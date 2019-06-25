В новый банк – за новой ставкой

Экономия для заемщика

Кредитные ставки снижаются. Еще несколько лет назад по потребительским кредитам они были в среднем около 20%, а сейчас 15%. По ипотеке разница тоже значительная: ставки уменьшились с 14,5% в 2015 году до 9,5% в настоящее время.

Это означает снижение платежей банку и суммы итоговой переплаты по кредиту.

Например, если вы брали ипотеку в размере 2,5 млн руб. на 15 лет под 14,5%, то размер ежемесячных платежей банку составляет 34 тыс. руб. За кредит на тех же условиях, полученный под 9,5%, будете платить уже 26 тыс. руб.

Аналогичная ситуация с потребительскими кредитами. Долг в 700 тыс. руб. на 5 лет под 20% означает платеж 18,6 тыс. руб. в месяц. А со ставкой 15% – уже 16,6 тыс. руб.

Нынешним заемщикам повезло. Но и у тех, кто уже имеет кредит, есть шанс перекредитоваться на более выгодных условиях.

В этом поможет рефинансирование. Оно означает, что новый банк гасит имеющуюся задолженность. После чего заемщик начинает платить уже ему по более низкой ставке.

- Программы рефинансирования очень востребованы сейчас, по ним есть все больше предложений. Это очень выгодно для заемщиков, потому что снижает их долговую нагрузку. Здесь клиент всегда оказывается в выигрыше, – комментирует директор рисков розничного и малого бизнеса Альфа-Банка Андрей Гулецкий.

- Рефинансирование позволяет заемщику, уже имеющему кредит, не только снизить процентную ставку, но и при необходимости увеличить срок кредитования. Этот инструмент особенно нужен людям, у которых есть несколько кредитов в разных банках: с помощью рефинансирования можно объединить несколько кредитных обязательств в одно, – дополняет зампред банка «Возрождение» Наталья Шубина.

Альфа-Банк приводит пример расчета того, как можно сэкономить с помощью рефинансирования.

У заемщика было несколько кредитов в банках с платежами в разные даты по средней ставке 16,99%. Сумма общих платежей составляла 17 824 руб.

После рефинансирования под 9,9% новая сумма ежемесячных выплат составит 16 110 руб. Это будет уже один кредит, оплачивать который нужно будет в одну дату и в одном месте.

Старый кредит по новым правилам

Прежде чем идти за рефинансированием, нужно изучить предложения на рынке и найти наиболее подходящее для себя. Смотреть, конечно, нужно в первую очередь на ставку, но не только. Условия в банках различаются. Например, они могут рассматривать зарплату исключительно по форме 2-НДФЛ, а могут учитывать и неофициальные доходы. В ряде банков развиты дистанционные каналы обслуживания, что экономит время заемщиков. Также в некоторых кредитных организациях есть специальные программы для зарплатных или действующих клиентов с более выгодными условиями.

Как рассказали в банке «Возрождение», у каждой кредитной организации свои условия рефинансирования. Например, иногда необходимо, чтобы с даты выдачи действующего кредита прошло не меньше 6 месяцев.

В общих чертах процедура перекредитования выглядит так.

Заемщик приносит в новый банк или отправляет через свой личный кабинет заполненную анкету на рефинансирование, паспорт, копию трудовой книжки, действующий кредитный договор, справки о доходах и отсутствии просрочек. Последнее важно, потому что рефинансировать кредит будут только дисциплинированным клиентам.

- Далее производится безналичный перевод денег. После этого заемщику нужно обратиться в банк, в котором он хочет закрыть кредит, и написать заявление о его досрочном погашении, – дополняет директор департамента розничного кредитования МКБ Рустам Идрисов.

Не дойти до цели

В завершении заемщик должен принести в новый банк справку о погашении задолженности.

- Платежные документы будут подтверждением погашения старого долга и образования нового. При этом любой заемщик может смошенничать, обнаружив недостатки в бизнес-процессе кредитования банка, – говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

И действительно, некоторые клиенты решают использовать полученные деньги не на погашение кредита, а на другие цели. Они снимают деньги, которые банк выдал на рефинансирование кредита, со своего счета. И вместо того, чтобы погасить задолженность, тратят их совершенно на другое. Что дает им такую возможность?

- Есть страны, где процедуры перекредитования регулируются законом. Там деньги на рефинансирование перечисляются в банк, выдавший кредит, не давая возможности клиенту пользоваться ими. В России такого законодательного регулирования нет. И когда деньги для рефинансирования поступают на счет заемщика, он может распоряжаться ими по своему усмотрению. Здесь вопрос исключительно персональной ответственности и порядочности человека, – поясняет Андрей Гулецкий.

Сейчас стали все чаще появляться случаи нецелевого использования средств при рефинансировании. Чем это плохо для нового банка и самого заемщика?

Кредит с ответственностью

Дело в том, что человек, который обращается за рефинансированием, уже и так отдает банкам в счет погашения кредитов до 40% своего дохода. Если после перекредитования он закрывает имеющийся долг, то его финансовая нагрузка снижается. Если же использует эти средства на другие цели, то вместо рефинансирования, получает еще один кредит. В результате платежи заемщика кредиторам не уменьшаются, а в разы возрастают. Они могут стать непосильными и тогда человек перестанет возвращать долг. Рассчитывать на повторное рефинансирование такой клиент уже не сможет.

Отследить, куда пошли деньги при рефинансировании, несложно.

По словам Андрея Гулецкого, банк может сделать запрос в бюро кредитных историй. Там есть информация о том, погашен долг перед старым кредитором или нет. Кроме того, заемщик должен принести в банк справки, свидетельствующие об этом.

Если этого не происходит, и банк понимает, что ничего рефинансировано не было, он имеет право применить к таким клиентам штрафные санкции. Например, в Альфа-Банке ставка по рефинансируемому кредиту поднимается на 2%.

- Банк постоянно следит за выполнением клиентами условий кредитного договора в части рефинансирования в других банках. Для минимизации рисков в договоре прописаны мотивирующие условия, заключающиеся в повышении стоимости кредита в случае невыполнения обязательств перед банком, – подтверждает Рустам Идрисов.

- В нашем банке программой рефинансирования ипотеки предусмотрено снижение ставки по кредиту на 1% после регистрации клиентом залога в пользу банка. Если клиент не регистрирует залог в пользу нового кредитора в течение 90 дней, то ставка не уменьшается, а повышается на 3%. Таким образом, банк снижает риски недобросовестного использования кредитных средств, – говорит замруководителя «Росбанк Дом» Алексей Просвирин.

Предправ «Банка ЖилФинанс» Ирина Асланова рассказывает, что для сведения таких рисков к минимуму в договоре установлены сроки, в течение которых заемщик обязан использовать одобренные денежные средства по назначению (то есть погасить кредит в другом банке), а также зарегистрировать залог в пользу нового кредитора. Если эти сроки не соблюдаются, банк имеет право потребовать полностью погасить кредит досрочно.