2019-06-25T19:08:41+03:00
Общество

«Аэрофлот» в следующем году запустит из Красноярска рейсы в шесть городов России

Самолеты авиакомпании будут летать в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург
Ксения БОГДАНОВА
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«Аэрофлот» в 2020 году открывает новые рейсы из Красноярска в шесть городов России. Об этом на собрании акционеров «Аэрофлота» 25 июня сообщил директор авиакомпании Виталий Савельев.

- Из Красноярска со следующего года мы планируем рейсы в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск, Екатеринбург. Считаем, что для первого этапа этого будет достаточно, - рассказал Виталий Савельев, добавив, что в красноярском хабе будут базироваться лайнеры Boeing 737 и Sukhoi Superjet 100.

- Что касается Красноярска, это региональный хаб, хаб — это расписание, которое авиакомпания должна привнести в аэропорт, - подчеркнул глава крупнейшего авиаперевозчика России.

В прошлом году «Аэрофлот» заявил о намерении создать региональные базы и хабы в аэропортах Сочи, Красноярска и Новосибирска. До сих пор самолеты авиакомпании базировались в московском аэропорту «Шереметьево». После принятия пятилетней стратегии развития группы было решено усилить присутствие «Аэрофлота» в субъектах России. Авиакомпания собирается повысить поток пассажиров из регионов почти в три раза: к 2023 году он увеличится до 19 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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