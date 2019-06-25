2019-06-25T19:54:01+03:00
Общество

Зэкам разрешат менять место отсидки

Правительство разработало законопроект, направленный на гуманизацию Уголовного кодекса
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Чтобы сменить колонию, заключенному нужно будет написать заявление в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).Чтобы сменить колонию, заключенному нужно будет написать заявление в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Осужденным по уголовным преступлениям разрешат переводиться в исправительные учреждения вблизи их места жительства или места жительства близких родственников. Поручение разработать такой законопроект было дано президентом. Сейчас документ (имеется в распоряжении «Комсомолки») находится на рассмотрении в правительстве.

- Законопроект направлен на совершенствование уголовно-исполнительной политики и сохранение социально полезных связей осужденных, - говорится в пояснительной записке к документу.

Чтобы сменить колонию, заключенному нужно будет написать заявление в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Там проверят, есть ли места в колониях, расположенных в регионе, где проживает близкий родственник осужденного. Если мест не окажется, осужденного переведут в ближайший регион.

Сейчас заключенного переводят в другую колонию только в случае какого-нибудь форс-мажора, например, конфликта с руководством колонии или другими заключенными. А вот на такие «сантименты», как возможность отбывать наказание поближе к месту жительства родителей или жены (мужа) никто не обращает внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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