2019-06-25T15:33:45+03:00
Политика

Путина позвали посмотреть на "Реки России"

Президенту доложили о спасении вагонзавода в Торжке
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Игорь Руденя пригласил Владимира Путина на туристический форум "Реки России". Фото: Алексей Дружинин/ТАССИгорь Руденя пригласил Владимира Путина на туристический форум "Реки России". Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

Губернатор Тверской области Игорь Руденя пригласил Владимира Путина на туристический форум "Реки России".

- Мы очень ждем вас, - сказал он. - Форум проходит уже шесть лет, это форум, куда приезжают гости из других регионов, из других стран. В этом году он будет особенный, потому что у нас начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма. В рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который будет связывать Москву (Ленинградский вокзал), с курортом Завидово, с Московским морем, где будет транспортно-пересадочный узел. И с этого места будут отправляться суда, в том числе и новой постройки - и выход уже на большую воду, в реку Волга.

- Замечательно, посмотрим, - отреагировал президент.

Докладывая о ситуации в регионе, Руденя напомнил о визите Путина на «Тверской вагоностроительный завод».

- Загружены? - поинтересовался глава государства.

- Они не просто загружены, они загружены практически на среднесрочную перспективу. У них полная уверенность на 8–11 лет, - ответил губернатор. - Кроме того по вашему поручению полностью погашена задолженность по зарплате на Торжокском вагоностроительном заводе. Оно, к сожалению, попало в банкротство, «Трансмашхолдинг» выкупил это предприятие. Торжок полностью погасил зарплату до рубля, и теперь там будет организована вторая линия сборки наших новых и специальных вагонов, и теперь эти два предприятия будут работать как единое целое. Все рабочие места сохранены, организованы дополнительные рабочие места. Поэтому никто не оказался без работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Нацбанк Украины введет в оборот банкноты номиналом 1000 гривен
В NASA рассказали о проблемах «Союза» при сходе с орбиты
Экс-президента Армении Кочаряна вновь арестовали
Против юриста Андрея Портнова возбудили уголовное дело из-за его сообщений о преступлениях Порошенко
Илон Макс назвал старение основной проблемой человечества
Гройман раскритиковал решение о возвращении России в ПАСЕ
Песков назвал возвращение России в ПАСЕ победой здравого смысла
Артисты МХАТ просят вернуть им Доронину
Миллиардеры США призвали ввести налог на богатство
Топливный союз исключает подорожание бензина после окончания «заморозки»
НАТО предложила России провести заседание по ДРСМД
Автомобиль протаранил ворота американского посольства в Сеуле
Песков заявил, что на данный момент ведется подготовка ко встречи Путина и Трампа на G20
Завершились переговоры России, США и Израиля по Сирии
Умерла Алла Покровская - народная артистка РСФСР и супруга актера Олега Ефремова