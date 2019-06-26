Футбол в надувных шарах и стрельба из лука: Студенты создали Лигу необычных видов спорта

Кто сказал, что спорт - это только устоявшиеся десятилетиями правила футбола и баскетбола, или того хлеще - монотонные часы на фитнесе? Спорт - это еще и бесконечная возможность для творчества, фантазии и веселья. Так по крайней мере решили курские студенты. Они создали лигу необычных видов спорта «Бей-беги» и проводят по ним настоящие соревнования, с кубками, турнирными таблицами и болельщиками.

Пять минут в шаре заменят час фитнеса. Фото: Ирина Сидоренко, Лига “Бей-беги”

“Пять минут в шаре заменят час фитнеса”

Представьте, если бы на футбольное поле вышли игроки не в простых майках - а в огромных надувных шарах. Похожих то ли на инопланетные скафандры, то ли на гигантские одуванчики “на ножках”. И начали бы бегать, падать, отскакивать от земли - не хуже футбольного мячика. А ведь им все еще нужно попасть по воротам! Это - бампербол, один из видов спорта, в которые играют в Курске. Нечто среднее между рядовым футболом и зорбингом - катаниями в гигантских надувных шарах.

- Выбирая бампербол, мы в первую очередь исходили из зрелищности, - говорит руководитель Спортивной лиги "Бей-беги", председатель профсоюзного комитета студентов ЮЗГУ Игорь Полищук. - Мы, скорее всего, стали первыми, кто вообще додумался проводить именно спортивные соревнования по бамперболу. А проведя турнир, поняли, почему (улыбается). Со стороны это смотрится очень эффектно, очень интересно наблюдать с трибун. Но находиться внутри шара и пытаться забить гол очень тяжело. Соревнования мы проводили в мае, было очень жарко и в день уходило по пять 25-литровых бутылок воды. Мы играли таймы по 5 минут: первые две ребята бегали, еще две минуты ходили, а потом буквально ползали. Девчонки говорили, что пять минут в шаре заменят час фитнеса.

Правила похожи на футбол - нужно забить мяч в ворота. Только попробуй сделать это в огромном надувном шаре! Фото: Ирина Сидоренко, Лига “Бей-беги”

Для тех, кому “футбол в шарах” кажется пока слишком экстравагантным, в лиге есть бадминтон. Нет, не то ленивое перебрасывание воланчиком, которое мы помним с детства:

- Мы выбрали не тот вариант, в который все играют на пляже, а по классическим Олимпийским правилам. На самом деле этот спорт очень динамичный, атлетичный - для него нужно иметь очень серьезную физическую подготовку, нужна хорошая координация, острое зрение, - говорит Игорь. - Из всех наших видов спорта он наиболее перспективен, к тому же не требует дорогого реквизита, сложной площадки.

“Космический” бадминтон с Александром Мисуркиным Фото: Ирина Сидоренко, Лига “Бей-беги”

Бей-Беги Бадминтон.Профсоюзная спортивная лига Бей-беги

Кстати, весной студенты сыграли в “космический” бадминтон - мастер-класс для них провел космонавт Александр Мисуркин, основатель федерации бадминтона Орловской области и большой любитель этого спорта.

“Мы все разные и здорово, если у нас будет 100 разных видов спорта”

Лигу курские студенты создали в 2018 году благодаря полученному президентскому гранту.

- Одной из наших целей было сплотить студентов разных учебных заведений Курска, создать горизонтальные связи. В каждом из соревнований участвуют ребята из десятка вузов и сузов города. Чем дальше мы развиваем проект, тем больше желающих попробовать свои силы, - отмечает Игорь.

По трем видам спорта - бадминтон, бампербол и флорбол - соревнования уже проходят, еще два - стендовая луковая стрельба, мини-гольф - в проекте.

Флорбол - хоккей на паркете. Фото: Ирина Сидоренко, Лига “Бей-беги”

- У нас в регионе динамично развиваются традиционные виды спорта - футбол, волейбол, а мы решили пойти другим путем. Что-то нашли в интернете, бампербол фактически придумали сами. Нужно как можно больше людей привлекать в спорт - и чем больше разных видов спорта будет, тем большую аудиторию получиться увлечь. Ведь не могут все интересоваться бегом или футболом - мы все разные и здорово, если у нас будет 100 разных видов спорта, - уверен Игорь Полищук.

Флорбол.Профсоюзная спортивная лига Бей-беги

КОНКРЕТНО

Во что играют в “Лиге необычных видов спорта”

Флорбол - хоккей на паркете. Задача - клюшками закатить небольшой мячик в ворота. Играют в закрытом помещении на ровной поверхности.

Бампербол - похож на футбол, только игроки бегают в больших надувных шарах и пинают огромный мяч.

Бадминтон - по олимпийским правилам мало просто перекинуть волан так, чтобы соперник его не отбил: волан должен один раз коснуться площадки соперника.

Стендовая луковая стрельба - стрельба из лука, только не по статичным мишеням, а по летящим тарелочкам, которые выбрасываются в воздух

Мини-гольф - гольф, для которого не нужны огромные латифундии. Достаточно лишь небольшой площадки, мячика, клюшки - и точной координации движений.