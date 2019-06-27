Но быть спасателем обязан

В прошлом году на дорогах России погибли 18 214 человек. За последние 10 лет этот показатель снизился вдвое, но дальнейшее сокращение печальной статистики будет стоить гораздо больших усилий. Потому что лежавшие на поверхности управленческие меры по снижению аварийности и смертности уже приняты, пришло время переходить к комплексным решениям. Это признают руководители всех уровней.

Но у каждого из нас есть возможность внести личный вклад в сокращение печального списка погибших в ДТП? У любого. Во-первых, конечно, не нарушать правил дорожного движения (ПДД), а во-вторых - научиться правильно оказывать первую помощь (ПП). Не имеет значения, водитель ты, пассажир или пешеход, - любой может спасти жизнь.

Всезнающая статистика

Статистика подсказывает (просто кричит), насколько важно уметь правильно оказывать ПП.

• Примерно 80% жертв дорожных аварий погибают до прибытия «Скорой». Большинство - от кровопотери, которую зачастую можно остановить.

• Около трети пострадавших привозят в больницы неравнодушные свидетели происшествия: это значит, каждый водитель должен быть готовым не только оказать первую помощь, но и знать, как правильно перевозить людей с травмами.

• По меньшей мере 40% погибших в ДТП можно было спасти, если бы им вовремя и правильно оказали первую помощь.

По закону обязанность оказывать первую помощь ложится только на полицейских, военных, пожарных и спасателей. Но учиться не теряться в стрессовых ситуациях может (а по-хорошему, и должен) каждый. Это не требует медицинского образования.

Порядок действий

1 Убедитесь в собственной безопасности. Главный принцип первой помощи: число пострадавших не должно возрасти. Прежде, чем помогать другим, убедитесь, что вам не угрожают ни движущийся транспорт, ни пожар, ни нависающие конструкции, ни оборванные провода.

2 Оцените ситуацию и при необходимости вызовите «Скорую помощь» или бригаду спасателей. Диспетчеру нужно сообщить точное место происшествия, количество пострадавших и свои контактные данные.

3 Если деформирован кузов или заклинило двери, надо попытаться их открыть, используя монтировочную лопатку или другой рычаг. Открыв дверь, сразу выключите зажигание. Если пострадавшему ничто не угрожает, лучше оставить его на месте. Если человек в тяжелом состоянии (остановка дыхания и кровообращения, сдавливание тела, кровотечение) или может получить новые повреждения, надо его транспортировать. Лучше брать его за предплечье и подмышки.

4 Визуально оцените состояние пострадавшего. Если человек без сознания, проверьте пульс и дыхание, посмотрите, есть ли открытые раны.

5 Окажите помощь: остановите кровотечение, произведите реанимационные мероприятия, наложите шины.

6 Дождитесь приезда медиков, не оставляйте пострадавших без присмотра.

СПРАВКА «КП»

Первая помощь - это срочные меры по спасению жизни, которые принимаются до приезда медиков. Оказывать ее может каждый, кто прошел соответствующую подготовку. Действия по оказанию первой помощи не содержат врачебных мер. Первую медицинскую помощь оказывают прибывшие на место происшествия медики.

Первая медпомощь может быть доврачебной (если первым на месте ДТП оказался фельдшер или медсестра) и врачебной - ее оказывает дипломированный и сертифицированный врач в карете «Скорой помощи», поликлинике или приемном отделении больницы.

ВАЖНО

Транспортировать пострадавшего своими силами нельзя. Но если вызвать «Скорую» невозможно, запомните несколько правил:

• При тяжелых травмах перемещать пострадавшего надо по возможности в той позе, в которой он находится.

• Если у человека травма шейного отдела позвоночника, его голову и шею фиксируют. Во всех остальных случаях пострадавшего транспортируют с головой, повернутой набок (во избежание попадания рвотных масс в дыхательные пути и западания языка).

• При транспортировке с большой кровопотерей перемещают таким образом, чтобы ноги пострадавшего находились выше головы - для притока крови к головному мозгу.

• Спасающим запрещается двигаться в ногу.

• При транспортировке надо постоянно следить за состоянием пострадавшего - оно в любой момент может ухудшиться.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Помочь может каждый

Курсы по оказанию первой помощи есть в любом крупном городе. В Москве наибольшей популярностью пользуются школа первой помощи «Пространство без опасности» и школа Красного Креста, в Санкт-Петербурге - все тот же Красный Крест, а также Центр обучения первой помощи First Aid и Школа первой помощи Fast Help.

- Научиться оказывать первую помощь может каждый, но не за одно занятие, - говорит врач скорой помощи Михаил Коневский. - Навык остановки кровотечения можно приобрести не менее чем за 2 - 3 урока. На сердечно-легочную реанимацию уйдет не менее пяти. Но это того стоит: правильно оказанная первая помощь позволит избежать ухудшения состояния пострадавшего, а также сэкономит медикам драгоценное время.

Руководитель Российского офиса Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович: «Необходимо понять, что может сделать любой человек, ставший свидетелем ДТП. В эпоху распространения инфекционных заболеваний, передающихся через кровь, мы должны защитить и того, кто помогает. Обязательно систематизировать все риски и учесть их при составлении курса. Начинать преподавать азы первой помощи необходимо с младшего возраста».

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