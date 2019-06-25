2019-06-25T14:41:52+03:00
Гороскоп

Фэн-шуй на июль 2019: благоприятные и неблагоприятные даты

Фэн-шуй на июль 2019: публикуем прогноз на седьмой месяц года
Елизавета НЕБЕСНАЯ
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Фэн-шуй на июнь 2019Фэн-шуй на июнь 2019Фото: EAST NEWS
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1 июля, понедельник

Нейтральный день. Однако есть особые пожелания: стоит по возможности отказаться от дальних поездок, операций с деньгами (особенно с закрытием счетов и вкладов, выпуском новых кредитных карт) и крупных покупок.

Если решитесь браться за большие проекты, то делать это стоит только в команде единомышленников.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

2 июля, вторник

Не стоит разбрасываться обещаниями, даже если вы уверены в себе на сто процентов. Воплотить в жизнь удастся далеко не все. На пути могут возникнуть внешние непреодолимые обстоятельства. Не игнорируйте советы опытных коллег и товарищей.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

3 июля, среда

Не рискуйте и не начинайте глобальных дел. Посвятите время подготовке, анализу, детальной проработке планов.

Сегодня необходимо отказаться от потенциально травмоопасных занятий.

Предпочтите будничные привычные занятия. Особенно во второй половине дня.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

4 июля, четверг

Птица счастья пролетает над каждым, важно вовремя ее заметить и ухватить за хвост. Сейчас как раз такой момент! Не упустите его, ни в коем случае не проводите день в праздности. Решайтесь на то, что кажется слишком смелым. Удача должна быть на вашей стороне.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

5 июля, пятница

День не сулит особых сложностей. Однако сейчас самое время «подчистить хвосты». Доведите до конца то, что брошено на полпути. Отдайте долги и проведите ревизию хозяйства. Там не должно быть сломанных вещей и капающих кранов.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

6 июля, суббота

Хороший день для того, чтобы начинать собственное дело и заниматься денежными вложениями - день сулит финансовое благополучие.

Но есть и ряд запретов. Например, не нужно переезжать и менять место работы.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

7 июля, воскресенье

А вот этот день для серьезных дел совсем не подходит. В противном случае, для достижения цели придется затратить в два раза больше сил и средств. Так что лучшее, что можно сделать сейчас — это полноценно отдохнуть. Кроме того, фэн-шуй благоволит к делам, связанным с благотворительностью.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

8 июля, понедельник

Постарайтесь не планировать на этот день «бумажных», бюрократических дел. Они обречены на всевозможные проволочки и на неудачи.

Зато для перемены мест, один из подходящих периодов. Кроме того, именно сейчас можно разорвать связи, которые стали тяготить.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

9 июля, вторник

Один из самых благоприятных дней. Сегодня везение будет сопутствовать практически во всех делах. Но особенно хорошо приступать к новым проектам, что называется «с чистого листа». Повезет также тем, что строит романтические отношения.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

10 июля, среда

Нужно соблюдать осторожность в обращении с деньгами и документами. Ошибки, проволочки и потери будут вероятны буквально на пустом месте. Поговорка «семь раз отмерь» сегодня актуальная, как никогда!

Не планируйте на этот день многое, лучше сосредоточьтесь на одном-двух делах. И помните, рассчитывать придется только на собственные силы.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

11 июля, четверг

Не самый плохой день. Направьте свои силы на укрепление хозяйства (не имеет значения свой у вас дом или съемная квартира), расширение бизнеса.

Сейчас хорошо полностью менять ход своей жизни — переезжать в другой город, устраиваться на кардинально другую работу.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

12 июля, пятница

Увы, день не принесет особой удачи. Напротив, он потребует максимальной концентрации сил и внимания. Не оставляйте без присмотра вещи и ведите четкий учет всевозможным ресурсам. Это поможет понять, не только понять, что куда и как расходуется, но и пригодится в дальнейшем планировании.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

13 июля, суббота

День стабильности, основательности. Если у вас есть в запасе дела «на века», приступайте к их реализации.

Еще одна особенность дня: он может стать судьбоносным для тех, кто мечтает устроить свое личное счастье. Хорошо в этот день знакомиться, проводить помолвки и свадебные церемонии.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

14 июля, воскресенье

День семейных отношений. Обязательно навестите родных и близких, окажите помощь пожилым родственникам или просто выслушайте их чаяния. Также удачный день для того, чтобы устроить большое застолье и поговорить по душам.

Для решения деловых вопросов и тяжелой работы день крайне неподходящий.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.

15 июля, понедельник

Увы, не самый удачный день. Для абсолютно всех дел сейчас требуется максимальная концентрация внимания и сил. Но даже несмотря на это, процессы будут происходить довольно медленно, с проволочками.

