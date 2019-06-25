Космонавта из меня не вышло: 77% россиян работают не там, где мечтали в детстве

Кому в детстве не задавали вопрос: а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Обычно отвечали - врачом, космонавтом (см. таблицу снизу).

И вот выясняется, что лишь 5% наших граждан полностью исполнили ту самую детскую мечту. А 77% заняты совершенно другим делом - стали менеджерами по продажам, юристами, официантами (еще 18% признались, что исполнили мечту частично). Об этом сообщает исследование рекрутингового портала HeadHunter.

Самые популярные ответы, почему же не удалось воплотить свои юношеские идеалы, такие: изменились взгляды, недостаточно старались, низкая зарплата на работе мечты. А кто-то честно признался - «Родители запретили!»

Во взрослом возрасте к своему трудоустройству люди подходят уже более прагматично. Лишь 35% из них заявили, что поменяли бы профессию, будь у них такая возможность. А вот тех, кто намерен держаться за свое место при любых обстоятельствах, чуть больше - 38%.

Кем вы хотели стать в детстве (самые популярные ответы россиян)

Россияне до 25 лет

1. Дизайнер 6%

2-3. Врач - 5%

2-3. Актер - 5%

4-5. Ветеринар - 4%

4-5. Археолог - 4%

Россияне старше 25 лет

1. Врач - 7%

2. Учитель - 6%

3-5. Космонавт - 4%

3-5. Актер - 4%

3-5. Военный - 4%

(По данным HeadHunter)