2019-06-25T13:28:10+03:00
Анекдоты

«Выношу мусор в костюме Бэтмена»

Истории, которые люди анонимно рассказывают в сети
Алиса РЕКСЕР
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Есть в интернете сообщества, где любой желающий может поделиться случаем из жизни или наблюдением. Истории такие разные, но оторваться невозможно!

* * *

«Родители женаты более 30 лет. Живут в сельской местности. Никогда не замечала проявления чувств друг к другу. Но на каждый мамин день рождения (первый день лета), несмотря на погодные условия и толпы кровососущих насекомых, папа рано утром приносит букет самых красивых и душистых лесных цветов. А мама, получая их, смущается и краснеет как маленькая девочка».

* * *

«Мой парень - скрипач. Живем в частном доме. Он часто репетирует дома, и в принципе меня все устраивает, я и сама играю, правда, на флейте. Но он жаворонок, а я сова. И когда меня в шесть утра будит очередное исполнение Паганини, очень трудно сдержаться и не прибить его смычком от той же скрипки. Разговаривать бесполезно: ему так удобно, видите ли. Расставаться не хочу, но и подскакивать в воскресенье в шесть надоело. Беруши не особо спасают».

* * *

«Посадили на 15 суток за драку. Боже, это было лучшее время, что я провел летом. Трехразовое питание, где и первое, и второе, и компот. На работу не гоняют. Лежишь себе на шконке и читаешь книги, болтаешь с новыми друзьями, травишь анекдоты. Единственный минус - шконари неудобные».

* * *

«Надеваю костюм Бэтмена, если ночью выношу мусор. Мне 28 лет, я девушка, боюсь темноты и гопников. Но в костюме Бэтмена ко мне ни один гопник не полезет, я уверена. Слишком это дико выглядит: Бэтмен с целлофановым пакетом и упаковкой из-под яиц в руках».

* * *

«Мой друг ехал по автобану на Кипре с огромной скоростью. Краем глаза увидел сбоку седого старика, который бежал наравне с машиной. Его очень это удивило, он решил узнать у него, что за хрень происходит. Постепенно снижал скорость, остановился, фигура старика тут же исчезла, и тут выбегает мальчик, ребенок, перед машиной, не глядя по сторонам. Кажется, у кого-то сильный ангел-хранитель: или у моего друга, или у мальчика».

* * *

«Встречаюсь с богатым женатым мужчиной. Жену его видела только на фото, знала, что женаты давно и страсть уже прошла. Как вдруг в кафе встречаю я жену любовника... с ее любовником. Молодой парень, сидят и милуются. Я села в дальний угол, поглядываю слегка. Когда парень ушел в уборную, она подсела ко мне. Сказала, что знает обо мне, и просила ее не выдавать. Теперь взамен она каждый месяц отправляет мне кругленькую сумму, а ее муж купил мне квартиру и возит на курорты. Странные они».

* * *

«У подруги подломали дачу. Воров нашли быстро - алкаши из соседней деревни. Был суд, который дал им условное наказание и обязал выплатить пострадавшей материальную компенсацию. Они нигде не работают; чтобы отдать ей деньги, они снова залезли к ней в дом и украли оставшиеся там вещи. Круговертизм».

* * *

«Учу иностранный язык. Когда не могу запомнить, как пишется то или иное слово, ставлю его себе на пароль в телефон. Хочешь не хочешь, а быстро правописание запомнишь».

С сайта vk.com/overhear

ИСТОЧНИК KP.RU

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