2019-06-25T20:28:29+03:00
Общество

Врачей в России стало больше. Но нужно еще

На прошедшей 20 июня «Прямой линии» Владимир Путин назвал дефицит кадров одной из трех главных проблем системы здравоохранения. Что делается для ее решения, как меняется ситуация и что нас ждет в ближайшем будущем, выясняла «КП»
Марина ДОЛГОВА
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С 2014 года численность врачей увеличилась более чем на 6 тысяч человек.С 2014 года численность врачей увеличилась более чем на 6 тысяч человек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 2014 года численность врачей увеличилась более чем на 6 тысяч человек.

Проблема кадров в государственном секторе медицины возникла не сегодня и не вчера. Она пришла еще с советского времени и приобрела угрожающие масштабы в 90-е. Обесценившиеся зарплаты, неясные перспективы, конкуренция за лучших специалистов со стороны возникшего частного сектора, устаревшее оборудование, нехватка лекарств и реактивов – все эти обстоятельства привели тогда к падению престижа врачебной профессии и резким диспропорциям между медицинскими специальностями с разными возможностями обустройства на «рынке».

В результате и сегодня общий дефицит врачей и медсестер по системе сохраняет серьезные масштабы, причем если стоматологов сильный переизбыток, то рентгенологов, онкологов, анестезиологов-реаниматологов остро не хватает. Озвученные президентом на «Прямой линии» цифры дефицита кадров на сегодня составляют 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медицинского персонала. Что делает Минздрав для решения этой проблемы?

Еще в 2013 г. была внедрена методика расчета потребности в медицинских кадрах в разрезе регионов и отдельных муниципалитетов. На ее основе работает система контрактно-целевой подготовки в медвузах – современный аналог советской системы распределения выпускников. Доля целевых бюджетных мест по программам специалитета сегодня превысила 50%, а по программам ординатуры – 60%.

Сами вузы перешли на новые государственные стандарты обучения, более ориентированные на практику и на освоение новых медицинских технологий. Количество студентов постоянно увеличивается. Так, в прошлом году в медвузы было принято более 60 тыс. человек, что на 5,7% больше, чем годом ранее.

С 2016 г. медвузы оканчивают студенты, прошедшие обучение по новым стандартам. Они проходят независимую оценку уровня их квалификации по единым для всей страны критериям – аккредитацию, поэтапное внедрение которой начато также с 2016 года. Успешно выдержавшие это испытание получают право работать по профессии (на определенных позициях в первичном звене здравоохранения) без обязательного обучения в ординатуре. Этой возможностью только в прошлом году воспользовались более 4,5 тыс. молодых специалистов.

Привлекательности работы в государственном секторе здравоохранения способствует рост заработной платы. По сравнению с 2012 годом средняя зарплата врачей увеличилась на 125% и составила 77 тыс. рублей, среднего медперсонала – на 98% (до 38 тыс. рублей). Ситуация по регионам, конечно, разная. Задача подтягивания отстающих решается во взаимодействии с региональными администрациями.

Для привлечения врачей в сельскую медицину с 2012 года действует и постоянно расширяется программа «Земский доктор». С прошлого года ее дополнила программа «Земский фельдшер». По ним врачи и фельдшеры, решившие работать на селе, получают от государства по 1 млн и 500 тыс. рублей «подъемных» соответственно. В программы пришли уже 34,3 тыс. специалистов – только в прошлом году к ним присоединились 5,3 тыс. врачей и фельдшеров. Совместно с регионами Минздрав разрабатывает и дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников.

В результате проводимой политики численность врачей в государственной системе здравоохранения увеличилась с 2014 г. более чем на 6 тыс. и составляет сегодня почти 549 тыс. человек. По дефицитным специальностям рост быстрее. Так, онкологов стало за этот период больше на 19%, врачей общей практики – на 18,3%.

Национальный проект «Здравоохранение» ставит еще более сложную и амбициозную задачу. Он предусматривает уже к 2024 г. не только кадровое обеспечение развития приоритетных специализированных направлений российской медицины: онкологии, борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и педиатрии, но и полное решение кадровой проблемы во всем первичном звене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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