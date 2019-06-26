2019-06-25T23:08:30+03:00
Анекдоты

У нас с Биллом Гейтсом общий капитал составляет 102,1 миллиарда долларов и 2307 рублей

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- Слышь, Толян, говорят популярность высшего образования опять падает!

- Так и есть! В моем ООО высшее образование только у сторожа и технички.

* * *

Чем сильнее летняя жара, тем сложнее смотреть девушкам в глаза.

* * *

- Боже мой, как много конфет вы даете ребенку!

- Ничего! Авось он отвыкнет курить!

* * *

Горожанин - это когда конский навоз для тебя пахнет цирком.

* * *

На собеседовании.

- И последний вопрос: назовите ваши отрицательные качества.

- Ну, я туплю иногда.

- Хорошо, вы приняты.

- Куда?

* * *

Объявление:

«Молодой, энергичный червячок ищет опытную гусеницу, которая поможет ему стать бабочкой».

* * *

Если в РФ закроют интернет, то как ученые «Сколково» будут заказывать на AliExpress свои новейшие разработки?

* * *

Сидят два охотника, выпивают. Один - другому:

- Я теперь на лису с хомячком охочусь.

- Во, а это как?

- Берешь хомячка, идешь к норе лисы, даешь хомяку бутылку водки и засовываешь его в нору, а когда через пятнадцать минут они выходят покурить...

* * *

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

* * *

- Сейчас уже день или еще утро?

- У кого?

- У бухгалтерии.

- У бухгалтерии всегда обед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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