Победители Всероссийской олимпиады школьников группы «Россети» получили награды от министра энергетики РФ Александра Новака и генерального директора компании Победители школьной олимпиады получили награды от министра энергетики Александра Новака и главы «Россетей» Павла Ливинского. Церемония награждения прошла в штаб-квартире «Россетей» в Москве. Олимпиада проводится с 2018 года, ее цели — выявить талантливых и технически одаренных ребят, которые в будущем составят инженерную элиту России. Победители и призеры олимпиады в августе отправятся на энергетическую смену во Всероссийский детский центр «Орленок». Там, на берегу Черного моря, под присмотром опытных наставников они буду разрабатывать проекты, имеющие практическую ценность для цифровой энергетики.

- Привлечение талантливых, активных ребят в энергетику - одна из важнейших отраслевых задач, - отметил глава Минэнерго России Александр Новак. - Экономика Российской Федерации, энергетика и непосредственно компания «Россети» находятся в стадии цифровой трансформации, осуществляется переход к широкому использованию цифровых технологий буквально во всех бизнес-процессах. Успех данного перехода, в первую очередь, зависит от привлечения высококвалифицированного персонала, способного разрабатывать и реализовывать инновационные решения.

В олимпиаде приняли участие более 5 тысяч учащихся 9 и 10-х классов. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети".

В 2019 году отборочный этап олимпиады проходил в 69 городах. В интеллектуальном состязании приняли участие более 5 тысяч учащихся 9 и 10-х классов. Это ребята, связывающие свое будущее с энергетической отраслью. Олимпиада помогает им проявить креативные способности и вовлекает в разработку инновационных проектов, которые могут найти применение в электросетевом комплексе России.

Олимпиада традиционно проводится в два этапа. Первый предлагает школьникам решить тестовые задания по физике, математике и информатике в рамках школьной программы. Второй заочный этап проверяет их творческие способности и навык применять полученные знания на практике. На этом этапе ребята решают усложненные задачи в области электроэнергетики.

Церемония награждения прошла в штаб-квартире «Россетей» в Москве. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети".

По мнению генерального директора группы компаний «Россети» Павла Ливинского, школьная олимпиада является важным звеном в профориентационной работе.

- Группа «Россети» имеет отлаженную систему взаимодействия с вузами и колледжами, но, отдавая себе отчет в том, что основа большинства компетенций, востребованных в цифровом мире, должна закладываться как можно раньше, мы все активнее начинаем работать со школами, - подчеркнул Павел Ливинский. - Мы не ждем, что кто-то предоставит для нас высококлассных специалистов, мы сами вместе с нашими партнерами – вузами, колледжами, школами - готовы участвовать в их формировании.