В Подмосковье задержали украинца, который контрабандой вывозил комплектующие вооружений из России

Контрабандист был задержан 10 июня в Одинцовском районе Подмосковья. Правоохранители поймали 59-летнего гражданина Украины Александра Н., который контрабандой вывез с территории России три комбинированных прибора наблюдения командира ТКН-3Б, относящихся к продукции военного назначения.

- Оперативниками был задержан 59-летний уроженец украинского Львова Александр Н. Мужчина обвиняется в контрабанде продукции военного назначения. Установлено, что он вывез с территории России на территорию Украины три прибора наблюдения командира ТКН-3Б. - рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ - Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения.