Дзюба подорожал в два раза, а Смолова можно брать со скидкой

Ровно год прошел после чемпионата мира в России, на котором наша сборная добилась лучшего результата в своей истории - сыграла в четвертьфинале. Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники игроков с учетом минувшего сезона. Данные этого сайта - не истина в последней инстанции, но надежный фундамент для дальнейшего анализа, которым пользуются все агенты и руководители клубов.

Секреты цены

Трансферная стоимость - это сумма компенсации, которую один клуб платит другому при переходе футболиста. При этом у нас в стране футболист с российским паспортом стоит больше, чем за него заплатили бы в Европе. Дело в том, что в нашем внутреннем первенстве действует лимит на легионеров, а игроков высокого класса не хватает. И, чтобы уложиться в заявку (на поле должно быть не более 6 иностранцев из 11), за россиян приходится переплачивать.

Важные факторы при оценке любого игрока - потенциал, возраст, предрасположенность к травмам, опыт выступлений на международном уровне.

Для примера рассмотрим Федора Смолова. До чемпионата мира нападающий был самым дорогим российским футболистом и стоил 16 млн евро. Спустя 12 месяцев цена упала на 5 млн (см. «Подсчет»). Во-первых, Смолов стал антигероем домашнего ЧМ, смазав решающий пенальти в ворота хорватов. Во-вторых, провел слабый сезон в «Локомотиве» с точки зрения личной результативности. И в-третьих, просто стал на год старше и приблизился к критической для нападающего отметке 30 лет.

Обратный пример - Антон Миранчук. Полузащитник «Локомотива» на чемпионате мира был запасным, но во время клубного сезона стал лучшим бомбардиром команды. Миранчуку всего 23 года, а это значит, что игровой пик он не прошел. Цена на Миранчука взлетела ровно в два раза! Вместо 8 млн евро «Локомотив», согласно аналитическим раскладам, вправе требовать за своего лидера 16 млн.

Парадокс в том, что самый дорогой у нас футболист - бразилец с российским паспортом Марио Фернандес. Его стоимость - 30 млн евро. Игрок ЦСКА и сборной России входит в число 15 лучших правых защитников мира, ему 28 лет, поэтому неудивительно, что Марио - самый дорогой лот в РПЛ.

Далее следует полузащитник «Монако» Александр Головин, подешевевший на 5 млн евро после неудачного сезона во Франции. Тройку замыкают Антон Миранчук и Артем Дзюба. Бомбардир «Зенита» - редкий пример, как можно подорожать в 31 год. В преддверии чемпионата мира стоимость Дзюбы оценивалась в 7 млн евро, а сейчас Артем, который был признан лучшим футболистом года, котируется на уровне 16 млн. Но здесь сыграла роль и его харизма: Дзюба - кумир миллионов мальчишек и вместе со своим «Зенитом» собирает полные стадионы.

Молодежь теснит ветеранов

Самый прогрессирующий футболист года - нападающий ЦСКА Федор Чалов. 21-летний бомбардир за один сезон подорожал на 14 млн евро и встал в одну ценовую категорию с Дзюбой! Это лучший результат для игрока с российским паспортом. Чалов - не редкое исключение. Есть общая тенденция на рост трансферной цены для российских футболистов не старше 23 лет.

Алексей Миранчук, Ильзат Ахметов, Дмитрий Баринов, Иван Обляков - будущее российской сборной, у всех положительная динамика в трансферной стоимости. Отдельно выделяется молодежь из «Краснодара». Матвей Сафонов, Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев - каждый оценивается сайтом Transfermarkt в 6 млн евро.

Курс на экономию

Российский чемпионат еще несколько лет назад вышел из гонки финансовых вооружений. На пике в период с 2011-го по 2013-й год клубы не думали об экономии. «Анжи», «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и даже середняки тратили очень большие деньги на трансферы. Сейчас, исходя из общей финансовой ситуации в стране, команды во многом вынуждены давать больше шансов своим воспитанникам, а не покупать готовых звезд.

В 2013 году общая трансферная стоимость игроков, выступавших в РПЛ, приближалась к отметке 1,5 млрд евро. Сейчас стоимость всех футболистов в лиге не дотягивает даже до одного миллиарда.

Если брать рейтинг европейских чемпионатов по трансферной стоимости всех футболистов, то Россия занимает только восьмое место (см. «Сравним»). Теперь мы не только позади стран ведущей пятерки, но и сильно уступаем Португалии с Нидерландами.

Деньги на поле

Футбольная мудрость - деньги в футбол не играют - не получает подтверждения на поле. Да, приятно смотреть за самобытными провинциальными командами, которые иногда выстреливают против топ-клубов, но увы, на долгой дистанции они бессильны против богачей.

Общая трансферная стоимость чемпиона России «Зенита» - 165 млн евро (см. «Цена успеха»). И команда уверенно заняла первое место в РПЛ. Стоимость ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака» выше 100 млн - клубы финишировали в первой пятерке, а железнодорожники еще и забрали Кубок России.

Трансферная стоимость всех остальных команд укладывается в диапазон 20 - 40 млн евро. Клубы, не дотянувшие до этой отметки («Енисей» и «Анжи»), вылетели в ФНЛ, заняв последние места.

А КАК У НИХ

Месси и Роналду едут с ярмарки

Цены на российских футболистов пока не идут ни в какое сравнение со звездами мирового футбола. Самые дорогие футболисты мира играют за ПСЖ. Французский вундеркинд Килиан Мбаппе стоит 200 млн евро, на 20 млн дешевле его партнер по нападению Неймар. В следующей группе «все по 150» четверо нападающих: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эден Азар («Челси») и Лионель Месси («Барселона»). Вот и получается: шесть самых дорогих футболистов мира стоят столько же, сколько все игроки чемпионата России.

Самому дорогому игроку мира Килиану Мбаппе всего 20 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А где же Роналду, спросите вы? Стареющий форвард теряет позиции с каждым годом. Даже победа со сборной Португалии в Лиге наций ему не помогла. 34-летний Роналду стоит 90 млн и не входит в двадцатку самых дорогих футболистов мира. Месси, который и в свои 32 творит чудеса на поле, уже не входит в топ-5. В европейском футболе пришло время новых героев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чемпионат уехал, футбол остался: что принес России мундиаль-2018

С точки зрения имиджа на ЧМ-2018 Россия заработала сто очков вперед. А с точки зрения спорта?

Год назад в Россию пришел футбольный праздник. Жители 11 городов радушно принимали болельщиков со всего света, а те радовались и удивлялись такому гостеприимству людей из далекой и для многих малоизвестной страны. А еще всех удивило, что за целый месяц, пока стучали мячи, не произошло ни одного ЧП, ни одного громкого скандала. Словом, с точки зрения имиджа Россия заработала сто очков вперед. А вот что дал России чемпионат 2018 с футбольной точки зрения? (подробности)