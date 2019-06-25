2019-06-25T13:24:41+03:00
В мире

Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Пожар произошел в машинном отделении [видео]
Арина СУВОРОВА
Поделиться:
По предварительным данным, пожар произошел в машинном отделенииПо предварительным данным, пожар произошел в машинном отделенииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В Средиземном море с полыхающей яхты спасли 43-летнего украинского боксера Владимира Кличко и его семью.

Вечером в минувшую субботу семья Кличко и их друзья на арендованной яхте отправились с острова Ибица на Майорку.

Ночью, в 1:30 (2:30 по мск), на пульт испанской службы спасения поступил сигнал о пожаре на яхте. Береговая охрана организовала эвакуацию семьи боксера, а затем приступила к тушению пожара. С пламене удалось справиться довольно быстро.

Инцидент произошел вблизи Балеарских островов, буквально в 11 километрах от берега.

Ход спасательной операции и тушение пожара Кличко снимал на смартфон и транслировал в соцсетях.

- Будьте осторожны с вашими желаниями: судьба восприняла мою просьбу об адреналине слишком буквально. Наша прогулка на яхте в воскресенье ночью закончилась тем, что пожаром на лодке. Береговая охрана и пожарно-спасательная команда эвакуировали мою семью и друзей, - написал в Твиттере спортсмен. - Не беспокойтесь. С нами все хорошо.

По предварительным данным, пожар произошел в машинном отделении.

После благополучного спасения Кличко поблагодарил сотрудников береговой охраны.

- Они сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и переместить нас на берег, как можно скорее, - сказал журналистам украинский боксер.

В ТЕМУ

Владимир Кличко бросился спасать бывшую невесту после избиения

Владимир Кличко узнал об избиении своей бывшей невесты Хайден Панеттьери. Экс-боксер взволнован происшествием и ищет возможности увидеться с актрисой. (подробности)

Владимира Кличко спасли с пожара на яхте в Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Закрытие рейсов в Грузию: Что делать российским туристам, купившим туры и авиабилеты в Тбилиси и Батуми
До 8 июля из грузинских городов вернутся 25 тысяч российских отпускников. В Ассоциации туроператоров рассказали, что делать тем, кто сейчас в Грузии, либо собирался туда лететь
Депутат Бундестага — о «тбилисском бунте»: «Если человек выступил в грузинском парламенте на русском языке, это не повод для насильственных протестов»
Немецкий политик Армин-Паулюс Хампель дал комментарий «КП» в связи с беспорядками в Закавказье [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Минпромторг прокомментировал информацию о расходах на командировки Мантурова
В Роскосмосе опровергли информацию о внештатной ситуации при посадке «Союз МС-11»
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши по делу о шпионаже
Лавров заявил, что Америка пытается помешать нормализации отношений России и Грузии
Судьба буквально восприняла мое «немного адреналина на выходных»: Владимир Кличко едва не погиб на горящей яхте в Средиземном море
В МИД РФ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Назван простой способ повысить успеваемость ребенка
Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ
Суперджет Москва-Ярославль начал вырабатывать топливо после взлета из Шереметьево
Попытка управляемой посадки американской ракеты Falcon Heavy завершилась неудачей
Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ
На ВДНХ открывается Московский молодежный предпринимательский форум
МИД России исходит из того, что встреча Путина и Трампа в Осаке состоится
Россия, США и Израиль обсудили положение дел в Сирии
В Госдуму внесли законопроект о признании просроченных платежей по ЖКХ безнадежными к взысканию
Бурджанадзе рассказала об организаторах протестов в Тбилиси
Cиноптики рассказали, когда в России наступят самые жаркие дни лета
Во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками
СМИ: Трамп задумался о разрыве договора с Японией о гарантиях безопасности
Число погибших в результате инцидента в Казахстане увеличилось до двух человек