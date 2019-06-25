Для счастья нужно 8 подруг

Друзья — это важнейший жизненный ресурс в жизни. Именно они подпитывают нас и дают поддержку. И для полноценной, счастливой и реализованной жизни нам нужно иметь 8 друзей разного типа - к такому выводу пришли исследователи в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса.

- Важны разнообразные отношения, потому что в каждой дружеской связи мы проявляемся по разному, и через отношения с другими мы узнаем разные части своей личности. Дружба развивает и обогащает нас, - говорит эксперт Николетта Суппа.

Вот каких конкретно друзей и подруг нам нужно заводить по мнению психологов.

1. «Сестра»

Ближайшая подруга для душевного общения. Кто понимает тебя с полувзгляда, с кем всегда радостно и комфортно. Это человек, которого можно назвать родным, кому можно рассказать все без страха осуждения. И даже если собеседница не согласна с твоей трактовкой, достаточно хорошо знает тебя, чтобы найти правильные слова.

Обычно это старая подруга еще из детства, впрочем, многим удается найти такого родного человека лишь во взрослой жизни.

Как взращивать эту дружбу: эти отношения питаются естественным путем, так как строятся на глубинной похожести в чем-то базовом.

Конфликты: Ссоры строятся по типу семейных. Это злость и обида, когда кто-то не понимает другого или отказывает в безусловной поддержке, сочувствии, которых ждешь только от родного или близкого человека. Лучше всего все конфликтные ситуации проговаривать сразу и выяснять отношения, не откладывая в долгий ящик. Потому что потеря такой дружбы по уровню стресса равная смерти близкого или разводу. Даже перерыв в общении на некоторое время из-за ссоры причиняет большую боль обоим участникам.

Подруга типа "сестра" - ближайшая подруга для душевного общения.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. «Стильная»

Она всегда внимательна к модным тенденциям, у нее прекрасный вкус. Она служит примером, вдохновляет, дает новые идеи для перевоплощения. Это очень важная подруга в жизни женщины. Ведь она всегда напоминает о том, что нужно хорошо выглядеть, у нее можно спросить совета по сочетанию деталей гардероба, а еще это легкое общение с ней очень питает чувство привлекательности и сексуальности, и повышает уверенность в себе.

Как взращивать эту дружбу: с этой подругой лучше всего ходить вместе на шопинг, шутить о мужчинах и сплетничать о «звездах». В общении есть некоторая дистанция, этой подруге не расскажешь того, что расскажешь «сестре», но это и не нужно.

Конфликты: Ссоры могут возникнуть, когда вы чересчур сближаетесь и обнаруживаете, что у вас противоположный взгляд на какую-то острую социальную тему вроде политики-религии, либо же какое-то оценочное поверхностное суждение одной глубоко задевает другую. В этом случае лучше сменить острую тему на более мирную, и просто больше ее не касаться.

3. «Недавно ставшая мамой»

Когда-то вы вместе ходили на дискотеки, а теперь она вышла замуж и стала мамой, и кажется, что с ней больше нет общих тем для разговоров или просто некогда. Ритм общения с ней меняется, но важно не терять ее из виду. Завтра ребенок будет и у вас, и она поделится ценным опытом. Психологически друг для друга вы останетесь напоминаем того, что вместе пережили в юности, и это будет поддерживать вас. А еще переживая с ней вместе опыт ее материнства, даже выслушивая все эти бесконечные горшки-подгузники-прикорм-прикус и прочее, знакомишься с другой гранью бытия. Это расширяет кругозор и делает взгляд на жизнь более зрелым.

Как взращивать эту дружбу: иногда придется делать над собой усилие, чтобы сохранить отношения. Нужно продолжать рассказывать ей о своей жизни. «Мамочка» будет благодарна, так как она не будет чувствовать себя выключенной из социума. И выслушать ее, давая поддержку в этот непростой период.

Конфликты: Острые ситуации непременно проговаривать через чувства и «я-послания» - «мне это причиняет боль», «я чувствую обиду» и так далее. У женщин с материнством открывается особая способность к сочувствию, и осознание ценности отношений.

4. «Флекси-френд или Друг-призрак»

В дословном переводе с английского — «гибкий» друг. Это человек, с кем можно проболтать обо всем несколько часов кряду, а потом снова расстаться на несколько лет без ущерба для отношений. Вы оба не участвуете в повседневной жизни друг друга, не созваниваетесь регулярно, но у вас есть друг к другу взаимный интерес и симпатия.

