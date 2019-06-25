Фэн-шуй на июль 2019: благоприятные и неблагоприятные даты
1 июля, понедельник
Нейтральный день. Однако есть особые пожелания: стоит по возможности отказаться от дальних поездок, операций с деньгами (особенно с закрытием счетов и вкладов, выпуском новых кредитных карт) и крупных покупок.
Если решитесь браться за большие проекты, то делать это стоит только в команде единомышленников.
Часы удачи: с 15.00 до 18.00.
2 июля, вторник
Не стоит разбрасываться обещаниями, даже если вы уверены в себе на сто процентов. Воплотить в жизнь удастся далеко не все. На пути могут возникнуть внешние непреодолимые обстоятельства. Не игнорируйте советы опытных коллег и товарищей.
Часы удачи: с 11.00 до 16.00.
3 июля, среда
Не рискуйте и не начинайте глобальных дел. Посвятите время подготовке, анализу, детальной проработке планов.
Сегодня необходимо отказаться от потенциально травмоопасных занятий.
Предпочтите будничные привычные занятия. Особенно во второй половине дня.
Часы удачи: с 8.00 до 10.00.
4 июля, четверг
Птица счастья пролетает над каждым, важно вовремя ее заметить и ухватить за хвост. Сейчас как раз такой момент! Не упустите его, ни в коем случае не проводите день в праздности. Решайтесь на то, что кажется слишком смелым. Удача должна быть на вашей стороне.
Часы удачи: с 10.00 до 17.00.
5 июля, пятница
День не сулит особых сложностей. Однако сейчас самое время «подчистить хвосты». Доведите до конца то, что брошено на полпути. Отдайте долги и проведите ревизию хозяйства. Там не должно быть сломанных вещей и капающих кранов.
Часы удачи: с 9.00 до 13.00.
6 июля, суббота
Хороший день для того, чтобы начинать собственное дело и заниматься денежными вложениями - день сулит финансовое благополучие.
Но есть и ряд запретов. Например, не нужно переезжать и менять место работы.
Часы удачи: с 13.00 до 17.00.
7 июля, воскресенье
А вот этот день для серьезных дел совсем не подходит. В противном случае, для достижения цели придется затратить в два раза больше сил и средств. Так что лучшее, что можно сделать сейчас — это полноценно отдохнуть. Кроме того, фэн-шуй благоволит к делам, связанным с благотворительностью.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
8 июля, понедельник
Постарайтесь не планировать на этот день «бумажных», бюрократических дел. Они обречены на всевозможные проволочки и на неудачи.
Зато для перемены мест, один из подходящих периодов. Кроме того, именно сейчас можно разорвать связи, которые стали тяготить.
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.
9 июля, вторник
Один из самых благоприятных дней. Сегодня везение будет сопутствовать практически во всех делах. Но особенно хорошо приступать к новым проектам, что называется «с чистого листа». Повезет также тем, что строит романтические отношения.
Часы удачи: с 12.00 до 18.00.
10 июля, среда
Нужно соблюдать осторожность в обращении с деньгами и документами. Ошибки, проволочки и потери будут вероятны буквально на пустом месте. Поговорка «семь раз отмерь» сегодня актуальная, как никогда!
Не планируйте на этот день многое, лучше сосредоточьтесь на одном-двух делах. И помните, рассчитывать придется только на собственные силы.
Часы удачи: с 12.00 до 14.00.
11 июля, четверг
Не самый плохой день. Направьте свои силы на укрепление хозяйства (не имеет значения свой у вас дом или съемная квартира), расширение бизнеса.
Сейчас хорошо полностью менять ход своей жизни — переезжать в другой город, устраиваться на кардинально другую работу.
Часы удачи: с 10.00 до 12.00.
12 июля, пятница
Увы, день не принесет особой удачи. Напротив, он потребует максимальной концентрации сил и внимания. Не оставляйте без присмотра вещи и ведите четкий учет всевозможным ресурсам. Это поможет понять, не только понять, что куда и как расходуется, но и пригодится в дальнейшем планировании.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.
13 июля, суббота
День стабильности, основательности. Если у вас есть в запасе дела «на века», приступайте к их реализации.
Еще одна особенность дня: он может стать судьбоносным для тех, кто мечтает устроить свое личное счастье. Хорошо в этот день знакомиться, проводить помолвки и свадебные церемонии.
Часы удачи: с 15.00 до 20.00.
14 июля, воскресенье
День семейных отношений. Обязательно навестите родных и близких, окажите помощь пожилым родственникам или просто выслушайте их чаяния. Также удачный день для того, чтобы устроить большое застолье и поговорить по душам.
Для решения деловых вопросов и тяжелой работы день крайне неподходящий.
Часы удачи: с 10.00 до 16.00.
15 июля, понедельник
Увы, не самый удачный день. Для абсолютно всех дел сейчас требуется максимальная концентрация внимания и сил. Но даже несмотря на это, процессы будут происходить довольно медленно, с проволочками.
Сейчас лучше заняться систематизацией — разложите все по полочкам, проведите учет, подведите итоги, составьте план.
