2019-06-26T17:43:25+03:00
Общество

Сколково поставило «Россетям» инновационной продукции на 700 млн рублей

Крупнейший электросетевой холдинг России активно внедряет стартапы, повышающие надежность линий электропередачи
Ксения БОГДАНОВА
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Группа компаний "Россети" управляет 2,35 млн километров линий электропередачи. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети".Группа компаний "Россети" управляет 2,35 млн километров линий электропередачи. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети".
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Более 700 миллионов рублей принесли Фонду Сколково стартапы, которые технопарк поставил группе компаний «Россети». Резиденты Сколково создали для крупнейшего электросетевого холдинга России около 100 инновационных решений, помогающих повысить надежность электросетей. Кроме того, свыше 40 разработок резидентов Фонда Сколково были испытаны на объектах «Россетей». Все они прошли успешную опытно-промышленную эксплуатацию и победили в конкурсе закупочных процедур электросетевого холдинга.

Инновационные проекты были подготовлены и реализованы в рамках принятой «Россетями» концепции «Цифровая трансформация 2030». Компания уже не первый год активно разрабатывает и внедряет инновационную продукцию, при этом упрощая закупочные процедуры при ее приобретении. С 2014 года «Россети» используют специальное положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений: оно определяет актуальный реестр апробированных инноваций, которые по упрощённой процедуре закупаются дочерними предприятиями.

Особым приоритетом у «Россетей» пользуются закупки у компаний малого и среднего бизнеса. В 2018 году сетевой холдинг закупил у предприятий МСП продукции на 209 млрд. рублей. За ответственное исполнение обязательств группа компаний «Россети» получила ежегодную премию «Лидер конкурентных закупок» в номинации «Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса».

СПРАВКА «КП»

«Россети» - один из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Компания управляет 2,35 млн километров линий электропередачи и 507 тысячами подстанций. В группу компаний входят 35 дочерних предприятий, в компании заняты более 220 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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