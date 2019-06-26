Неизвестный у здания Минстроя облил себя бензином и угрожает самосожжением

В центре Москвы у здания Минстроя на улице Садовая-Самотечная мужчина облил себя бензином и угрожает поджечь себя, если к нему не выйдет глава ведомства Владимир Якушев.

Как рассказали «КП» очевидцы с места инцидента, мужчина утверждает, что его обманули при строительстве дома. Сотрудники правоохранительных органов вели с ним переговоры, просили его отказаться от своих планов самосожжения и угроз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716775" frameborder="0"></iframe> Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя. Видео с места происшествия.

В настоящее время стало известно, что мужчину, угрожающего поджечь себя у здания Минстроя, задержали.

Ранее сайт kp.ru писал, что в нашей стране существует проблема обманутых дольщиков. Если ранее долгое время Минстрой активно заявлял, что у нас всего 30 тысяч обманутых дольщиков, то в настоящее можно утверждать, что более 200 семей столкнулись с проблемными объектами и до сих пор ждут долгожданные ключи от своего будущего жилья.