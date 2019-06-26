У нас с Биллом Гейтсом общий капитал составляет 102,1 миллиарда долларов и 2307 рублей
- Слышь, Толян, говорят популярность высшего образования опять падает!
- Так и есть! В моем ООО высшее образование только у сторожа и технички.
* * *
Чем сильнее летняя жара, тем сложнее смотреть девушкам в глаза.
* * *
- Боже мой, как много конфет вы даете ребенку!
- Ничего! Авось он отвыкнет курить!
* * *
Горожанин - это когда конский навоз для тебя пахнет цирком.
* * *
На собеседовании.
- И последний вопрос: назовите ваши отрицательные качества.
- Ну, я туплю иногда.
- Хорошо, вы приняты.
- Куда?
* * *
Объявление:
«Молодой, энергичный червячок ищет опытную гусеницу, которая поможет ему стать бабочкой».
* * *
Если в РФ закроют интернет, то как ученые «Сколково» будут заказывать на AliExpress свои новейшие разработки?
* * *
Сидят два охотника, выпивают. Один - другому:
- Я теперь на лису с хомячком охочусь.
- Во, а это как?
- Берешь хомячка, идешь к норе лисы, даешь хомяку бутылку водки и засовываешь его в нору, а когда через пятнадцать минут они выходят покурить...
* * *
Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.
* * *
- Сейчас уже день или еще утро?
- У кого?
- У бухгалтерии.
- У бухгалтерии всегда обед.
ИСТОЧНИК KP.RU