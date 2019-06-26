2019-06-26T13:17:56+03:00
Происшествия

Неизвестный у здания Минстроя облил себя бензином и угрожает самосожжением

Мужчина требует, чтобы к нему вышел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В настоящее время стало известно, что мужчину, угрожающего поджечь себя у здания Минстроя, задержалиВ настоящее время стало известно, что мужчину, угрожающего поджечь себя у здания Минстроя, задержали
Изменить размер текста:

В центре Москвы у здания Минстроя на улице Садовая-Самотечная мужчина облил себя бензином и угрожает поджечь себя, если к нему не выйдет глава ведомства Владимир Якушев.

Как рассказали «КП» очевидцы с места инцидента, мужчина утверждает, что его обманули при строительстве дома. Сотрудники правоохранительных органов вели с ним переговоры, просили его отказаться от своих планов самосожжения и угроз.

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя. Видео с места происшествия.

В настоящее время стало известно, что мужчину, угрожающего поджечь себя у здания Минстроя, задержали.

Ранее сайт kp.ru писал, что в нашей стране существует проблема обманутых дольщиков. Если ранее долгое время Минстрой активно заявлял, что у нас всего 30 тысяч обманутых дольщиков, то в настоящее можно утверждать, что более 200 семей столкнулись с проблемными объектами и до сих пор ждут долгожданные ключи от своего будущего жилья.

Переговорщики беседуют с обманутым дольщиком у минстроя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Люся и двое парней лежали на газоне, а Мурат спокойно общался с полицией": Очевидцы об отравлениях на Чистых прудах
Алена Багаева вместе с мужем стали свидетелями того, как подозреваемый в грабежах Мурат Сабанов накачивал своих жертв транквилизаторами [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Слуцкий не набрал нужного числа голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером
Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском крае
Строительство "Северного потока -2" может задержаться из-за Дании
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве
Мэр Киева пообещал повторно переименовать проспекты в честь Бандера и Шухевича
Песков не исключил личной встречи Путина и Трампа в Осаке
За грязные номера водителей будут лишить водительских прав
Правительство России продлило продовольственное эмбарго для стран ЕС, США и Украины
Песков: ущемление прав делегации России сделает невозможным ее участие в работе ПАСЕ
В Госдуме призвали Кикабидзе не сеять раздор между русскими и грузинами
Ученые рассказали, как кофе помогает похудеть
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Интернет-задания в ЕГЭ и ОГЭ появятся не раньше, чем через пять лет
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
52 процента россиян считают свою страну образцом для подражания
Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД
Стало известно, как погиб бывший гитарист «Песняров»
Полеты в Грузию могут не возобновить до конца 2019 года
Вода в Байкале может перестать соответствовать санитарным нормам
Всем сестрам Хачатурян на месяц продлили меру пресечения
ФСБ: в Саратове предотвращена подготовка теракта
Конверсию Центра судоремонта «Звездочка» профинансирует Промсвязьбанк
Госдолг США достигнет 144% валового внутреннего продукта к 2049 году
«Нужно оценивать реальный результат!» Академик РАН рассказал, почему существующая аккредитация вузов не влияет на качество образования