.

2. О первом капитале

Не нужно ждать огромных инвестиций. Стартовать надо так, чтобы разумная прибыль была с первого месяца, и не включать ради этого большие капитальные расходы, а стараться обходиться малыми силами. У вас нет богатого дяди.

3. О выборе места

Якорные арендаторы в торговых центрах - прекрасные люди, за которыми наш народ пойдет хоть на Северный полюс. Ведь народ в целом умнее, чем можно предположить на первый взгляд. Или торговый центр с кинотеатром и без - две большие разницы. Продуктовый гипермаркет хорошего качества - сразу пассажиропоток. Оценивая торговый центр, нужно смотреть на «якоря». Если они плохие - людей будет мало. (…) И еще. Каждое дополнительное движение вроде домофона, прохода ворот или поворота за угол резко снижает поток.

4. О скидках

Люди не умеют считать. Это факт, и с ним надо жить. Обычный покупатель совершенно не понимает, что такое: было 950 рублей, а стало 870. Спроси его, сколько он экономит, - он расскажет о ребенке, которого нужно забрать из школы, тяжелой сумке, машине, которую нужно помыть, и неосвещенном СМС, которое пришло, пока он стоял в магазине. Поэтому считайте за ваших покупателей. 950 рублей было, 870 стало. «Вы экономите 80 рублей». Поверьте, это важно. На небольших товарах мы еще добавляем процент скидки. Например, «990 рублей было, 870 стало. Ваша скидка - 20%. Вы экономите 210 рублей».

5. О выборе сотрудников

Продавец на островке должен быть очарователен, как королева Виктория. Потому что нужно мотивировать зайти и завязать диалог. Королева Виктория с этим справится играючи, а вот ваш сотрудник - как повезет.

6. О косяках

У каждого сотрудника примерно раз в год бывают «критически дни», когда раз за разом возникают косяки в неожиданных местах и все то, что казалось привычным, внезапно валится из рук. Такое случается, и важно понимать, что это происходит полосами. Не беспокойтесь - пройдет. (…) Естественно, косяк исправляет тот, кто его устроил. Например, оператор, знавший, что доставки на завтра назначать больше нельзя, никогда не теряет ни места, ни зарплаты, но едет сам доставлять этот заказ. Как правило, после этого косяки кончаются. И хвалить, и ругать нужно сразу - иначе человек не поймет. Точнее, головой поймет, но в организме не отложится. Хвалить нужно чаще, ругать - строже.

7. О планировке

Каждое место на полке нужно воспринимать как небольшой кусочек аренды. Вы платите за него ежемесячно так, чтобы с него продавались товары. Если выкладывать на самые видные полки продукт категории В или С - это прямая потеря денег, преступление с точки зрения бизнеса. (…) Касса у входа оскорбляет покупателя. Как будто вы ему не доверяете. Она отпугивает, когда человек только думает, зайти или нет. Никто ведь не хочет вступать в контакт с незнакомым человеком: «Я зайду, он сразу начнет меня прессовать». В общем, планировка - вещь в себе. Думайте.

8. О маркетинге

Если повесить над кучей чего-то до 500 рублей табличку «Пожалуйста, не больше двух в одни руки», то будут брать ровно по две. И это в целом принесет куда большие продажи, чем без таблички. Как в анекдоте про объявление в бане: «Занавесками не вытираться! - А что, это идея!»

Цитаты взяты из книги «Бизнес как игра. Грабли российского бизнеса». Авторы - Сергей Абдульманов, Дмитрий Кибкало и Дмитрий Борисов. Издательство «Манн, Иванов и Фербер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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