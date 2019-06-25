2019-06-25T16:31:44+03:00
Общество

Электронные табло, навигация и ленты для очередей: школы оптимизируют по принципу аэропортов

Первую в России "Комфортную школу" запустили на базе школы №1474
Ксения КОНЮХОВА
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В школе появилась разметка на полу.В школе появилась разметка на полу.Фото: Ксения КОНЮХОВА
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Очереди в столовую, давка в гардеробе, путаница с расписанием — в наших школах полно вещей, которые вовсе не делают жизнь учеников легче и приятнее. Но решить многие из этих проблем оказалось достаточно просто, как показал пилот "Комфортная школа", запущенный в рамках нацпроекта "Производительность труда".

Первую в России "Комфортную школу" запустили на базе школы №1474, в которой когда-то учился министр экономического развития Максим Орешкин. Эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда составили список "горячих зон" в школе, где возникает больше всего пробок и путаницы, и предложили свои усовершенствования.

Утро: толпа в гардеробе и путаница с расписанием

В большинстве школ серьезные проблемы с логистикой: уроки у всех начинаются в одно и то же время, и турникеты на входе просто не справляются с потоком учеников. Чтобы разгрузить входную зону, для учеников, забывших свой пропуск, выделили отдельный турникет, чтобы они не тормозили всю очередь. А в холле открыли дополнительный гардероб с номерами классов и ячейками для обуви. Поставили и дополнительные скамейки, чтобы ученикам было где переобуваться. Кроме того, под потолком повесили электронные табло с расписанием уроков — как в аэропорту.

В итоге ученики стали тратить меньше времени на то, чтобы попасть в школу и снять верхнюю одежду, а в холле больше нет толпы по утрам.

День: суета в коридорах и очередь в столовой

Логистику и навигацию в школьных коридорах тоже переделали — примерно, как в московском метро. Теперь одни лестница служит для подъема, другая для спуска, и можно подниматься без опаски, что тебя снесет встречным потоком. Все этажи получили свою специфику — гуманитарный, технический, и так далее, чтобы школьники могли быстрее сориентироваться, где будут идти те или иные занятия. Ну и конечно, в коридорах и около классов появились таблички и указатели.

- Все это позволило сократить число лишних переходов из класса в класс и для учеников, и для учителей, - отметил Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. - В результате полезное время ученика увеличилось на треть, учителя – на 27 процентов.

Школьную столовую тоже оптимизировали: установили ленты для очередей, как у стоек регистрации в аэропорту, объединили буфет с линией раздачи горячих блюд и даже поставили датчик для подносов. Теперь, как только стойка для подносов начинает пустовать, на мойку поступает сигнал, и сотрудники тут же приносят новые. На входе в столовую установлен терминал для электронного заказа блюд из школьного меню. А чтобы за столами не собиралась очередь, в столовой установили дополнительную барную стойку, где дети могут быстро перекусить стоя.

Вечер: пустота в библиотеке

Чтобы заманить школьников в библиотеку, её переделали в медиацентр, где можно выполнить домашнее задание, посмотреть фильм или сыграть в настольные игры. Стеллажи с учебниками перенесли на склад, а вместо них поставили яркие пуфики, проектор и стойку с интересными книжками. На стене тоже нарисованы книги, но со штрихкодами: понравившуюся можно отсканировать и загрузить прямо себе в смартфон.

Чтобы заманить школьников в библиотеку, её переделали в медиацентр. Фото: Ксения КОНЮХОВА

Чтобы заманить школьников в библиотеку, её переделали в медиацентр.Фото: Ксения КОНЮХОВА

Кроме того, все книжки в фондах тоже получили цифровой код. И теперь школьники могут заказывать всю литературу онлайн и отслеживать, когда нужная им книга поступит в пункт выдачи в библиотеке.

- Учителя и администрация тоже перешли на электронный документооборот, так что теперь им не надо столько времени на бумажные отчеты и дела, - говорит Николай Соломон. - Запись в школьные кружки и секции тоже происходит онлайн, так экономится и родительское время.

Официально

Результаты такой оптимизации показали министру просвещения Ольге Васильевой:

- Это пример того, как небольшими средствами можно достичь очень большого результата, - оценила их министр. - По сути, произошла стандартизация и структуризация. И здесь не нужно ничего придумывать, просто внедрили абсолютно правильную историю, которая была всегда: по одной лестнице поднимаются, по другой спускаются... Всё это можно сделать в каждой школе, и при этом будет замечательная прибавка во времени.

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- Неправильно у нас классы сконструированы! - заявила не так давно вице-премьер Ольга Голодец. - Они у нас все прямоугольные, потому что есть привычка - учитель стоит впереди, и за ним висит доска, а все детишки сидят рядами, как мы учились в детстве. Чтобы формировать проектный подход в обучении, чтобы выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому, и работа должна строиться иначе. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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