Врачей в России стало больше. Но нужно еще

С 2014 года численность врачей увеличилась более чем на 6 тысяч человек.

Проблема кадров в государственном секторе медицины возникла не сегодня и не вчера. Она пришла еще с советского времени и приобрела угрожающие масштабы в 90-е. Обесценившиеся зарплаты, неясные перспективы, конкуренция за лучших специалистов со стороны возникшего частного сектора, устаревшее оборудование, нехватка лекарств и реактивов – все эти обстоятельства привели тогда к падению престижа врачебной профессии и резким диспропорциям между медицинскими специальностями с разными возможностями обустройства на «рынке».

В результате и сегодня общий дефицит врачей и медсестер по системе сохраняет серьезные масштабы, причем если стоматологов сильный переизбыток, то рентгенологов, онкологов, анестезиологов-реаниматологов остро не хватает. Озвученные президентом на «Прямой линии» цифры дефицита кадров на сегодня составляют 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медицинского персонала. Что делает Минздрав для решения этой проблемы?

Еще в 2013 г. была внедрена методика расчета потребности в медицинских кадрах в разрезе регионов и отдельных муниципалитетов. На ее основе работает система контрактно-целевой подготовки в медвузах – современный аналог советской системы распределения выпускников. Доля целевых бюджетных мест по программам специалитета сегодня превысила 50%, а по программам ординатуры – 60%.

Сами вузы перешли на новые государственные стандарты обучения, более ориентированные на практику и на освоение новых медицинских технологий. Количество студентов постоянно увеличивается. Так, в прошлом году в медвузы было принято более 60 тыс. человек, что на 5,7% больше, чем годом ранее.

С 2016 г. медвузы оканчивают студенты, прошедшие обучение по новым стандартам. Они проходят независимую оценку уровня их квалификации по единым для всей страны критериям – аккредитацию, поэтапное внедрение которой начато также с 2016 года. Успешно выдержавшие это испытание получают право работать по профессии (на определенных позициях в первичном звене здравоохранения) без обязательного обучения в ординатуре. Этой возможностью только в прошлом году воспользовались более 4,5 тыс. молодых специалистов.

Привлекательности работы в государственном секторе здравоохранения способствует рост заработной платы. По сравнению с 2012 годом средняя зарплата врачей увеличилась на 125% и составила 77 тыс. рублей, среднего медперсонала – на 98% (до 38 тыс. рублей). Ситуация по регионам, конечно, разная. Задача подтягивания отстающих решается во взаимодействии с региональными администрациями.

Для привлечения врачей в сельскую медицину с 2012 года действует и постоянно расширяется программа «Земский доктор». С прошлого года ее дополнила программа «Земский фельдшер». По ним врачи и фельдшеры, решившие работать на селе, получают от государства по 1 млн и 500 тыс. рублей «подъемных» соответственно. В программы пришли уже 34,3 тыс. специалистов – только в прошлом году к ним присоединились 5,3 тыс. врачей и фельдшеров. Совместно с регионами Минздрав разрабатывает и дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников.

В результате проводимой политики численность врачей в государственной системе здравоохранения увеличилась с 2014 г. более чем на 6 тыс. и составляет сегодня почти 549 тыс. человек. По дефицитным специальностям рост быстрее. Так, онкологов стало за этот период больше на 19%, врачей общей практики – на 18,3%.

Национальный проект «Здравоохранение» ставит еще более сложную и амбициозную задачу. Он предусматривает уже к 2024 г. не только кадровое обеспечение развития приоритетных специализированных направлений российской медицины: онкологии, борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и педиатрии, но и полное решение кадровой проблемы во всем первичном звене.