Часы удачи: с 8.00 до 11.00
16 июля, вторник
Непростой по эмоциональному настрою день, дает о себе знать полнолуние. Поэтому контролируйте свои чувства и слова. Не встревайте в перепалки. Особенно с начальством.
Также крайне нежелательно вести судебные споры. Повремените с активностью, для этого вскоре настанет более подходящий период.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
17 июля, среда
Весьма благоприятный день. Он сулит удачу практически в любых начинаниях. Открывайте новые проекты, завершайте начатое, отправляйтесь в путешествия или командировки.
Проводите финансовые операции и совершайте крупные покупки.
Часы удачи: с 10.00 до 16.00.
18 июля, четверг
«Под лежащий камень и вода не течет». Это высказывание сегодня актуально, как никогда. Успех будет сопутствовать только натурам деятельным. Преграды на пути покажутся незначительными, а долгий путь будет пройдет быстро.
Часы удачи: с 15.00 до 18.00.
19 июля, пятница
Фэн-шуй предостерегает от активных действий. В этот день лучше заняться созерцанием, отдыхом, обдумыванием стратегии. Отложите переговоры и работу с важными бумагами.
Обязательно завершите то, что бросили на полпути.
Часы удачи: с 8.00 до 11.00.
20 июля, суббота
День явит точно то, что вы ему отдаете. Агрессия вернется агрессией, доброта — добрыми делами. Не начинайте новых дел, а анализируйте все происходящее вокруг.
Неподходящий день для путешествий.
Часы удачи: с 15.00 до 17.00.
21 июля, воскресенье
Сегодня надо обязательно запланировать для себя встречу с прекрасным. Что именно это значит, знаете только вы сами. Одни получат энергию от общения с природой, другие — от похода в музей, третьи — от встречи с друзьями.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.
22 июля, понедельник
Несмотря на то, что сегодня понедельник, рабочий день лучше не начинать с активных действий, просьб-прошений, продвижения новых продуктов. Постарайтесь заняться рутинными обязанностями и обязательно проследите, чтобы все дела были в полном порядке.
День как раз идеален для завершения начатого.
Часы удачи: с 10.00 до 15.00.
23 июля, вторник
Отличный день для того, чтобы построить планы на будущее. Именно сейчас мироздание даст подсказки, как действовать, куда направить свои силы. Главное, четко сформулировать свои желания и цели.
Стоит уделить внимание своему внутреннему миру: сходить в храм, побеседовать с мудрыми людьми.
Часы удачи: с 11.00 до 16.00.
24 июля, среда
Тяга к подвигам не ослабнет на протяжении всего дня. Рассчитывайте свои силы и постарайтесь не влезать в сомнительные предприятия. Если чего-то сильно захочется, благоразумнее взять паузу на обдумывание. Утро вечера мудренее!
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.
25 июля, четверг
Отличный день для проектов, рассчитанных на годы. Так что смело назначайте свадьбы, покупайте недвижимость, вступайте в новую должность.
В то же время, стоит помнить, что этот день совсем не для суеты: не назначайте слишком много дел и не пытайтесь объять необъятное.
Часы удачи: с 8.00 до 16.00.
26 июля, пятница
День романтического толка. Флирт, новые знакомства, свидания — все приветствуется! Однако не нужно ждать сейчас каких-то серьезных, фундаментальных отношений. Увы, это как-нибудь в другой раз.
Часы удачи: с 10.00 до 12.00.
27 июля, суббота
Запрет на важные дела, операции с деньгами и серьезные переговоры. Ограничьтесь повседневными заботами и отдыхом.
В этот день хорошо заниматься духовными практиками, а также обязательно стоит сделать что-то приятное для своего тела — например, сходить в сауну, на массаж, посетить занятия йогой.
Часы удачи: с 9.00 до 16.00.
28 июля, воскресенье
Заковыристые задачи оставьте на другое время. Сейчас только то, что вам хорошо знакомо и не требует особых сил и средств.
Хорошо завязывать новые знакомства и оказывать помощь окружающим.
Часы удачи: с 13.00 до 17.00.
29 июля, понедельник
Отличный день. Все задачи будут по плечу. Стройте грандиозные планы и воплощайте их в жизнь! Сегодня интуиция на высоте, смело доверяйте ей в принятии решений.
Подходит день для строительства, ремонта, командировок, заключения важных соглашений.
Часы удачи: с 12.00 до 18.00.
30 июля, вторник
Непростой день, изобилующий перепадами настроения. Не стоит верить обещаниям, данным сегодня. Слова сейчас вообще не имеют особой силы.
Не нужно принимать важные решения и заниматься делами, связанными с недвижимостью.
Часы удачи: с 8.00 до 14.00.
31 июля, среда
Не стоит ждать от дня особой удачи. Наоборот, все будет валиться из рук.
Исправить положение можно только так: заняться хорошо знакомыми делами.
День характеризуется низкой энергией. Потому берегите ее, не тратьте в ссорах и перепалках.
Часы удачи: с 13.00 до 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU