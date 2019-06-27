По правилам мы едем в далекие края

Хорошая новость. По данным Госавтоинспекции, в дорожно-транспортных происшествиях при групповых перевозках детей автобусами за последние два года не погиб ни один ребенок. Да, требования по перевозке детей ужесточены до предела. Но к чему торг, когда на кону детские жизни.

Статистика говорит о радикальном снижении ДТП с участием школьных и экскурсионных автобусов. Откуда же столько сообщений об авариях, в которых пострадали дети? Из двух источников: во-первых, подавляющее большинство ребят попадают в аварии, когда их перевозят не организованно, а сами родители. Во-вторых, средства массовой информации работают очень хорошо: ни одно происшествие, в котором пострадали дети, не остается без их внимания. Ведь такие случаи никого не оставляют равнодушным.

Лучше всего дела с поездками на экскурсии обстоят в Москве, Московской и Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.

Прочим регионам, как говорится, есть над чем работать. Далеко не у всех образовательных организаций имеются свои автобусы со штатными водителями - более того, на автотранспортных предприятиях трудно найти надежные и должным образом оборудованные транспортные средства. Не хватает квалифицированных медработников, а они необходимы, если поездка длится более 12 часов. Да и дороги оставляют желать лучшего. Это означает одно: детям до 12 лет обеспечить безопасность поездки на экскурсию не так просто. Что же делать? Кто ищет - тот найдет. Главное - планировать поездки заранее и договариваться с перевозчиками и медучреждениями - они изыщут средства, подскажут, помогут. В первую очередь обратитесь за советом в ГИБДД.

Это касается всех

Да, основную часть организационных хлопот до и во время поездки берут на себя преподаватели, транспортники и актив родительских комитетов. Но есть вещи, которые должен сделать каждый родитель.

• Запастись телефонами сопровождающих, медработника и нескольких детей.

• сопровождающим об особенностях вашего ребенка (что ему нельзя кушать, какие лекарства и когда принимать, чего он боится...). После рассказа передать бумагу, где будет написано то же самое, но подробнее.

• Собрать вещи. Помимо еды, питья, средств гигиены, одежды и зарядного устройства для телефона, положить аптечку.

• Организаторы наверняка запасутся сигнальными светоотражательными жилетами, но все равно на всякий случай экипируйте ребенка несколькими светоотражателями.

• Перед поездкой обязательно проведите с ребенком подробный инструктаж о том, как входить автобус, вести себя в нем, как выходить из него.

Все просто:

• как входить;

• как рассаживаться;

• как пристегиваться;

• не ходить по салону во время движения, не отвлекать водителя за рулем, нельзя громко разговаривать и кричать, высовывать голову и руки в окна, при резком торможении упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло;

• не выходить без разрешения сопровождающих из автобуса, а выйдя - слушаться их во всем.

За безопасность, а особенно безопасность детей, отвечает множество очень заинтересованных людей. Но ради ваших детей перед поездкой сделайте все, чтобы они вернулись вовремя и здоровыми.

Хороший родитель - всегда зануда

Итак, средства передвижения нашлись в соседнем районе - автобусы новые, сиденья оборудованы штатными ремнями, тахограф и навигационная система ГЛОНАСС есть, не говоря уж об опознавательных знаках «Перевозка детей» и «Ограничение скорости», аптечке и огнетушителе, маячке желтого или оранжевого цвета. Водители - сплошь опытные с категорией D и без серьезных правонарушений, касающихся правил дорожного движения.

Есть и медработник, согласившийся посвятить детям выходной за вознаграждение.

Далее - подготовка к поездкам. То есть составление списков детей, заключение договоров с транспортниками и медиками, уведомление Госавтоинспекции и прочие организационные хлопоты.

Львиную долю забот берут на себя образовательные организации. Но в каждой группе или классе есть особо неравнодушные родители. Эти замечательные люди могут перед поездкой посетить автотранспортное предприятие и посмотреть на автобусы, водителей и заключенный договор. Могут навести справки о маршруте или даже проехать по нему. Потому что дороги бывают разные. Особенно ночью в плохую погоду. Они же могут проверить, все ли правильно сделали представители образовательной организации, познакомиться с медработником.

ГИБДД, конечно, обращает на групповую перевозку детей особое внимание: разрабатывает регламенты, усиливает контроль, выделяет сопровождение, проводит занятия, в начале каждого учебного года рассылает документы... Но родителям будет спокойнее, если они лично убедятся в том, что максимальная безопасность их детей обеспечена.

ТАК И СКАЗАЛА

Член Общественной палаты РФ Елена СУТОРМИНА:

- Регламенты по перевозке детей становятся все строже. Это понятно - ведь речь идет о детях. И цифры радуют: по данным МВД, доля дорожных происшествий при проведении перевозок групп детей автобусами относительно общего количества ДТП с автобусами в 2018 году - 0,35%.

Читайте далее.