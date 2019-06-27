Губернатор Александр Дрозденко: «Если водитель не нарушает правила дорожного движения, нужно давать ему скидку на автострахование»

В Кремле 26 июня прошло заседание Государственного совета России, главной темой которого стала подготовка нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Глава Ленинградской области Александр Дрозденко выступил на нем с докладом, посвященным комплексному решению проблемы дорожной безопасности. По мнению губернатора, для снижения смертельных случаев на дорогах необходимы серьезные меры, и действовать нужно сразу в нескольких направлениях — от ужесточения наказания для лихачей и любителей погонять в нетрезвом виде до усиления медицинской помощи людям, попавшим в аварию.

Уже сегодня в России заметны положительные тенденции: за последние 6 лет число погибших на дорогах сократилось на треть. В том числе и среди самых уязвимых участников дорожного движения — несовершеннолетних (на четверть) и пешеходов (на треть). Но нужно помнить, что число автомобилей постоянно растет — а значит, нужно стараться снижать опасность на дороге любыми способами.

- Обеспечение безопасности дорожного движения – проблема комплексная: правовая, социально-экономическая, административная, техническая, научная, психологическая. Но самое главное в ней – человеческий фактор, - подчеркнул Дрозденко. - Можно сделать хорошие дороги, мосты, качественное освещение, но если не будет дисциплины у всех участников дорожного движения, то человеческие жизни мы не спасем. Поэтому надо начинать с детского возраста: обучение, пропаганда, привитие культуры поведения на дороге должны стартовать в детском саду.

Александр Дрозденко на заседании Госсовета РФ по подготовке нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: Максим Григорьев/ТАСС.

Губернатор предложил ввести в школах дополнительные уроки по безопасности дорожного движения в рамках школьной программы. Одновременно Александр Дрозденко предлагает пересмотреть систему наказания для проштрафившихся водителей: ужесточить меры для тех, кто постоянно нарушает скоростной режим, и давать бонусы тем, кто честно соблюдает ПДД.

- Мы впервые стали думать о том, как поощрить тех, кто из года в год добросовестно соблюдает правила. Очень важно, что отраслевые министерства согласились, что необходимо вводить серьезные льготы при страховании отвественности автомобилиста, тогда человек будет бороться за то, чтобы эту льготу сохранить или получить, - отметил Дрозденко. По словам губернатора, необходимо привязать коэффициенты по страховке автомобилей к количеству нарушений владельца машины. Если автовладелец несколько лет ездит без штрафов - ему нужно давать скидку при заключении обязательного и добровольного автострахования.

- Если гражданин в течение двух-трех-четырех лет соблюдает правила дорожного движения, у него нет нарушений, ему стоит давать скидку при заключении обязательного и добровольного автострахования, – считает Дрозденко.

В качестве наказания члены Госсовета предлагают лишать лихачей прав как минимум на год — ведь именно из-за превышения скорости чаще всего и происходят смертельные ДТП. Вторая печальная причина аварий со смертельным исходом — пьяное вождение.

- Отдельная категория нарушителей — те водители, которые продолжают выпивать за рулем. И сегодня прозвучали очень жесткие предложения, в частности — конфискация транспортного средства у водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Да, это жесткое решение, но оно необходимо, - считает Дрозденко.

Еще одно направление, которое нужно усиливать — быстрая и качественная помощь пострадавшим в авариях. По статистике, 75% людей, погибших в ДТП, остались бы живы, если бы наши граждане умели оказывать первую помощь. Необходимо обучать этим навыкам водителей и пешеходов одновременно с изучением правил дорожного движения, а также создавать сеть узловых пунктов помощи. Александр Дрозденко призвал поддержать разработанный Минтрансом законопроект, направленный на расширение возможностей транспортного планирования регионами, в том числе и использование вертолетов при помощи пострадавшим в ДТП.

- Мы должны стремиться к тому, чтобы в так называемый золотой час — термин, используемый медиками, мы сможем доставить человека, пострадавшего в ДТП в лечебное учреждение и оказать ему врачебную помощь, - подчеркнул губернатор.