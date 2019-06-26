Неизвестный у здания Минстроя облил себя бензином и угрожает самосожжением
В центре Москвы у здания Минстроя на улице Садовая-Самотечная мужчина облил себя бензином и угрожает поджечь себя, если к нему не выйдет глава ведомства Владимир Якушев.
Как рассказали «КП» очевидцы с места инцидента, мужчина утверждает, что его обманули при строительстве дома. Сотрудники правоохранительных органов вели с ним переговоры, просили его отказаться от своих планов самосожжения и угроз.
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя. Видео с места происшествия.
В настоящее время стало известно, что мужчину, угрожающего поджечь себя у здания Минстроя, задержали.
Ранее сайт kp.ru писал, что в нашей стране существует проблема обманутых дольщиков. Если ранее долгое время Минстрой активно заявлял, что у нас всего 30 тысяч обманутых дольщиков, то в настоящее можно утверждать, что более 200 семей столкнулись с проблемными объектами и до сих пор ждут долгожданные ключи от своего будущего жилья.
Переговорщики беседуют с обманутым дольщиком у минстроя.
ИСТОЧНИК KP.RU