Версия: Задержанный в Москве клофелинщик не один угощал прохожих напитками с психотропами

История про отравления психотропами в главных тусовочных местах центра Москвы обрастает новыми деталями. Напомним, за последний месяц на Хохловской площади (культовая нынче Яма), в парке «Горка» и на Чистых прудах после брудершафтов с таинственными незнакомцами теряли сознание по разным данным от 4 до 24 человек. Одна из пострадавших, журналистка Людмила Чижова, рассказывает, что на Чистых прудах познакомилась с парнем кавказской внешности, он предложил ей выпить фанту из своей бутылочки. И очнулась Людмила спустя трое суток комы в больнице, с проблемами дыхательных путей и без дорогого мобильника. Словом, дело «клофелинщиков», живет и процветает.

Первые заявления от потерпевших полицейские почему-то разбирали неохотно. Ажиотаж в ОВД «Басманный» начался только после того, как про историю Чижовой и других жертв «отравителей» начали писать СМИ, и в отдел нагрянули высокие чины из УВД по ЦАО. Подозреваемого задержали спустя каких-то пару часов. 26-летний Мурат Сабанов пока признает лишь несколько эпизодов: да, добавлял в напитки транквилизаторы, знакомился с людьми у модных клубов и баров, угощал, отрубившихся обворовывал.

Между тем некоторые пострадавшие Сабанова не опознают, якобы напитками с «клофелином» их угощали другие люди. В следствии считают, что на самом деле «клофелинщиков» может быть несколько.

Жертвой одного из них едва не стал блогер Андрей Лебедев. И было это ещё прошлым летом - в той же Яме. Молодой человек приехал туда один, познакомился с двумя девушками, затем отдельно друг от друга подошли ещё два незнакомых парня. Выпивали, болтали, веселились. Один из парней настойчиво предлагал остальным выпить из его бутылки. Ребята отказались.

- Он ушел и через пару минут вернулся с двумя бутылками водки, которую разлил нам по стаканчикам, - рассказывает Лебедев. - Я только пригубил ее, как почувствовал себя дурно, и тут же вызвал такси.

Дизайнер Артемий Лебедев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В машину сели вчетвером, без парня с водкой, в которую явно что-то добавили. По словам блогера, в такси они все вырубились. Да так сильно, что приехавший в пункт назначения водитель с трудом их всех разбудил.

- Потом я с трудом затащил ребят ко мне домой, где все тут же вырубились, - продолжает Лебедев. - Проснулся я часа через три и обнаружил, что все ценные вещи в моей квартире собраны в прихожей, а парень, который приехал с нами, спит рядом...

Вора Лебедев выпихнул за дверь, заявлять в полицию не стал. Хотя теперь ему очевидно, что ушлые люди в тусовочных местах - система.

- Вы сфотографировали человека, который угощал вас водкой?

- Да, пока он не видел. Это тоже был парень кавказской внешности. Я через знакомых показал снимок пострадавшим на Чистых прудах. Они его не опознали. И это не тот, которого задержали.

Читатели «КП» сообщают, что в последние дни на нескольких столичных вокзалах звучат объявления: «В связи с участившимися случаями преступлений с применением снотворного, просим вас не распивать напитки с незнакомцами». Правда в Управлении на транспорте МВД по ЦФО информацию о резком росте числа «клофелинщиков» в пригородных электричках не подтверждают.

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