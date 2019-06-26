Владимир Жириновский: При двухпартийной системе никогда бы Горбачев не пришел к власти!

ЕСЛИ БЫ ПОСЛУШАЛИ ЛЕНИНА И УБРАЛИ СТАЛИНА

- Иван Грозный кровью залил всю Русь, потому что он один решал все; Петр I напортачил - мы ему памятники поставили; у всех остальных правителей сколько ошибок! Николай II призвал к разоружению - еще он призвал! - ну и где разоружение? Началась Первая мировая война. Кто виноват? Дипломаты, которые должны были знать обстановку в мире.

До войны вообще из всей политической элиты только два человека имели высшее образование - ну как управлять великой страной, когда люди малограмотные?! Они хорошие, но их система подняла наверх, и Горбачева подняла наверх система. Громыко потом чертыхался, когда увидел, что произошло, в мемуарах пишет, что никогда не поддержал бы его. Андропов, если бы остался жить, тоже сказал бы: вы кого привели к власти?! То есть при двухпартийной системе никогда Горбачев не был бы руководителем страны, и никогда этот договор, из которого мы выходим (ДРСМД), не был бы заключен.

Вы же помните письмо Ленина съезду: он же предлагал убрать Сталина. А представляете, если бы делегаты выполнили волю своего вождя - они обязаны были выполнить - и пришел бы к власти Троцкий или Бухарин, что было бы тогда еще со страной? Поэтому две партии - это минимум. И весь мир так живет, и стабильно у них все.

ТРАМП ОДИН НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ

- Трамп ничего не может сделать, потому что даже собственная партия тормозит его, а уж тем более вторая. То же самое в Британии: тормозят, ни выйти, ни войти не могут, ничего. А тут что? Хрущев разве пришел бы к власти при двухпартийном режиме? Сталин в 45-м году уже начал планировать: в 48-м году убрать все республики, перейти к территориальному делению и КПСС разделить на две партии как минимум. Поручил Жданову, но Жданова вовремя отправили на тот свет, потому что он занимался тем, чем не надо было заниматься. Вот всегда сидели враги, пятая колонна, как и сегодня.

ОСТАНОВИТЬСЯ ПОСЕРЕДИНЕ

- Уже нет Советского Союза, КПСС, а причину не называем, мол, виноват Горбачев с Шеварднадзе - как это так: два человека решают судьбу страны?! Горбачев сейчас сидит, смотрит вечером новости, кушает бутерброды... А это он напортачил! Скоро 90-летие будет справлять, наверное, в Лондон поедет.

В этом системная ошибка: нельзя, чтобы решение принимал только один кабинет, только один человек, так как, каким бы он умным ни был, когда-нибудь он совершит ошибку.

Мы слишком консервативны или слишком революционеры, а нужно посередине остановиться, как ЛДПР. Консерваторы сегодня так "глубоко", что некоторые наши молодые люди не выдерживают и из любопытства выходят на улицы - посмотреть, что будет дальше. В этом главная ошибка!