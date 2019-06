Подразделение Candy Hoover Россия компании Haier Europe представляет новые продукты Hoover для российского рынка в ключевой категории стиральных и сушильных машин

Подразделение Candy Hoover Россия компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Hoover, представляет новые серии стиральных и сушильных машин, которые в ближайшее время будут доступны на российском рынке: стиральные машины AXI с системой автодозации моющих средств CARE DOSE, обновлённую серию стиральных, стирально-сушильных и сушильных машин Dynamic Next.

HOOVER AXI

AXI - флагманская линейка продуктов Hoover c функцией голосового помощника, системой автоматического дозирования моющих средств и высшим классом энергоэффективности. AXI не только может общаться с вами, но и гарантирует бережную заботу о вещах. Представленная на IFA 2018 года машина будет доступна в России в третьем квартале 2019 года в популярном форм-факторе, глубиной 40 см и загрузкой 7 кг.

Все машины серии AXI оснащены тихим инверторным мотором и точной системой автоматического дозирования моющих средств CARE DOSE, функцией дистанционного управления через приложение Wizard (1) и через умную колонку от Google или Amazon.

Поставляемые в Россию модели Hoover AXI AWMPD4 47LH31-07 в белом цвете и AWMPD4 47LH3R-07 в цвете антрацит имеют высокий класс энергопотребления A-30% (2), класс эффективности стирки и отжима A.

HOOVER DYNAMIC NEXT

Серия Hoover Dynamic Next имеет очень широкий модельный ряд, включающий в себя стиральные (фронтальные и вертикальные), стирально-сушильные и сушильные машины.

Стиральные машины с фронтальной загрузкой в России будут представлены моделями вместимостью от 6 до 10 кг, классом энергопотребления A-30% и технологией управления со смартфона One Touch (3) или ONE Fi EXTRA (4), тихим инверторным мотором и большим обновленным сенсорным дисплеем и функцией активного пара (кроме DXOA34 26C3/2-07 базовой комплектации). Глубина моделей машин по корпусу составляет 34, 40, 44 или 58 см, люк – хром с прозрачным стеклом или черный с тёмной накладкой на стекло.

Стирально-сушильные машины серии Dynamic Next будут представлены моделью WDWOA385AHFN-07 с загрузкой 8+5 кг, глубиной по корпусу 53 см. Как и в стиральных машинах с фронтальной загрузкой пользователям станет доступна программа All in One (стирка вещей разных цветов и типов тканей класса A за 59 минут) и функция активного пара на программах «Хлопок» и «Синтетика» после основного цикла для устранения аллергенов.

Серия Dynamic Next включает в себя также и модели стиральных машин с вертикальной загрузкой. В России она будет представлена двумя моделями HNOT S373DA-07 и HNOT S383DA-07 с загрузкой 7 и 8 кг соответственно. Обе модели имеют класс энергопотребления A-30%, технологию управления со смартфона (NFC), обновленный большой сенсорный дисплей. Помимо стандартных пользователю доступны следующие программы: «Быстрая» (14/30/44 или 59 мин), All in One, «Низкотемпературная стирка», «Гигиена+», «Спорт», «Шерсть» и другие.

Сушильные машины Dynamic Next будут представлены двумя моделями: узкой DXW4 H7A1TKEX-07 с загрузкой в 7 кг и глубиной всего 46 см (с возможностью установки на узкую стиральную машину глубиной от 40 см) и полноразмерной сушильной машиной с загрузкой 10 кг и глубиной 59 см.

Обе модели оснащены тепловым насосом HEAT PUMP, позволяющим производить сушку при температуре, не превышающей 40 градусов, таким образом, практически не позволяя тканям садиться и сохраняя их износостойкость. Доступны режимы быстрой сушки 30/44 и 59 минут, возможность выбора сушки по времени или по степени остаточной влажности, а также сушка шерсти (сертифицировано Woolmark) и шелка. Отличительной особенностью сушильных машин данной серии является наличие инновационного цикла совместной сушки вещей разных цветов и разных типов тканей All in One. Для старшей модели опционально доступна специальная полка для сушки обуви.

Все новинки поступят в продажу в России до конца 2019 года.

О бренде Hoover

Hoover – всемирно известный бренд с сильной инновационной составляющей, оперирующий в бизнесе уже более 110 лет. Сегодня под брендом Hoover выпускается полный спектр малой и крупной бытовой техники (как встраиваемой, так и отдельно стоящей). Hoover отличается высокой технологичностью и эстетикой, потрясающей производительностью, энергоэффективностью и продуманностью деталей. Техника для уборки пола Hoover занимает лидирующие позиции в соответствующем сегменте на европейском рынке бытовой техники.

В 1995 году компания Candy Group выкупила права на использование торговой марки Hoover в Европе, Северной Африке и Азии.

В 2019 году компания Candy Group стала частью Haier Group.

О компании Haier

Haier - международная компания, бренд № 1 в мире среди производителей крупногабаритной бытовой техники согласно рейтингу Euromonitor International. Компания также возглавляет рейтинги Euromonitor International по трем продуктовым категориям: холодильное оборудование, бытовые приборы для стирки белья и морозильные установки. Haier Group – это 115 заводов, 22 Индустриальных Парка, 11 R&D центров и дочерних организаций в Европе, Северной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Сегодня в компании работает более 80 000 сотрудников. Продукция компании представлена в 160 странах мира. Главный офис корпорации находится в г. Циндао в Северном Китае. Официальное представительство группы в России открылось в 2007 году. На данный момент у Haier Russia 196 сервисных центров в более чем 120-ти городах России. В апреле 2016 года компания Haier запустила собственное производство холодильного оборудования на территории республики Татарстан. Завод Haier в Камском индустриальном парке (КИП) "Мастер" в Набережных Челнах стал первым совместным российско-китайским проектом, не связанным с сырьевой промышленностью. В мае 2018 Haier начали строительство в Набережных Челнах крупного индустриального парка, запуск которого запланирован на сентябрь 2019 года.

1. Серия с самым широким модельным рядом Hoover, представленным в России.

2. Модели оснащены модулями Wi-Fi и Bluetooth.

3. Согласно европейским нормам.

4. Модели оснащены NFC-модулем.

5. Модели оснащены модулями NFC и Wi-Fi.

