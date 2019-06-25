Калуга первой в России вводит электронные путевые листы на общественном и служебном транспорте

Власти Калуги намерены впервые в России реализовать проект по внедрению электронного путевого листа для общественного и служебного транспорта. Экспериментальную модель ЭПЛ разработал отечественный сервис Яндекс.Такси для таксопарков, однако электронные путевые листы могут с успехом заменить традиционые бумажные на любом виде транспорта – коммерческом, городском, служебном. Именно это и собираются сделать в Калуге. Для решения правовых вопросов глава города Дмитрий Разумовский намерен создать рабочую группу, в которую войдут представители заинтересованных ведомств. Об этом Разумовский объявил 24 июня, посетив экспериментальный пункт выдачи ЭПЛ, организованный в Калуге Яндекс.Такси совместно с одним из партнерских таксопарков.

Всего сейчас в городе два таких пункта. Калужские партнеры Яндекс.Такси первыми в стране попробовали работать с электронными путевыми листами. Большой резонанс проект Яндекса получил после того, как в марте этого года управляющий директор компании Тигран Худавердян на встрече с Дмитрием Медведевым предложил ввести ЭПЛ для такси. Премьер-министр заинтересовался идеей и поручил правительству проработать это предложение. А в Яндекс.Такси отдельные элементы этой системы тестируют уже год, но целиком «собрать» модель электронного путевого листа удалось впервые именно в Калуге.

- Мы показываем ЭПЛ в Калуге, потому что для нас это город, который открыт для инновационных технологий в самых разных сферах, в том числе - в области таксоперевозок, - рассказал руководитель проектов по развитию бизнеса Яндекс.Такси Руслан Закирьянов. - С 1 января 2019 года Калужская область участвует в федеральном эксперименте по введению специального налогового режима для самозанятых - тысячи калужских таксистов уже опробовали его преимущества лично. Наши калужские партнеры первыми в стране взялись за тестирование прототипа ЭПЛ. Сейчас мы хотим вместе с городскими властями провести эксперимент по использованию ЭПЛ для городского транспорта.

ЧЕМ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛУЧШЕ БУМАЖНОГО?

Путевой лист – это документ, содержащий всю информацию о поездке. Без него не отправится в рейс ни один грузовой, коммерческий или пассажирский транспорт. Прежде, чем выйти на работу, водитель обязательно ставит в путевом листе две отметки: автомеханика, что автомобиль исправен, и врача – что шофер здоров и трезв. Водитель хранит у себя путевой лист как официальный документ.

Если сделать его электронным, это облегчит жизнь многим участникам процесса – от транспортных компаний до госавтоинспекции. Электронные путевые листы могут храниться в базе данных, такой же, какие созданы для полисов ОСАГО и водительских удостоверений. Таксопаркам, автомеханикам и медицинским работникам не нужно будет оформлять бумажные листы и заполнять толстые журналы, в которых потом так трудно найти нужную информацию. При этом доступ к электронной «картотеке» могут получить контролирующие органы, например ГИБДД. И тогда, останавливая водителя на трассе, инспектор просто пробьет его путевой лист по базе. В Яндекс.Такси уже заявили, что в случае признания эксперимента удачным готовы передать разработанное техническое решение государству. Наконец, есть еще один существенный плюс: ЭПЛ позволит транспортным компаниям сэкономить на осмотрах.

В ЧЕМ ВЫГОДА?

Сегодня за осмотры платят транспортные компании, закладывая на это в своем бюджете приличную статью. Например, для небольшого таксопарка в 20-30 машин себестоимость одного осмотра составляет 150-200 рублей за одну машину, ведь приходится держать в штате механика для техконтроля и врача.

- Стоимость осмотра по модели ЭПЛ составляет сейчас 45 рублей, а если масштабировать технологию - то еще меньше, - подчеркивают эксперты Яндекс.Такси. - Водители при этом экономят в среднем 2-3 часа рабочего времени в неделю, государственные и городские власти получают гарантированную защиту путевых листов от подделок и прозрачную систему контроля. А пользователи - еще большую безопасность поездок.

КАК ВЫДАЮТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ?

Во время презентации в Калуге партнеры Яндекс.Такси показали, насколько электронные путевые листы экономят время. Перед тем, как выйти на работу, водитель через мобильное приложение записывается на осмотр на ближайшую точку. Предполагается, что такими точками повсеместно станут АЗС (в Москве на автозаправках уже действует сеть пунктов дистанционного контроля). В назначенное время водителя встречает автомеханик, который осматривает машину и решает, может ли она отправится в рейс. Здесь же, на пункте дистанционного медицинского контроля врач проводит удаленный осмотр: водителю измеряют давление, пульс, температуру, проверяют на наличие следов алкоголя. Если все в порядке, врач ставит отметку в путевом листе. Только если оба осмотра прошли с положительным результатом, водителю Яндекс.Такси открывается доступ к заказам. Если нет – доступ блокируется. Результаты осмотра автомеханика и медициского контроля заносятся в электронную базу данных и хранятся в ней.