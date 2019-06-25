Кому спишут долги за ЖКХ

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о безнадежных долгах за ЖКХ. Признавать такими и списывать предлагается те, по которым истек срок исковой давности — три года.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сейчас управляющие компании сплошь и рядом требуют погасить задолженность, которую через суд выбить уже невозможно — срок исковой давности прошел. Нередко возникает вообще забавная ситуация. УК подает на должника в суд — мол, тот не платил последние пять лет. Суд выносит предписание, исходя из срока давности — трех лет. Должник как-то расплачивается — добровольно или не очень (деньги в таких случаях автоматом могут списать с его банковского счета — если вдруг они там есть). И... получает платежку за ЖКХ, где он по-прежнему значится должником (еще за два года), причем на этот долг продолжают начисляться пени.

Депутаты считают такое положение дел нарушением гражданских прав россиян. Заплати то, что с тебя полагается по суду, - и все, хватит. Это право предлагается закрепить в Жилищном кодексе: долги по ЖКХ с истекшим сроком давности «автоматом» признаются безнадежными. То есть просто списываются. Фактически на всю страну предлагается распространить практику, которую попытались применить в Чечне. Помните, там хотели списать оптом сразу всем жителям долги за газ с истекшим сроком давности?

Как считают авторы законопроекта, такая мера должна снять излишнюю нагрузку с небогатых граждан, которые по накопившимся долгам расплатиться уже не в состоянии. И получить субсидию на оплату ЖКХ тоже не могут, несмотря на низкие доходы — для этого сначала надо рассчитаться по долгу.

Только не надо думать, что если законопроект примут, за ЖКХ можно будет вообще не платить — мол, три года пройдет и все спишут. Не все — по той задолженности, которую с вас успели востребовать через суд вовремя, расплатиться придется в любом случае, пусть для этого судебные приставы будут гоняться за вами еще десять лет.

Сейчас долги за ЖКХ превышают триллион рублей. При этом число исков в суды о взыскании коммунальных долгов с 2010 по 2018 год увеличилось в три раза. За последний год их было подано 5,4 млн.

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