2019-06-26T09:57:31+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали украинца, который контрабандой вывозил комплектующие вооружений из России

Мужчина вывез с территории России три прибора военного назначения
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
Установлено, что он вывез с территории России на территорию Украины три прибора наблюдения командира ТКН-3БУстановлено, что он вывез с территории России на территорию Украины три прибора наблюдения командира ТКН-3Б
Изменить размер текста:

Контрабандист был задержан 10 июня в Одинцовском районе Подмосковья. Правоохранители поймали 59-летнего гражданина Украины Александра Н., который контрабандой вывез с территории России три комбинированных прибора наблюдения командира ТКН-3Б, относящихся к продукции военного назначения.

- Оперативниками был задержан 59-летний уроженец украинского Львова Александр Н. Мужчина обвиняется в контрабанде продукции военного назначения. Установлено, что он вывез с территории России на территорию Украины три прибора наблюдения командира ТКН-3Б. - рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ - Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Конверсию Центра судоремонта «Звездочка» профинансирует Промсвязьбанк
Госдолг США достигнет 144% валового внутреннего продукта к 2049 году
«Нужно оценивать реальный результат!» Академик РАН рассказал, почему существующая аккредитация вузов не влияет на качество образования
Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России
Глава МИД Грузии выразил сожаление о возвращении России в ПАСЕ
На Украине на выборах в Раду вновь баллотируется Дарт Вейдер
Мюллер выступит 17 июля на открытом заседании двух комитетов Палаты представителей США
Двое американских военных погибли в Афганистане
Больничные мухи оказались разносчиками «супербактерий»
Курс биткоина превысил 12 тысяч долларов
Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
Корейские авто побили английский премиум в рейтинге надежности
В ЛНР назвали причины отступления украинских силовиков в Донбассе
В Японии из-за тайфуна эвакуируют 115 тысяч жителей
Погода в Москве на 26 июня 2019 года: облачно и до 21 градуса тепла
Китай заморозил импорт канадской свинины
Ушел из жизни кинорежиссер и актер Валерий Харченко
Американский подросток застрелил своего брата-близнеца
Пушков высмеял реакцию украинского МИДа на возвращение России в ПАСЕ
Выпускникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Вин Дизель показал видео с первого дня съемок "Форсажа 9"
Американские компании нашли способ обходить запрет Трампа по Huawei
Порошенко закидали дымовыми шашками на встрече с избирателями