Как взращивать эту дружбу: все же не забывать про своего друга-призрака. Продолжать иногда встречаться, но не пытаться перевести эту дружбу из разряда спорадических встреч раз в несколько лет в плотные ежедневные отношения.

"Флекси-френд" - это человек, с кем можно проболтать обо всем несколько часов кряду.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликты: в этой дружбе практически не возникает ссор. А если и случаются разногласия, то ради сохранения отношений лучше «съезжать» с острой темы или просто соглашаться: да-да, конечно-конечно. За те пару лет, что вы не увидитесь, любое разногласие потеряет свою остроту, и даже повод забудется.

5. «Авантюристка»

Свободолюбивая натура, любопытная и всегда готовая к новым впечатлениям. Ее многие критикуют за образ жизни, за эгоизм, за безрассудность. Мужчины подруг ее не очень любят за чересчур свободный нрав. Но именно она вселяет смелость однажды рубануть с плеча и поменять что-то надоевшее в своей жизни. И за ее жизнью интересно следить. Эта дружба может прерываться на несколько лет, а потом вспыхнуть с новой силой. Эти отношения нужны для обмена жизненным опытом, кардинального другого взгляда на обстоятельства. Как взращивать эту дружбу: эта связь строится на индивидуальности каждой, поэтому нет смысла даже пытаться копировать что-то друг у друга. Нужно просто получать удовольствие от того, насколько вы разные. Чтобы отношениям ничего не мешало, лучше не впускать авантюристку в свой самый близкий круг, а держать немного на расстоянии.

Конфликты: возникают как раз при чрезмерном сближении. Когда с авантюристкой начинаешь строить отношения по типу подруги-сестры. И вот тут разница характеров и темперамента начинает влиять на отношения, а оценочные суждения ранят. Решаются конфликты некоторым отдалением друг от друга и перерывом в общении.

6. «Честная»

В своей откровенности она иногда доходит до безжалостности. Причем чем больше она любит человека, тем больнее бьет со своей кристальной честностью. Только она может задать неудобный вопрос, который не способен задать никто из более деликатных друзей и знакомых. Из-за искренности и повышенной чувствительности к правде-неправде, у нее мало близких друзей, и часто в личной жизни пусто. Но дружба с ней помогает лучше понять себя и вообще, просто посмотреть на мир без розовых очков.

Как взращивать эту дружбу: спрашивать совета, просить о помощи, не обижаться на ее манеру, а ценить и благодарить. А если застала врасплох своим вопросом, то у нее же и спросить, а ты что думаешь по этому поводу, как бы ты поступила. Поступать, конечно, по своему, но выслушать альтернативное мнение всегда полезно.

Конфликты: с ней легко поругаться, ведь она же задевает за живое, но важно увидеть за ее острым языком любовь, которой она движима. С ней лучше все прояснять без страха до конца.

7. «Подруга-жилетка»

Подруга, которой можно поплакаться, к которой приходишь почти материнской заботой в самые тягостные периоды жизни. Она укутает одеялом, нальет горячего чаю, выслушает и скажет тебе, какая ты хорошая и в чем конкретно хороша.

Как взращивать эту дружбу: принимать ее заботу, слушать ее советы, благодарить, делиться с ней горестями и радостями. Укреплять эту связь через обмен чувствами.

Есть такой тип подружек, к которым лучше всех приходить поплакаться о своей жизни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликты: обычно в этой дружбе нет поводов для ссор, к тому же подруга-жилетка умело заботиться о сглаживании острых углов. Но если все же возникает разногласие, то решать конфликт нужно как можно скорее и лучше всего прямо говорить о своих чувствах.

8. «Подруга - противоположность»

Вы диаметрально противоположны — во вкусах и взглядах, в характере и жизненных целях. Но именно эта противоположность притягивает вас друг к другу как магнит, как плюс и минус. Учит искать общий язык и выбирать компромиссы.

Как взращивать эту дружбу: сосредоточиться на разнообразии, которое характеризует вас и обогащает каждую. Поощряйте друг друга и поддерживайте.

Конфликты: споры неизбежны в этих отношениях, более того, они являются приятной частью этого типа отношений. Это человек, с которым можно поспорить на любую тему. Главное, не переходить на личности в запале. И если обидели, то сразу же попросить прощения.