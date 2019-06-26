Сами со значками: Коллекции, которые собирал каждый школьник в СССР

Собирать что-нибудь в детстве и назвать это все красивым словом «коллекционирование» - наверное, все через это проходили. У кого-то хобби длилось годами, а некоторые остывали уже через несколько месяцев после начала собирательства.

Мы попросили слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) вспомнить свои коллекции.

Марки

Их собирал чуть ли не каждый второй. Кто-то просто покупал тематические наборы, например, с космонавтами, флорой или фауной, а кто-то специально охотился за иностранными марками, бережно отклеивая их с конвертов (этим особенно увлекались те, кому удавалось доставать конверты с марками, приходившие из-за границы).

Все марки аккуратно вставлялись в кляссеры. Сами альбомы были тоже тематическими: марки Монголии, царские марки, негашеные (кстати, считались самыми ценными). Особо увлекающиеся начинали, помимо собирательства, еще и обмениваться бумажными сокровищами.

В некоторых квартирах до сих пор на антресолях лежат альбомы, которые начинали собираться еще в 70 - 80 годах прошлого века.

Фантики

Такая коллекция была доступна абсолютно всем, хотя, конечно, она в большей степени была «девчачьей». Собирать фантики для мальчишек считалось занятием несерьезным (ровно до тех пор, пока не появились вкладыши от жвачек).

Коллекция фантиков нередко начиналась с конфет, которые дети получали в подарках на Новый год. Фото: meshok.net

И если марки требовали каких-то денежных вложений, то конфетные фантики можно было собирать даже без начального капитала.

Сначала появлялись стандартные «Мишка на севере», «Белочка», «Незнайка». Далее коллекция начинала разрастаться. Хобби было хорошо тем, что свои запасы фантиков можно было постоянно пополнять. Увидел в магазине новую конфету, фантика которой у тебя нет, и, даже не покупая ее, можно было попросить фантик у продавщицы. А сколько фантиков было просто найдено на улице!

Фото: meshok.net

Все находки и собранные экземпляры тщательно распрямлялись, иногда даже проглаживались утюгом и отправлялись на хранение, как правило, куда-нибудь между страницами толстенной книги.

Фото: meshok.net

Значки

Собрание значков прицепляли к куску материи.Фото: РИА Новости

Эта коллекция начиналась с банального десятка значков, которые накапливались дома: родителям давали на субботнике, какой-то значок с олимпийским мишкой покупался просто так. А где десять - там и двадцать. Значок ГТО, откуда-то появившийся значок «Донор СССР», значок Фестиваля молодежи и студентов. Редко кто структурировал значки по тематике, хотя встречались и такие, которые, например, предпочитали собирать именно спортивные значки или с Лениным. Эта коллекция сначала просто копилась в ящике, а после аккуратно размещалась на каком-нибудь симпатичном вымпеле или просто куске материи. И для этой коллекции существовал обменный фонд со своими правилами обмена: можно было меняться тематически - например, значок с городом Горький на значок с городом Куйбышев. А можно было менять значки по структуре: медный на медный, латунный - на латунный.

Календарики

Они в больших объемах продавались в киосках «Союзпечати» и были тоже предметами коллекций. Здесь какие-то раритеты найти было довольно сложно: все календарики выпускались приличными тиражами.

Но можно было посвятить себя сбору календарей с определенной тематикой. Например, собирать календарики с артистами советского цирка или животными.

Кто-то предпочитал покупать стереокалендари или, как их еще называли, - переводные календарики, которые меняли изображение при наклоне. Стоили они дороже обычных, но и ценились в коллекции в разы выше.

Фотографии актеров

Открытки из серии «Актеры советского кино» выпускались еще со времени выходов фильмов «Чапаев» и «Трактористы».

Ну а после выпуск встал на поток. К слову, на обратной стороне открытки можно было почитать избранную фильмографию того или иного актера.

Коллекционирование подобных карточек тоже в большей степени касалось девочек и девушек. Нередко хобби, начавшееся еще в детстве, имело продолжение и в более взрослом возрасте.

Особой ценности подобная коллекция не имела. Например, некоторые подобными открытками обклеивали внутреннюю сторону крышки чемодана.

ЧТО ЕЩЕ

Собирали также:

- модели автомобилей;

- солдатиков (пластмассовых и оловянных);

- вкладыши;

- пустые пачки импортных сигарет и пустые алюминиевые банки из-под иностранных напитков;

- спичечные этикетки.