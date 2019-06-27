Все свое вожу с собой

Любим мы все оставлять на завтра, но в случае с дальней дорогой лучше быть предусмотрительнее.

- Поездка начинается до того, как вы сели за руль, - говорит Владимир Бахарев, шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности». - Сначала нужно понять, кто едет, оценить силы, спланировать маршрут, забронировать места ночевок.

И саму машину тоже надо готовить заблаговременно. Когда вам предстоит проехать больше привычного дачного маршрута, то и подготовка должна быть соответствующей.

Осмотр

Сначала - по техчасти. Поскрипывают тормоза, хрустит привод, «закусывает» руль - срочно ремонтировать. Отнеситесь к этому системно: возьмите блокнот, перепишите все недочеты по техсостоянию и выделите приоритетные «болячки», связанные с безопасностью. Посчитайте, обдумайте и устраните неполадки.

Перед выездом - накануне или за час-другой, чтобы без суеты, - загляните под капот, проверьте уровень техжидкостей: моторного масла, тормозной, охлаждающей. Долейте омывайку. Потом ненадолго заведите машину, осмотрите работу фар и фонарей, дворников, кондиционера. Не горят ли индикаторы, нет ли посторонних шумов, запахов.

Теперь инспектируем багажник. Запаска (накачана?), а также все для замены колеса должно быть с собой. Это домкрат и вороток к нему, ключ-баллонник, «секретка» к колесным болтам, если требуется, исправный насос или компрессор, пара текстильных перчаток. Дальше: светоотражающие жилеты, знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка. И все это нужно положить так, чтобы не завалить горой скарба.

Обойдите машину кругом, изучите состояние шин, на местах ли номерные знаки. Если номера просто защелкнуты в рамках, лучше зафиксировать их дополнительно специальными болтами или пластиковыми хомутиками для проводов.

Ничего не забыли?

Нынче опять в моде поясные сумки. Удобная вещь, в нее можно поместить все документы, а также кошелек, банковские карты, ключи, мобильный. В дальней поездке пусть все это всегда будет при себе. Кстати, водительские бумаги тоже нужно проинспектировать: у прав и полиса ОСАГО есть срок годности.

Если ехать за границу, даже в соседние Беларусь или Казахстан, потребуется международный полис «зеленая карта». Любая страховая фирма вам его оформит быстро, но лучше сделать это заранее. Потому что в киосках возле границы может не быть интернета, бланков, а лишняя суета в дороге не нужна. Иногда пограничники требуют доверенности, так что предварительно изучите, какие нормы действуют в стране, куда вы держите путь.

Платные дороги - новая реальность. За границей они почти повсеместны, и далеко не везде оплата производится перед шлагбаумом. В ряде стран действуют виньетки, специальные марки, которые нужно оплачивать через интернет или на заправках. Прозеваете - получите штраф на кругленькую сумму. Российские транспондеры для оплаты проезда за границей не действуют, зато они потребуются для проезда по нашим федеральным трассам М-1, М-3, М-4, М-11. Пополните счет, он поможет сэкономить 20 - 30% при оплате.

Безопасность ребенка

• Самое безопасное место в салоне для детского удерживающего устройства - середина заднего сиденья.

• Убедитесь в удобстве устройства.

• Положите неподалеку от ребенка еду и питье, его любимые игрушки, словом, то, чем он любит развлекаться в дороге.

• Если едете на юг, проследите, чтобы ребенку не мешало солнце.

Их нравы

Перед поездкой в чужие края обязательно изучите особенности местности. Даже в стиле вождения увидите разницу. На горном серпантине прямо перед вами может выскочить летящий с бешеной скоростью старинный «Москвич». А в курортном местечке пешеходы будут вальяжно выходить на дорогу.

Но различия выражаются не только в колорите - правила дорожного движения тоже могут отличаться. Например, в европейских городках въезд в исторический центр может быть разрешен только проживающим там, а вас оштрафуют. Радар-детекторы, столь любимые у нас, в Финляндии, например, вне закона.

В старой Европе к машинам могут относиться почти наплевательски, запросто подвигая бампером на парковке, если тесно. Выбирайте организованные парковочные места подальше от шумных туристических мест.

Цены на бензин, тарифы парковки и платных дорог тоже нужно учитывать. «Пустяковые» повседневные расходы могут влететь в копеечку. А за неоплату дорог или парковки впаяют громадный штраф.

Все внимание на дорогу

Летний трафик - это, с одной стороны, спешка, с другой - расслабленность, отпуск же! Здесь и поджидает беда. Поэтому...

• Не ездите «на слабо» - с ночными перегонами и постановкой рекордов беспрерывного вождения.

- Знаю тех, кто садился за руль с банкой энергетика, проезжал без смены расстояние от Москвы до Сочи, а потом хвалился геройством, - говорит наш эксперт Владимир Бахарев. - На деле это, скорее, элемент удачи. Для себя я определил, что нужно делать перерывы максимум через каждые 300 км, а если едете с ребенком, то хотя бы раз в два часа.

Хорошо, если есть возможность поменяться за рулем. Но проследите, чтобы у всех были в порядке документы.

• Навигатор в мобильном - ваш помощник. Включай те его всегда, он подскажет и маршрут, и разрешенную скорость, и заторы или сложности на пути. Даже при отсутствии интернета он будет работать, если предварительно скачать карты тех мест, где вы поедете. Зарядное устройство не забудьте!

• Выбирайте автомагистрали. Трассы с разделенными встречными направлениями и транспортными развязками вместо перекрестков гораздо безопаснее. А от риска попутного столкновения убережет соблюдение безопасной дистанции.

• Не паркуйтесь на обочинах. На автомагистралях это даже правилами запрещено, но и на обычных загородных дорогах тоже небезопасно. Удобнее всего парковаться на специальных площадках для отдыха, на АЗС или возле кафе.

• Контролируйте расход топлива. На высоких скоростях он увеличивается, значит, есть риск остаться с пересохшим баком в незнакомых местах. Заправляемся при первой же возможности до полного бака, изучаем точки сервиса на маршруте по навигатору. Хотя бы пятилитровая канистра топлива в багажнике лишней не будет.

- Главная цель поездки - доехать, - говорит Владимир Бахарев. - Нужно уйти от понятия «ездок» и прийти к понятию «перевозчик». Тогда вы будете избегать ненужных или необдуманных действий, управляя машиной ответственно и рационально.

КОМПЕТЕНТНО

Позаботьтесь о детях

Споры об этом не прекращаются несколько десятилетий. Автомобилисты разделились на партии: из всех возможных мест в машине не рассматривается только водительское. За советом мы обратились к заместителю начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Сергею ХРАНЦКЕВИЧУ.

- У нас водители думают, что самое безопасное место в машине - за их сиденьем, - сказал он. - Но представьте, что машина проезжает перекресток и в нее кто-то врезается сбоку. Этот случай доказывает, что самое безопасное место находится посередине заднего сиденья, то есть по центру автомобиля.

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