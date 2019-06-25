Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

В Средиземном море с полыхающей яхты спасли 43-летнего украинского боксера Владимира Кличко и его семью.

Вечером в минувшую субботу семья Кличко и их друзья на арендованной яхте отправились с острова Ибица на Майорку.

Ночью, в 1:30 (2:30 по мск), на пульт испанской службы спасения поступил сигнал о пожаре на яхте. Береговая охрана организовала эвакуацию семьи боксера, а затем приступила к тушению пожара. С пламене удалось справиться довольно быстро.

Инцидент произошел вблизи Балеарских островов, буквально в 11 километрах от берега.

Ход спасательной операции и тушение пожара Кличко снимал на смартфон и транслировал в соцсетях.

- Будьте осторожны с вашими желаниями: судьба восприняла мою просьбу об адреналине слишком буквально. Наша прогулка на яхте в воскресенье ночью закончилась тем, что пожаром на лодке. Береговая охрана и пожарно-спасательная команда эвакуировали мою семью и друзей, - написал в Твиттере спортсмен. - Не беспокойтесь. С нами все хорошо.

По предварительным данным, пожар произошел в машинном отделении.

После благополучного спасения Кличко поблагодарил сотрудников береговой охраны.

- Они сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и переместить нас на берег, как можно скорее, - сказал журналистам украинский боксер.

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