Сейчас лучше заняться систематизацией — разложите все по полочкам, проведите учет, подведите итоги, составьте план.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00

16 июля, вторник

Непростой по эмоциональному настрою день, дает о себе знать полнолуние. Поэтому контролируйте свои чувства и слова. Не встревайте в перепалки. Особенно с начальством.

Также крайне нежелательно вести судебные споры. Повремените с активностью, для этого вскоре настанет более подходящий период.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

17 июля, среда

Весьма благоприятный день. Он сулит удачу практически в любых начинаниях. Открывайте новые проекты, завершайте начатое, отправляйтесь в путешествия или командировки.

Проводите финансовые операции и совершайте крупные покупки.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.

18 июля, четверг

«Под лежащий камень и вода не течет». Это высказывание сегодня актуально, как никогда. Успех будет сопутствовать только натурам деятельным. Преграды на пути покажутся незначительными, а долгий путь будет пройдет быстро.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

19 июля, пятница

Фэн-шуй предостерегает от активных действий. В этот день лучше заняться созерцанием, отдыхом, обдумыванием стратегии. Отложите переговоры и работу с важными бумагами.

Обязательно завершите то, что бросили на полпути.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

20 июля, суббота

День явит точно то, что вы ему отдаете. Агрессия вернется агрессией, доброта — добрыми делами. Не начинайте новых дел, а анализируйте все происходящее вокруг.

Неподходящий день для путешествий.

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.

21 июля, воскресенье

Сегодня надо обязательно запланировать для себя встречу с прекрасным. Что именно это значит, знаете только вы сами. Одни получат энергию от общения с природой, другие — от похода в музей, третьи — от встречи с друзьями.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

22 июля, понедельник

Несмотря на то, что сегодня понедельник, рабочий день лучше не начинать с активных действий, просьб-прошений, продвижения новых продуктов. Постарайтесь заняться рутинными обязанностями и обязательно проследите, чтобы все дела были в полном порядке.

День как раз идеален для завершения начатого.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

23 июля, вторник

Отличный день для того, чтобы построить планы на будущее. Именно сейчас мироздание даст подсказки, как действовать, куда направить свои силы. Главное, четко сформулировать свои желания и цели.

Стоит уделить внимание своему внутреннему миру: сходить в храм, побеседовать с мудрыми людьми.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

24 июля, среда

Тяга к подвигам не ослабнет на протяжении всего дня. Рассчитывайте свои силы и постарайтесь не влезать в сомнительные предприятия. Если чего-то сильно захочется, благоразумнее взять паузу на обдумывание. Утро вечера мудренее!

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

25 июля, четверг

Отличный день для проектов, рассчитанных на годы. Так что смело назначайте свадьбы, покупайте недвижимость, вступайте в новую должность.

В то же время, стоит помнить, что этот день совсем не для суеты: не назначайте слишком много дел и не пытайтесь объять необъятное.

Часы удачи: с 8.00 до 16.00.

26 июля, пятница

День романтического толка. Флирт, новые знакомства, свидания — все приветствуется! Однако не нужно ждать сейчас каких-то серьезных, фундаментальных отношений. Увы, это как-нибудь в другой раз.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

27 июля, суббота

Запрет на важные дела, операции с деньгами и серьезные переговоры. Ограничьтесь повседневными заботами и отдыхом.

В этот день хорошо заниматься духовными практиками, а также обязательно стоит сделать что-то приятное для своего тела — например, сходить в сауну, на массаж, посетить занятия йогой.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

28 июля, воскресенье

Заковыристые задачи оставьте на другое время. Сейчас только то, что вам хорошо знакомо и не требует особых сил и средств.

Хорошо завязывать новые знакомства и оказывать помощь окружающим.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

29 июля, понедельник

Отличный день. Все задачи будут по плечу. Стройте грандиозные планы и воплощайте их в жизнь! Сегодня интуиция на высоте, смело доверяйте ей в принятии решений.

Подходит день для строительства, ремонта, командировок, заключения важных соглашений.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

30 июля, вторник

Непростой день, изобилующий перепадами настроения. Не стоит верить обещаниям, данным сегодня. Слова сейчас вообще не имеют особой силы.

Не нужно принимать важные решения и заниматься делами, связанными с недвижимостью.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

31 июля, среда

Не стоит ждать от дня особой удачи. Наоборот, все будет валиться из рук.

Исправить положение можно только так: заняться хорошо знакомыми делами.

День характеризуется низкой энергией. Потому берегите ее, не тратьте в ссорах и перепалках.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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