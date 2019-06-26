Была ли Великая Отечественная война расплатой за безбожие

Громкий скандал разгорелся из-за проповеди белгородского митрополита Иоана. Он назвал потери Красной армии в Великой Отечественной войне расплатой за безбожие.

- Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие, - сказал он.

Была ли война расплатой за атеизм в Советском союзе? Об этом в эфире Радио «КП» поспорили журналист Максим Шевченко и протоиерей Максим Козлов.

«ЭТО ОСКОРБЛЕНИЕ ПАВШИХ»

Шевченко:

- Это из цикла «говори, да не заговаривайся». Владыка Иоанн, которого я знаю очень много лет, настолько вошел в свою роль митрополита, окормляющего поля Курской битвы, что говорит вещь, которую я не могу назвать иначе, как оскорблением памяти павших. А почему Российская империя погибла? Почему первая мировая война была проиграна? Там были только одни крещеные. Тогда что они, неправильно причащались, что ли? А почему была Крымская война проиграна? Лучше не высказываться на такие темы. Тем более, если ты сам митрополит в таких регионах, в которых с 1941 по 1943 год погибли миллионы людей, защищая советскую Родину. Сама по себе резанувшая слух многим фраза – противопоставление крещеных и некрещеных красноармейцев. Эта фраза вам не кажется странной?

Козлов:

- Мне кажется, что подобный комментарий, который вы сейчас сделали, несколько смещает акценты, которые, может быть, недостаточно сартикулировал владыка митрополит Иоанн. Мысль его сводилась к тому, что в истории не бывает случайностей при христианском ее понимании, а не атеистическом. И что те или иные трагические события – это, конечно, трагедия, и память каждого павшего за Родину, вне зависимости от его религиозной принадлежности – для нас дорога и священна.

Шевченко:

- Но он этого не сказал. Он сказал то, что мы слышали.

Козлов:

- Акцент его мысли, думаю, сводился к тому, что мы можем понять и по отношению к другим трагическим событиям. О том, что при всей трагичности Великой Отечественной войны, она для нашей Родины явилась поворотом к лучшему. То, что из Великой Отечественной войны, при всех колоссальных жертвах, которые наш народ и наша Родина претерпели, привела к тому, что Советский Союз, наша Родина, как бы она тогда ни называлась, вышла в 1945 году иной, чем она была в году 1937-м, 1938-м или 1939-м.

Шевченко:

- А что вы имеете в виду?

Козлов:

- Я имею в виду, что понятие патриотизма, а не пролетарского интернационализма. Осознание нашей истории, как начинающейся не в 1917 году, а уходящей своими корнями в многовековое бытие русского народа и других народов, объединенных границами нашей великой Родины. Что это все в полной мере стало совершенно по-другому восприниматься после трагических испытаний Великой Отечественной войны.

Протоиерей Максим Козлов.Фото: Википедия

ВОЙНА – НАКАЗАНИЕ ЗА РЕВОЛЮЦИЮ?

Шевченко:

- А какое это имеет отношение к тому, крещеные или некрещеные были красноармейцы?

Козлов:

- Это имеет отношение не к факту крещения – не крещения, а к тому, что, скажем так, линия на безбожный тоталитаризм, которая, безусловно, имела место в 20-30-е годы, в горниле испытаний Великой Отечественной войны поменялась на государственнический патриотизм, и во многом сменился вектор церковно-государственных отношений. Что для нашей Родины каждый христианин может воспринимать как величайшее благо.

Голованов:

- А можно сказать, что война – это было наказание за революцию, которая случилась в нашей стране?

Козлов:

- Я думаю, что всякое историческое событие несет в себе последствия. Французская революция имела для французов последствия наполеоновских войн и поражения Франции. Что германский национал-социализм имел для Германии последствия поражения Германии и всего того, что должно было претерпеть немецкому народу в результате поражения во второй мировой войне.

Шевченко:

- Так можно все что угодно связать воедино. Так можно сказать, что Смута сыновей Ярослава Мудрого привела к монгольскому завоеванию Руси. Можно сказать, что увлечение Александра I французским спиритуализмом привело к сожжению Москвы. Причинно-следственные связи так можно во всем найти.

Козлов:

- Причинно-следственные связи в истории, несомненно, существуют. …

Шевченко:

- Но мы же видим не глазами Божьими. Мы видим глазами человеческими, а трактуем умом человеческим. Просто многим показалось, что владыка Иоанн в своей проповеди, в своем некоем пафосе очень многим резанул слух.

Козлов:

- Я допускаю неудачность формулировки и пытаюсь понять мысль митрополита владыки Иоанна в том благом смысле, который в ней несомненно содержался.

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