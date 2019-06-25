«Аэрофлот» в следующем году запустит из Красноярска рейсы в шесть городов России

«Аэрофлот» в 2020 году открывает новые рейсы из Красноярска в шесть городов России. Об этом на собрании акционеров «Аэрофлота» 25 июня сообщил директор авиакомпании Виталий Савельев.

- Из Красноярска со следующего года мы планируем рейсы в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск, Екатеринбург. Считаем, что для первого этапа этого будет достаточно, - рассказал Виталий Савельев, добавив, что в красноярском хабе будут базироваться лайнеры Boeing 737 и Sukhoi Superjet 100.

- Что касается Красноярска, это региональный хаб, хаб — это расписание, которое авиакомпания должна привнести в аэропорт, - подчеркнул глава крупнейшего авиаперевозчика России.

В прошлом году «Аэрофлот» заявил о намерении создать региональные базы и хабы в аэропортах Сочи, Красноярска и Новосибирска. До сих пор самолеты авиакомпании базировались в московском аэропорту «Шереметьево». После принятия пятилетней стратегии развития группы было решено усилить присутствие «Аэрофлота» в субъектах России. Авиакомпания собирается повысить поток пассажиров из регионов почти в три раза: к 2023 году он увеличится до 19 миллионов человек.